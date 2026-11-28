Theo số liệu của Adobe Analytics, người tiêu dùng Mỹ dự kiến chi hơn 13 tỷ USD cho mua sắm trực tuyến trong ngày Black Friday năm nay. Kết quả này cho thấy sức mua vẫn khá tích cực, bất chấp lạm phát và giá xăng dầu cao khiến ngân sách của nhiều hộ gia đình chịu sức ép.

Theo Adobe, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 27/11 (giờ miền Đông nước Mỹ), doanh số bán hàng trực tuyến trong ngày Black Friday đã đạt 9,7 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh số cả ngày dự kiến đạt 13-13,4 tỷ USD.

Hoạt động mua sắm được dự báo tiếp tục sôi động trong dịp cuối tuần. Doanh số trực tuyến ngày 28/11 dự kiến đạt 6,1 tỷ USD, tăng 6% so với năm ngoái, trong khi con số này vào ngày 29/11 có thể lên tới 6,4 tỷ USD, tăng 7,5%.

Ngày Cyber Monday (thứ Hai điện tử) được dự báo tiếp tục là ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất mùa lễ hội, với doanh số 15,1 tỷ USD, tăng 6,2% so với năm trước. Tính chung 5 ngày từ Lễ Tạ ơn đến Cyber Monday, chi tiêu trực tuyến tại Mỹ có thể tăng 7,4%, lên 47,5 tỷ USD.

Trong khi đó, số liệu riêng của Salesforce cho thấy doanh số trực tuyến trong nửa đầu ngày Black Friday tại Mỹ đạt 5,9 tỷ USD tại Mỹ và 30,7 tỷ USD trên toàn cầu. Công ty dự báo doanh số cả ngày tại Mỹ có thể đạt 18,7 tỷ USD, tăng 4% so với năm ngoái, còn doanh số toàn cầu dự kiến tăng 5,2%, lên 83 tỷ USD.

Black Friday từng là ngày mua sắm cao điểm duy nhất với cảnh người tiêu dùng xếp hàng từ sáng sớm tại các cửa hàng. Tuy nhiên, sự kiện này hiện đã mở rộng thành nhiều tuần khuyến mãi trực tuyến và trực tiếp tại cửa hàng. Các nhà bán lẻ lớn như Walmart và Target đang cạnh tranh để giành thị phần trong mùa mua sắm cuối năm, thời điểm doanh số bán lẻ tại Mỹ được dự báo vượt 1.000 tỷ USD.

Người tiêu dùng mua sắm trong dịp giảm giá Black Friday tại New York, Mỹ, ngày 27/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Dù vậy, sức ép lên ngân sách hộ gia đình đang phủ bóng lên mùa mua sắm năm nay. Lạm phát gia tăng, trong khi chi phí thực phẩm, nhà ở và năng lượng tiếp tục gây áp lực lên người tiêu dùng.

Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF) dự báo doanh số bán lẻ trong tháng 11 và tháng 12/2026 sẽ tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 1.013 tỷ USD. Tuy nhiên, một phần mức tăng này đến từ lạm phát. NRF ước tính có 182,7 triệu người tiêu dùng sẽ mua sắm trong dịp cuối tuần Lễ Tạ ơn, giảm so với 202,9 triệu người của năm ngoái.

Theo khảo sát của Deloitte, mức chi tiêu bình quân mỗi người trong giai đoạn từ Black Friday đến Cyber Monday dự kiến giữ nguyên ở mức 624 USD so với năm trước, dù tỷ lệ người tham gia mua sắm có thể đạt 87%, mức cao nhất trong 10 năm.

Một thay đổi đáng chú ý khác là người tiêu dùng ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để so sánh giá, tìm hiểu sản phẩm và săn khuyến mãi. Salesforce dự báo AI và các tác nhân số sẽ tác động đến 75,8 tỷ USD doanh số bán hàng trong Tuần lễ mua sắm trực tuyến Cyber Week năm nay, tương đương 21% tổng doanh số toàn cầu./.

Người tiêu dùng Mỹ thận trọng chi tiêu dịp Black Friday Theo một số dự báo, chi tiêu trong mùa mua sắm cuối năm tại Mỹ, thường được xem là khởi đầu từ Black Friday (Thứ Sáu Đen), sẽ tăng 4-6% so với mức cao của năm ngoái.