Tổng vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (DG AGRI) thuộc Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sẽ tổ chức một phái đoàn doanh nghiệp nông sản, thực phẩm của Liên minh châu Âu (EU) sang Việt Nam từ ngày 23-26/3/2027.

Chuyến đi diễn ra nhân dịp Triển lãm quốc tế lần thứ 14 về thực phẩm, đồ uống, thiết bị làm bánh, nhà hàng, khách sạn và cung ứng dịch vụ tại Việt Nam (Food and Hospitality Vietnam - FHV) ở Thành phố Hồ Chí Minh.

EC cho biết hoạt động này nằm trong nỗ lực tăng cường ngoại giao kinh tế của EU trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm. Mục đích là tạo điều kiện kết nối kinh doanh cho doanh nghiệp châu Âu. Phái đoàn sẽ do một quan chức cấp cao của DG AGRI dẫn đầu.

EC mời các doanh nghiệp đủ điều kiện theo chính sách xúc tiến thương mại nông sản của EU tham gia, đặc biệt trong các lĩnh vực thịt và sản phẩm từ thịt; sản phẩm sữa, kể cả pho mát; rau quả; nông sản chế biến như bánh kẹo, chocolate, nước sốt và gia vị; dầu ô liu và ô liu; rượu vang, bia và rượu mạnh.

Theo chương trình, phái đoàn sẽ tìm hiểu các điều kiện tiếp cận thị trường nhập khẩu của Việt Nam, xác định cơ hội mới cho nông sản thực phẩm EU, tham gia các hoạt động kết nối doanh nghiệp trong khuôn khổ FHV, khảo sát hệ thống bán lẻ và thăm thực địa. EU sẽ là khách mời danh dự của FHV và có gian hàng riêng tại hội chợ.

Các thành viên phái đoàn sẽ gặp gỡ trực tiếp các nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ và người mua từ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, đồng thời giới thiệu các tiêu chuẩn chất lượng cao, chỉ dẫn địa lý và sản phẩm hữu cơ của EU.

EC đánh giá Việt Nam là thị trường quan trọng và tăng trưởng nhanh ở Đông Nam Á, với tiềm năng lớn cho nông sản, thực phẩm xuất khẩu của EU. Với hơn 100 triệu dân và tầng lớp trung lưu ngày càng đông, Việt Nam mở ra nhiều cơ hội cho các sản phẩm như sữa, thịt, rau quả, rượu vang và rượu mạnh, dầu ô liu và nông sản chế biến.

Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 hỗ trợ tiềm năng này thông qua lộ trình xóa bỏ thuế quan và bảo hộ nhiều chỉ dẫn địa lý.

Thời gian qua, EU đã triển khai nhiều sáng kiến quảng bá nông sản, thực phẩm tại Việt Nam, trong đó có việc đồng tài trợ 22 chương trình xúc tiến đang được các tổ chức từ nhiều nước EU thực hiện.

EU cũng đã cử phái đoàn cấp cao sang Việt Nam năm 2022, tham gia FHV và hội thảo về an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) cùng năm, tham gia Triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2024 (Vietnam Foodexpo 2024) và phát hành Cẩm nang thâm nhập thị trường Việt Nam năm 2025 trước chuyến đi./.

Việt Nam-Liên minh châu Âu: Nâng chuẩn nông sản, thúc đẩy chuyển đổi xanh Mục tiêu của Việt Nam không chỉ là giữ được thị trường, mà là xây dựng các chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản minh bạch, có trách nhiệm, chất lượng cao và mang lại thu nhập tốt hơn cho người sản xuất.