Ngày 27/11, tại họp báo quốc tế về kết quả Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết các thành viên đã nhất trí thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời, thống nhất kế hoạch đàm phán nâng cấp Hiệp định và khởi động đàm phán gia nhập với ba nền kinh tế.

Từ ngày 26 đến 27/11/2026, trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam tổ chức Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 cùng chuỗi sự kiện liên quan tại Hà Nội.

Phiên họp do Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng, Trưởng đoàn và Quan chức cấp cao của 12 thành viên CPTPP: Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam và Vương quốc Anh.

Chuỗi sự kiện còn có sự tham gia của Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič; các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước ASEAN theo hình thức trực tuyến; cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh trong khu vực CPTPP.

Với chủ đề “Tầm nhìn chung, Hành động chung” (Shared Visions, Shared Actions), năm Chủ tịch CPTPP 2026 của Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực nâng cao hiệu quả thực thi, nâng cấp và mở rộng Hiệp định, đồng thời tăng cường kết nối CPTPP với các đối tác kinh tế trên thế giới.

Thống nhất nhiều bước đi về vận hành, nâng cấp và mở rộng CPTPP

Một trong những kết quả đáng chú ý là các thành viên nhất trí thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP (CPTPP Support Office-CSO), tạm thời đặt tại Nhật Bản. Đây là sáng kiến của Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả điều phối, bảo đảm tính liên tục trong hoạt động và đáp ứng yêu cầu phát triển, mở rộng Hiệp định trong dài hạn.

Các thành viên cũng thống nhất kế hoạch đàm phán nâng cấp CPTPP trong một số lĩnh vực như thương mại dịch vụ, thương mại điện tử, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thương mại và trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Mục tiêu là cơ bản hoàn thành đàm phán vào giữa năm 2027, qua đó giúp CPTPP tiếp tục là hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao, năng động và phù hợp với những chuyển biến của kinh tế, thương mại toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Về mở rộng thành viên, các thành viên nhất trí khởi động đàm phán gia nhập CPTPP với Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Indonesia và Philippines, đồng thời quyết tâm thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán gia nhập với Uruguay. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Hiệp định và cam kết mở rộng CPTPP trên cơ sở duy trì các tiêu chuẩn cao.

Trên cơ sở sáng kiến của Việt Nam, các thành viên cũng tích cực triển khai đối thoại giữa nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp trong CPTPP và với các đối tác bên ngoài Hiệp định. Nổi bật trong số đó là Diễn đàn doanh nghiệp CPTPP-ASEAN-EU, với sự tham gia của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU cùng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, tập đoàn của các nước CPTPP.

Các hoạt động này góp phần đưa CPTPP đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp, gắn quá trình hoạch định chính sách và thực thi Hiệp định với nhu cầu thực tế, qua đó thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng.

Thông qua số lượng văn kiện nhiều nhất kể từ khi Hiệp định có hiệu lực

Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Phiên họp Hội đồng CPTPP thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng. Theo thông tin tại họp báo, năm 2026 ghi nhận số lượng văn kiện được thông qua nhiều nhất trong các năm Chủ tịch CPTPP kể từ khi Hiệp định có hiệu lực.

Trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đã chủ động điều phối, dẫn dắt thảo luận, thúc đẩy đồng thuận và đề xuất các sáng kiến thiết thực cho sự phát triển lâu dài của Hiệp định. Hai sáng kiến của Việt Nam về thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp đều nhận được sự ủng hộ của các thành viên và đã đạt kết quả cụ thể.

Họp báo quốc tế về kết quả Phiên họp Hội đồng Hiệp định CPTPP lần thứ 11. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP và ASEAN, cùng Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU đánh giá cao vai trò dẫn dắt, công tác tổ chức, các sáng kiến và kết quả đạt được trong năm Chủ tịch CPTPP 2026 của Việt Nam.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Hà Nội, chiều 26/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP và Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU. Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp, đồng hành của các thành viên đối với Việt Nam trong năm Chủ tịch CPTPP 2026, đồng thời hoan nghênh việc tăng cường kết nối kinh tế giữa CPTPP và EU.

Bên lề phiên họp, lãnh đạo Bộ Công Thương có các cuộc tiếp xúc song phương với Nhật Bản, Vương quốc Anh, New Zealand và Australia nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm.

Thành công của Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 khép lại năm Chủ tịch CPTPP 2026 với nhiều dấu ấn của Việt Nam, tạo nền tảng để Hiệp định tiếp tục phát triển trong năm 2027 dưới sự chủ trì của Pê-ru.

“Những kết quả đạt được trong năm 2026 là thành quả của sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung của tất cả các thành viên CPTPP. Việt Nam tự hào đã đóng góp tích cực vào những thành quả chung đó trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026,” Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết.

Thứ trưởng Bộ Công Thương bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng kết quả đạt được, dưới sự dẫn dắt của Pê-ru trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2027, cùng sự hỗ trợ của Việt Nam và Malaysia với vai trò Phó Chủ tịch, CPTPP sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt thêm thành tựu mới và củng cố vai trò tiên phong trong thúc đẩy môi trường thương mại, đầu tư quốc tế mở, ổn định, có thể dự đoán và dựa trên luật lệ./.

Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 đã thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng: Tuyên bố chung Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 11; Tuyên bố chung về Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU; Tuyên bố chung về Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-ASEAN; Các quyết định thành lập Ban công tác gia nhập CPTPP đối với UAE, Indonesia và Philippines; Quyết định thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời; Quyết định thành lập Nền tảng hợp tác về cưỡng ép kinh tế; Quyết định về Danh sách Chủ tịch Hội đồng trọng tài CPTPP.