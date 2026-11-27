Sau khi Cơ quan Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia (DAFF) tạm ngừng nhập khẩu bưởi tươi của Việt Nam, tỉnh Vĩnh Long, đã rà soát, tái thiết mạnh mẽ chuỗi giá trị bưởi da xanh, qua đó chuẩn hóa quy trình từ vùng trồng đến đóng gói phục hồi thị trường xuất khẩu và hướng tới phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, ngành nông nghiệp tổng rà soát, chuẩn hóa toàn diện từ vườn cây đến nhà xưởng đóng gói. Giải pháp hiệu quả nằm ở việc triển khai triệt để phương pháp tiếp cận hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tại vùng trồng, hệ thống giám sát dịch hại được thiết lập nghiêm ngặt và thông báo cho cơ quan bảo vệ thực vật trong 24 giờ. Cùng với đó, các cơ sở đóng gói cũng tái thiết lập quy trình vận hành một chiều chống lây nhiễm chéo.

Đóng gói bưởi da xanh tại nhà máy Hương Miền Tây, xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Theo ông Vương Thành Công, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long, trước đây gia đình sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP nên có kinh nghiệm áp dụng những quy định tiêu chuẩn khắt khe. Hiện nay, ông Công áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn mới để khi thị trường mở cửa trở lại, người dân có đủ điều kiện tham gia, xuất bán.

Ông Nguyễn Đình Toàn, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp-Dịch vụ Tiên Thủy (xã Tiên Thủy, tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ, mặc dù sản phẩm của hợp tác xã không bị vướng về quy định khi xuất khẩu sang thị trường Australia.

Tuy nhiên, hợp tác xã vẫn tập trung kiểm tra lại, đồng hành cùng người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bên cạnh đó, hiện nay nhu cầu thị trường yêu cầu chuẩn Organic, GlobalGAP, hợp tác xã đang phối hợp với doanh nghiệp để đánh giá chứng nhận.

Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Thủy, tỉnh Vĩnh Long, từ tháng 7 năm 2025 đến nay, nông dân trong xã đã phối hợp với các doanh nghiệp và hợp tác xã xây dựng được 11 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 100ha trên cây bưởi.

Để cấp mã số vùng trồng, xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn giải quyết kịp thời hồ sơ, không để tồn đọng do nguyên nhân chủ quan. Xã cũng phối hợp với Hội Nông dân và các tổ khuyến nông cộng đồng rà soát các vùng tiềm năng, tăng cường kiểm tra giám sát để tuyệt đối không xảy ra tình trạng sử dụng mã số sai mục đích.

Đến thời điểm này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long đã triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá toàn bộ 38 mã số vùng trồng và 7 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang Australia. Cuộc kiểm tra thực tế này không nhằm mục đích xử phạt hay loại bỏ, mà để phân loại chính xác các mã số đạt chuẩn, các mã số cần khắc phục và kiên quyết tạm dừng những mã số không tuân thủ. Mọi mắt xích trong chuỗi cung ứng đều phải sẵn sàng khi thị trường Australia mở cửa trở lại.

Ông Vương Thành Công, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long chăm sóc vườn bưởi của gia đình. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Theo Giám đốc Cơ sở Hương Miền Tây Đàm Văn Hưng, muốn làm xuất khẩu thì phải gắn kết giữa doanh nghiệp với nông dân với hợp tác xã. Nông dân cũng đã nhận thức được tư duy mới là muốn xuất khẩu thì sản xuất phải có quy trình sạch, xây dựng mã vùng trồng, kết hợp với doanh nghiệp có mã số đóng gói để hình thành chuỗi giá trị bền vững.

Sắp tới, Hương Miền Tây có kế hoạch mở rộng thêm các vùng trồng mới sang các địa phương tại Vĩnh Long, đặc biệt là những vùng trước đây trồng cam sành hiệu quả thấp, nay nông dân đang chuyển đổi sang trồng bưởi da xanh như Tam Bình, Cầu Kè.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh có hơn 16.000ha bưởi; trong đó hơn 12.000ha đang cho thu hoạch với hai giống chủ lực là bưởi da xanh và bưởi Năm Roi. Tỉnh đã xây dựng được 332 mã số vùng trồng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa, trong thời gian sáu tháng Australia tạm dừng nhập khẩu, tỉnh Vĩnh Long triển khai tập huấn lại cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân. Để sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu, người dân và doanh nghiệp phải tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật của nước nhập khẩu./.

Nâng cao sức cạnh tranh cho trái bưởi da xanh xuất khẩu Đồng Tháp Việc xuất khẩu lô bưởi sang Australia là động lực để tỉnh Đồng Tháp tổ chức lại sản xuất, siết chặt liên kết VietGAP và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản.