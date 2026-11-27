Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU vừa được tổ chức ngày 26/11 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Hội đồng Hiệp định CPTPP lần thứ 11. Đối thoại tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên: thương mại số, môi trường thương mại toàn cầu và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.

Phát biểu khai mạc với tư cách Chủ tịch CPTPP năm 2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh kinh tế và thương mại toàn cầu đang bước vào giai đoạn mới với nhiều thay đổi về phương thức sản xuất, mô hình kinh doanh và cấu trúc chuỗi cung ứng. Chuyển đổi Số và chuyển đổi Xanh vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu nâng cao khả năng thích ứng của các nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, hợp tác giữa các nền kinh tế cùng theo đuổi thương mại tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch và có thể dự báo.

CPTPP và EU là hai không gian kinh tế có mức độ liên kết sâu rộng, cùng chia sẻ nhiều nguyên tắc và mục tiêu phát triển. Với quy mô thị trường, trình độ phát triển, thế mạnh và tiềm năng bổ trợ lẫn nhau, việc tăng cường hợp tác giữa CPTPP và EU không chỉ mở ra những cơ hội mới về thương mại và đầu tư, mà còn góp phần củng cố hệ thống thương mại đa phương, thúc đẩy liên kết kinh tế quốc tế và hướng tới tăng trưởng bao trùm, bền vững.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết trong năm 2026, các thành viên CPTPP và EU đã tích cực phối hợp triển khai chương trình hợp tác thông qua các hoạt động trao đổi chính sách, tham vấn kỹ thuật và kết nối chuyên gia trên cả ba trụ cột ưu tiên.

Về môi trường thương mại toàn cầu, các bên đã tăng cường trao đổi về việc củng cố hệ thống thương mại đa phương với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giữ vai trò trung tâm và thúc đẩy cải cách WTO. Việc tăng cường trao đổi giữa các cơ quan hoạch định chính sách, các chuyên gia và đại diện của các bên tại Geneva góp phần xác định các ưu tiên chung và cơ hội phối hợp trong khuôn khổ đa phương.

Về nâng cao khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và thuận lợi hóa thương mại, đầu tư, các hoạt động trao đổi tập trung vào đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng, chia sẻ kinh nghiệm về thuận lợi hóa thương mại, nâng cao hiệu quả tận dụng các hiệp định thương mại tự do và tìm kiếm cơ hội kết nối các cơ quan xúc tiến thương mại với cộng đồng doanh nghiệp. Những nội dung này góp phần hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Đối thoại sẽ là cơ hội để các bên cùng trao đổi về những định hướng ưu tiên, nhằm đưa hợp tác CPTPP-EU ngày càng đi vào chiều sâu. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định những nỗ lực trong thời gian qua cho thấy quyết tâm chung của các thành viên CPTPP và EU trong việc từng bước chuyển hóa các định hướng hợp tác thành những hoạt động cụ thể, đồng thời tạo nền tảng để xác định các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh Việt Nam kỳ vọng Đối thoại sẽ là cơ hội để các bên cùng trao đổi về những định hướng ưu tiên, nhằm đưa hợp tác CPTPP-EU ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng đề xuất ba định hướng hợp tác trong thời gian tới. Thứ nhất là tiếp tục thúc đẩy và nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ chương trình làm việc hiện có, tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng và lợi ích chung, qua đó sớm mang lại những kết quả cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan.

Thứ hai là chủ động nghiên cứu, xác định những vấn đề mới nổi và cơ hội hợp tác mới, phù hợp với xu hướng phát triển của kinh tế và thương mại quốc tế, trên cơ sở đồng thuận và có tính đến điều kiện, ưu tiên của mỗi bên.

Thứ ba là hướng tới xây dựng tầm nhìn và các ưu tiên hợp tác dài hạn, phát huy vai trò của CPTPP và EU trong việc đóng góp vào quá trình định hình các quy tắc thương mại quốc tế, đồng thời tăng cường kết nối thương mại và đầu tư giữa hai bên, với những bước đi cụ thể ngay từ năm 2027

Lãnh đạo Bộ Công Thương tin tưởng với tinh thần cởi mở, xây dựng và hướng tới kết quả, hợp tác CPTPP-EU sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp vào một môi trường thương mại quốc tế ổn định, rộng mở, bao trùm và bền vững./.

Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP-ASEAN-EU Chiều 26/11/2026, Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP-ASEAN-EU diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cấp cao Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tại Hà Nội.