Trong phiên giao dịch sáng 27/11, giá vàng SJC bật tăng so với chốt phiên hôm qua, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng tăng 11 đồng/USD.

Đến 9 giờ 45 phút, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp đều tăng. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Doji cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 130,5 triệu đồng/lượng mua vào và 135,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch ở mức 128,8-134,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn lại chưa biến động, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá giao dịch ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Còn tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn hiện giao dịch ở ngưỡng 128,8-132,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng đang duy trì ở mức 4-5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh ngưỡng 3.622 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 113,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC gần 22 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.687 đồng/USD, tăng 11 đồng/USD so với chốt phiên hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh với mức độ khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.600-26.010 đồng/USD, chưa có biến động, VietinBank ở mức 25.581-26.062 đồng/USD, tăng 16 đồng/USD.

Tại BIDV, tỷ giá được niêm yết ở mức 25.645-26.025 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 15 đồng/USD, Eximbank ở mức 25.620-26.010 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng/USD./.

Giá vàng trong nước đi ngang, SJC bán ra 134,1 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng trong nước sáng nay đi ngang, vàng SJC được niêm yết bán ra cao nhất 134,1 triệu đồng/lượng, trong khi chênh lệch mua vào-bán ra vẫn ở mức 4–5 triệu đồng/lượng.