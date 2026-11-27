Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch 26/11, do những lo ngại dai dẳng về lạm phát cùng những dự đoán ngày càng tăng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất đã gây áp lực lên kim loại quý này.

Vào lúc 19 giờ 01 phút theo giờ GMT (tức 2 giờ 01 phút sáng ngày 27/11 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,4%, xuống còn 3.566,99 USD/ounce.

Trước đó một ngày, giá vàng đã có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 3.500 USD/ounce lần đầu tiên kể từ tháng 9/2025. Ở chiều ngược lại, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 0,9%, lên 3.565,90 USD/ounce.

Ông Han Tan, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại sàn giao dịch Bybit, nhận định giá vàng giao ngay đang kiểm tra vùng hỗ trợ quanh mức 3.500 USD/ounce và khó có khả năng phục hồi bền vững cho đến khi thị trường nhận thấy Fed sắp kết thúc chu kỳ nâng lãi suất.

Số liệu mới đây cho thấy nhu cầu nội địa mạnh mẽ đang thúc đẩy lạm phát tại Mỹ, với thước đo áp lực giá cơ bản trong tháng 10 ghi nhận mức tăng theo năm lớn nhất kể từ cuối năm 2023.

Diễn biến này càng củng cố dự báo rằng Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng tới và tiếp tục tăng vào đầu năm 2027. Trước đó, Fed đã nâng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm vào tháng 9 vừa qua.

Các chuyên gia của ngân hàng đầu tư TD Securities đánh giá rằng trước những rủi ro hiện hữu, vẫn còn quá sớm để khẳng định vàng cũng như toàn bộ nhóm kim loại quý đã chạm đáy.

Tuy nhiên, xét về dài hạn, nhóm chuyên gia này dự báo vàng cùng các kim loại quý khác sẽ có dư địa tăng giá đáng kể, thậm chí giá vàng nhiều khả năng sẽ bắt đầu hướng tới mốc 5.000 USD/ounce vào nửa cuối năm sau khi giới đầu tư dự đoán Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất.

Cũng trong ngày 26/11, ngân hàng HSBC cảnh báo đà suy yếu kéo dài của thị trường chứng khoán có thể khiến giá vàng đối mặt với nguy cơ thủng ngưỡng 3.400 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,8% lên 41,54 USD/ounce, giá bạch kim tiến thêm 0,8% đạt 1.290,62 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 26/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới phục hồi từ đáy 15 tháng Vào lúc 13 giờ 52 phút ngày 26/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 3.591,37 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 cũng tăng 1,5% và đứng ở mức 3.589,50 USD/ounce.