Doanh số và sản lượng ôtô toàn cầu của Toyota tiếp tục giảm trong tháng 10/2026, đánh dấu tháng suy giảm thứ tư liên tiếp.

Nhu cầu yếu tại Trung Quốc, giá xăng tăng cao và gián đoạn sản xuất tại một số thị trường là những nhân tố chính gây sức ép lên hãng xe lớn nhất Nhật Bản.

Theo Toyota, doanh số toàn cầu trong tháng 10 đạt 880.087 xe, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng giảm thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, sản lượng giảm 8,1%, xuống 852.109 xe.

Tính riêng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, doanh số của Toyota giảm 4,4%, xuống 750.402 xe, đánh dấu tháng suy giảm thứ chín liên tiếp. Trong đó, doanh số tại Trung Quốc giảm 25,4%, còn 120.041 xe.

Sản lượng tại thị trường này cũng giảm 26,5%, xuống 97.622 xe, do nhu cầu đối với các dòng xe sử dụng động cơ xăng và xe hybrid vẫn yếu.

Các nhà sản xuất ôtô truyền thống tại Trung Quốc đang chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ các hãng xe nội địa, trong đó có BYD, với những mẫu xe điện tích hợp nhiều công nghệ và phần mềm.

Tình trạng suy giảm của thị trường ôtô lớn nhất thế giới gần đây cũng ảnh hưởng đến cả các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài.

Ngoài Trung Quốc, hoạt động sản xuất của Toyota tại Thái Lan cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng ngập lụt. Sản lượng tại đây giảm 49,9%, xuống còn 26.317 xe. Sản lượng xe của Toyota tại Mỹ giảm 4,5%, xuống 131.122 xe, do số ngày hoạt động ít hơn.

Tại các thị trường tiêu thụ, doanh số Toyota ở Mỹ tăng 6,5%, đạt 221.507 xe, nhờ nhu cầu mạnh đối với các dòng xe hybrid (xe sử dụng kết hợp động cơ xăng và động cơ điện).

Hãng dự kiến doanh số xe hybrid sẽ lần đầu tiên vượt 5 triệu chiếc trong năm 2026. Ngược lại, doanh số tại Nhật Bản giảm 5,7%, xuống 129.685 xe, chấm dứt chuỗi tăng trưởng kéo dài 6 tháng.

Toyota cho biết sự sụt giảm một phần liên quan đến quá trình chuyển đổi mẫu xe Raize sau những điều chỉnh nhỏ về thiết kế và sản phẩm. Doanh số tại Trung Đông cũng giảm mạnh 31,9%, xuống 37.120 xe.

Trong bối cảnh đó, Toyota vẫn nhận được một số tín hiệu tích cực từ thị trường Mỹ.

Nhu cầu mạnh đối với xe hybrid là một trong những yếu tố giúp hãng nâng dự báo lợi nhuận hoạt động lên 3.900 tỷ yen (khoảng 24,5 tỷ USD) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027.

Tuy nhiên, triển vọng kinh doanh vẫn đối mặt nhiều thách thức. Giá nhiên liệu tăng cao do xung đột tại Trung Đông, cùng với chi phí nguyên liệu thô gia tăng và những gián đoạn trong chuỗi cung ứng, đang gây sức ép lên hoạt động sản xuất và tiêu thụ ôtô toàn cầu./.

Doanh số ôtô toàn cầu của Toyota giảm tháng thứ 7 liên tiếp Hãng xe Nhật Bản cho biết, doanh số bán hàng của các thương hiệu Toyota và Lexus đã giảm mạnh 23% tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới trong tháng 8/2026 do nhu cầu yếu với xe xăng và xe lai hybrid.