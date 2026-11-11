Thị trường ôtô "giảm tốc" trong tháng 10, các hãng tăng ưu đãi cuối năm

Theo số liệu mới đây của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng các thành viên hiệp hội trong tháng 10/2026 đạt 28.957 xe. So với mức 35.094 xe của tháng 9, lượng tiêu thụ giảm 6.137 xe, tương đương khoảng 17,5%, cho thấy nhịp phục hồi của tháng trước chưa được duy trì.

Đáng chú ý, tăng trưởng doanh số lũy kế 10 tháng của nhóm này chỉ còn 7% so với cùng kỳ năm 2025, thấp hơn mức tăng 12% ghi nhận sau 9 tháng. Như vậy, dù lượng xe bán ra từ đầu năm vẫn tăng, tốc độ tăng trưởng đã thu hẹp khi thị trường bước vào giai đoạn kinh doanh cuối năm.

Trong tổng doanh số bán hàng trên, có 28.957 xe du lịch, giảm 16%; 9.698 xe thương mại, giảm 22% và 544 xe chuyên dụng, giảm 14% so với tháng trước.

Xét theo nguồn gốc, xe lắp ráp trong nước đạt 12.753 chiếc, giảm 7% so với tháng 8; trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 16.204 chiếc, giảm 24%. Con số trên cho thấy xe nhập khẩu vẫn bán nhiều hơn xe lắp ráp trong nước, nhưng cũng là nhóm ghi nhận mức giảm mạnh hơn trong tháng.

Biểu đồ doanh số ôtô theo VAMA

Diễn biến giảm tốc cũng thể hiện rõ hơn ở hầu hết các hãng xe. Top 5 hãng xe bán chạy nhất tháng 10 lần lượt gồm: Toyota với 6132 xe, giảm 12% so với tháng trước; Hyundai với 4322 xe, giảm 11,62%; Kia đạt 3085 xe, tăng 8%; Mazda đạt 2704 xe, tăng 6%; Ford đạt 2561 xe, giảm 32%...

Theo các chuyên gia trong ngành, số liệu VAMA chưa phản ánh đầy đủ toàn cảnh thị trường ôtô Việt Nam.

Bên cạnh các thành viên VAMA, thị trường còn có nhiều thương hiệu như Audi, BYD, Jaguar Land Rover, Geely, GAC, Lynk & Co, Omoda & Jaecoo, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen, Volvo... nhưng các hãng này không công bố kết quả kinh doanh định kỳ.

Mới đây, Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) công bố bán 3.422 xe Hyundai trong tháng 10, giảm 11,62% so với tháng trước. Creta dẫn đầu nhóm xe du lịch với 783 chiếc, tiếp đến là Tucson với 761 chiếc; xe thương mại đóng góp 1.038 chiếc. Kết quả này cho thấy Hyundai cũng chưa duy trì được đà tăng của tháng 9.

Ở nhóm xe điện, VinFast ngày 11/11 công bố đã bàn giao 22.896 ôtô tại thị trường trong nước trong tháng 10, đưa doanh số lũy kế lên 200.593 chiếc. Theo hãng, đây là lần đầu một thương hiệu ôtô tại Việt Nam vượt mốc 200.000 xe sau 10 tháng. Dù vậy so với 23.624 xe bàn giao trong tháng 9, kết quả tháng 10 của VinFast vẫn giảm khoảng 3,1%.

Các số liệu trên cho thấy việc duy trì tăng trưởng lũy kế chưa đồng nghĩa sức mua hằng tháng đã ổn định. Đà giảm tại nhiều thương hiệu cũng đặt ra sức ép tiêu thụ hàng trong hai tháng còn lại của năm.

Theo ghi nhận, nhiều đại lý đang đối mặt với nguy cơ tồn kho gia tăng, trong đó có cả xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu thuộc phiên bản cũ, xe sản xuất từ năm 2025. Một số đại lý cũng phản ánh những biến động kinh tế và điều kiện tín dụng đang ảnh hưởng đến sức mua.

Từ thực trạng này có thể thấy, giảm giá còn nhằm thu hồi vốn nằm trong hàng tồn. Xe đời cũ càng lưu kho lâu càng có nguy cơ khó tiêu thụ khi sản phẩm mới xuất hiện, khiến doanh nghiệp phải đẩy nhanh bán hàng trước năm 2027.

Biểu đồ doanh số ôtô các thành viên VAMA trong năm 2026. (Nguồn: VAMA)

Bước sang tháng 11, Toyota tiếp tục triển khai khuyến mại cho sáu dòng xe gồm Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross, Cụ thể, khách mua Toyota Vios được ưu đãi, giảm giá từ 46-54 triệu đồng, tùy phiên bản; Avanza Premio có mức giảm 65-70 triệu đồng; Veloz Cross giảm 73-75 triệu đồng; Innova Cross giảm 45-60 triệu đồng; Corolla Cross giảm 41-43,5 triệu đồng. Ngay cả Yaris Cross - mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tính đến thời điểm này của năm 2026 cũng đang được hãng áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá từ 50-74 triệu đồng.

Các hãng liên tục tung kích cầu khủng dịp cuối năm. (Ảnh minh hoạ: PV/Vietnam+)

Honda cũng áp dụng ưu đãi trong tháng 11 cho BR-V và HR-V. Riêng BR-V phiên bản L có tổng giá trị khuyến mại quy đổi lên tới 142 triệu đồng, gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ, một năm bảo hiểm và ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu khi đáp ứng điều kiện vay. Đây là tổng giá trị các quyền lợi, không phải toàn bộ khoản giảm trực tiếp vào giá xe.

Việc kết hợp hỗ trợ mua xe và tài chính cho thấy các hãng đang tìm cách giảm cả chi phí ban đầu lẫn áp lực trả góp của khách hàng. Các chương trình này mở thêm cơ hội mua xe với chi phí phù hợp hơn, nhưng hiệu quả kích cầu còn phụ thuộc vào khả năng tài chính và quyết định xuống tiền của khách hàng. Việc doanh số tháng 10 giảm sau nhịp phục hồi tháng 9 cho thấy thị trường vẫn cần thêm thời gian để xác lập xu hướng tăng ổn định.

Trong hai tháng cuối năm, diễn biến bán hàng sẽ là phép thử đối với hiệu quả của các gói ưu đãi. Với doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra là cân đối nguồn cung và lượng tồn kho với sức mua thực tế, qua đó hạn chế áp lực phải tiếp tục giảm giá để đẩy hàng./.

Thị trường ôtô Việt Nam hướng tới mốc doanh số cả năm 700.000 xe Doanh số toàn thị trường trong tháng 9 đạt 35.094 xe, tăng 38% so với tháng trước. Xét theo nguồn gốc, xe lắp ráp trong nước đạt 13.784 chiếc, trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 21.310 chiếc.