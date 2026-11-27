Ngày 27/11, Diễn đàn Thị trường hàng hóa phái sinh Vương quốc Anh-Việt Nam (UK-Vietnam Commodity Derivatives Market Forum) được tổ chức tại Hà Nội.

Diễn đàn quy tụ đại diện cơ quan quản lý, sở giao dịch hàng hóa, tổ chức tài chính, doanh nghiệp và chuyên gia hai nước, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kết nối các chủ thể thị trường và thúc đẩy xây dựng thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch, an toàn, gắn với nền kinh tế thực.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh sự cần thiết phát triển thị trường hàng hóa phái sinh nhằm giúp doanh nghiệp và người sản xuất chủ động phòng ngừa rủi ro biến động giá, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, ưu tiên phát triển các mặt hàng có thế mạnh, trước mắt là cà phê Robusta, đồng thời thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng kho bãi, logistics và kết nối quốc tế. Cục trưởng cũng đề nghị Vương quốc Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phổ biến kiến thức và mô phỏng hoạt động thị trường, phục vụ quá trình nghiên cứu, xây dựng mô hình phù hợp.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai Đề án “Phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045” theo Quyết định số 2433/QĐ-BCT ngày 28/9/2026; đồng thời xây dựng Dự thảo Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, đã được Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Đây là những bước đi quan trọng nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý và định hướng phát triển thị trường đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đánh giá cao định hướng của Việt Nam, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Thương mại Vương quốc Anh tại Việt Nam khẳng định Vương quốc Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kết nối chuyên gia và doanh nghiệp, hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các giải pháp về công nghệ và hạ tầng thị trường. Cùng đó nhấn mạnh, một thị trường hàng hóa phái sinh hiệu quả không chỉ cần nền tảng giao dịch mà còn phải có hạ tầng tin cậy, cơ chế quản trị vững chắc, dữ liệu minh bạch, hệ thống logistics đồng bộ và hoạt động giám sát chặt chẽ.

Việt Nam và Vương quốc Anh đã nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 10/2025, mở ra giai đoạn phát triển mới trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại, đầu tư và tài chính.

Đáng chú ý, ngày 25/11/2026, tại Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-Vương quốc Anh (JETCO), hai bên đã đưa nội dung tiếp tục hợp tác phát triển thị trường hàng hóa phái sinh vào Tuyên bố chung của Kỳ họp.

Các nội dung hợp tác tập trung vào trao đổi kinh nghiệm về phát triển sản phẩm, niêm yết, vận hành sở giao dịch, bù trừ, thanh toán, quản trị rủi ro và kết nối thị trường quốc tế.

Tại Kỳ họp, phía Vương quốc Anh đã trao tặng Bộ Công Thương Cẩm nang về Sở Giao dịch hàng hóa phái sinh (Commodity Derivatives Exchange Handbook). Cẩm nang cung cấp những hướng dẫn thực tiễn về mô hình tổ chức và vận hành sở giao dịch hàng hóa, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và phát triển thị trường. Một trong những nội dung trọng tâm của Diễn đàn là chương trình mô phỏng trực tiếp hoạt động của thị trường hàng hóa phái sinh, với sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức công nghệ và chuyên gia Vương quốc Anh.

Chương trình gồm hai phiên mô phỏng có tính liên kết, tái hiện toàn bộ quy trình của một giao dịch hàng hóa phái sinh, từ đăng ký, xác minh thông tin khách hàng và doanh nghiệp (KYC/KYB), kết nối môi giới, khởi tạo và khớp lệnh, đến bù trừ, quản lý ký quỹ, giao nhận hàng hóa vật chất và giám sát thị trường.

Tại phiên thứ nhất với chủ đề “Trải nghiệm thực tiễn quy trình giao dịch hàng hóa,” các đơn vị Sumsub, Elwood Technologies, SIGMA AI và GMEX Group giới thiệu các giải pháp về xác minh khách hàng, kết nối môi giới, dữ liệu thị trường, cảnh báo rủi ro, thiết lập hợp đồng và kiểm soát hoạt động giao dịch.

Phiên thứ hai với chủ đề “Xây dựng thị trường đáng tin cậy: Giao nhận hàng hóa, giám sát và quản lý thị trường” tập trung vào quy trình bù trừ, thanh toán, quản lý ký quỹ, xử lý trường hợp thành viên mất khả năng thanh toán, chứng từ kho hàng và giám sát giao dịch. Các giải pháp ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu, phát hiện dấu hiệu bất thường trên thị trường cũng được giới thiệu.

Thông qua các tình huống mô phỏng, đại biểu Việt Nam có cơ hội tiếp cận trực quan với mô hình tổ chức, vận hành và sự phối hợp giữa sở giao dịch, tổ chức bù trừ, ngân hàng, công ty môi giới và các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ. Đây là những kinh nghiệm thực tiễn có giá trị tham khảo trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện mô hình thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra lễ ký kết hai Biên bản ghi nhớ hợp tác, thúc đẩy kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh. Theo đó, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) và CWT Commodity Logistics (Vương quốc Anh) ký kết hợp tác phát triển hệ thống kho bãi được sở giao dịch công nhận và cơ chế giao nhận hàng hóa vật chất đối với các hợp đồng có giao nhận trong tương lai. Nội dung này góp phần tăng cường liên kết giữa thị trường giao dịch phái sinh với thị trường hàng hóa cơ sở, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng kho bãi và giao nhận.

Biên bản ghi nhớ giữa Liên minh Kinh tế On-chain Toàn cầu (Việt Nam) và Traydstream (Vương quốc Anh) tập trung vào ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong xác minh chứng từ thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ và tiếp cận nguồn tài trợ thương mại.

Bên cạnh đó, diễn đàn còn bố trí khu vực giới thiệu các giải pháp thực tiễn về giao dịch và bù trừ; tiếp cận thị trường và quản trị rủi ro; giao nhận hàng hóa và giám sát thị trường. Đây là dịp để các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với các nhà cung cấp giải pháp quốc tế, tìm hiểu khả năng ứng dụng công nghệ và mở rộng cơ hội hợp tác.

Thông qua diễn đàn, Bộ Công Thương và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các đối tác Vương quốc Anh theo hướng thiết thực, tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao tri thức, kết nối doanh nghiệp và tiếp cận các giải pháp công nghệ, hạ tầng thị trường hiện đại. Qua đó, góp phần tạo nền tảng cho việc xây dựng thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam an toàn, minh bạch, chuyên nghiệp, có khả năng kết nối quốc tế và phục vụ hiệu quả nền kinh tế thực./.

Thúc đẩy hợp tác chiến lược nông nghiệp và môi trường Việt Nam-Vương quốc Anh Chuyến làm việc tại Anh từ ngày 27-29/8 của Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã đạt nhiều kết quả, tạo khuôn khổ hợp tác dài hạn trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường Việt-Anh.