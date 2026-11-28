Từ những cánh rừng ngập mặn ven biển đến không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào Ca Dong ở miền núi, Quảng Ngãi đang từng bước khai thác lợi thế tài nguyên thiên nhiên và bản sắc địa phương để phát triển du lịch cộng đồng.

Hướng đi này không chỉ đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng không gian du lịch mà còn tạo sinh kế cho người dân, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn hệ sinh thái và di sản văn hóa.

Khai thác tài nguyên bản địa, hình thành sản phẩm đặc trưng

Sở hữu cảnh quan thiên nhiên đa dạng cùng nhiều giá trị văn hóa truyền thống, Quảng Ngãi có điều kiện phát triển các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm nông thôn. Thay vì chỉ tập trung vào những điểm đến đã được biết đến, địa phương đang chú trọng khai thác các tài nguyên bản địa, đưa người dân trở thành chủ thể tham gia tổ chức hoạt động du lịch và trực tiếp hưởng lợi.

Một trong những mô hình tiêu biểu là du lịch cộng đồng Bàu Cá Cái, tại thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường. Nằm giữa không gian phát triển công nghiệp của Khu Kinh tế Dung Quất, khu rừng ngập mặn rộng khoảng 200ha với hàng trăm nghìn cây cóc trắng không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường sinh thái mà còn trở thành tài nguyên phát triển du lịch xanh.

Trước đây, nhiều diện tích rừng bị khai thác lấy củi, suy giảm nghiêm trọng. Từ những năm 1990, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường dần thay đổi. Cộng đồng cùng nhau phục hồi rừng tự nhiên, trồng bổ sung cây cóc trắng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Khi hệ sinh thái hồi sinh, hoạt động khai thác thủy sản kết hợp làm du lịch cũng mang lại nguồn thu ổn định hơn cho nhiều hộ gia đình.

Hiện nay, Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bàu Cá Cái có gần 70 thành viên tham gia vận hành các dịch vụ trải nghiệm. Sản phẩm du lịch của hợp tác xã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Du khách đến đây có thể chèo thuyền len lỏi dưới những tán rừng ngập mặn, tìm hiểu hệ sinh thái, thưởng thức ẩm thực địa phương và trải nghiệm các làn điệu bài chòi dân gian.

Cảnh đẹp như thơ tại Bàu Cá Cái, xã Vạn Tường. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Việc kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với văn hóa, ẩm thực giúp Bàu Cá Cái tạo được nét riêng so với những điểm du lịch sinh thái thông thường. Người dân cũng chủ động ứng dụng mạng xã hội để quảng bá hình ảnh, giới thiệu dịch vụ và tiếp nhận đặt tour, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận khách du lịch.

Nếu Bàu Cá Cái hấp dẫn bởi hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển, thì xã Sơn Tây Thượng lại khai thác lợi thế từ cảnh quan đại ngàn và bản sắc văn hóa của đồng bào Ca Dong. Với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Ca Dong, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch gắn với văn hóa, nông nghiệp và sinh hoạt cộng đồng.

Đến Sơn Tây Thượng, du khách có thể khám phá cảnh quan hồ Đăkđrinh, suối Nước Toa, rừng măng vót; giao lưu cồng chiêng, nhảy sạp, thưởng thức dân ca, dân vũ và ẩm thực truyền thống như cơm lam, gà nướng, cá niên. Những trải nghiệm này giúp du khách tiếp cận gần hơn với đời sống, phong tục và nét văn hóa đặc trưng của đồng bào vùng cao.

Đáng chú ý, chợ phiên Sơn Tây Thượng được duy trì định kỳ hai phiên mỗi tháng, trở thành không gian kết nối giữa du lịch, tiêu thụ nông sản và quảng bá văn hóa. Mỗi phiên có khoảng 20 gian hàng, giới thiệu nông sản, dược liệu, sản phẩm thủ công, ẩm thực và các sản phẩm OCOP của địa phương.

Tại phiên chợ ngày 19/11, có 42 hộ thuộc 9 thôn cùng 2 hợp tác xã và các tổ hợp tác tham gia kinh doanh, giới thiệu sản phẩm; trong đó có 9 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao.

Không đơn thuần là nơi mua bán, chợ phiên còn tạo điều kiện để người dân giới thiệu sản vật, kể câu chuyện về nghề truyền thống và văn hóa dân tộc mình. Sơn Tây Thượng cũng là một trong hai điểm du lịch của Quảng Ngãi được lựa chọn tham gia Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026.

Bảo tồn thiên nhiên, văn hóa gắn với sinh kế cộng đồng

Điểm chung trong cách phát triển du lịch tại Bàu Cá Cái và Sơn Tây Thượng là khai thác tài nguyên bản địa đi đôi với bảo tồn, trong đó người dân giữ vai trò trung tâm. Đây cũng là yếu tố quan trọng để các sản phẩm du lịch cộng đồng duy trì sức hấp dẫn và phát triển lâu dài.

Tại Bàu Cá Cái, hoạt động du lịch gắn trực tiếp với trách nhiệm bảo vệ rừng và phục hồi nguồn lợi thủy sản. Hằng năm, chính quyền xã Vạn Tường tranh thủ các nguồn lực để thả giống tôm, cá, mở rộng diện tích trồng cóc trắng và cải thiện môi trường sinh thái.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường Lữ Thế Lâm, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư phát triển du lịch cộng đồng gắn chặt với bảo tồn hệ sinh thái, hướng tới đưa Bàu Cá Cái trở thành điểm nhấn du lịch xanh của vùng ven biển.

Chế biến ẩm thực tại chợ phiên Sơn Tây Thượng. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Trong khi đó, tại Sơn Tây Thượng, bảo tồn văn hóa truyền thống được xác định là nền tảng để xây dựng sản phẩm du lịch có bản sắc. Địa phương hiện duy trì hoạt động của 11 câu lạc bộ cồng chiêng tại các thôn và trường học; chú trọng truyền dạy cho thế hệ trẻ các giá trị văn hóa của đồng bào Ca Dong như lễ mừng lúa mới, lễ Ka Pơ (lễ ăn trâu), làn điệu Ra Nghế, trang phục và ẩm thực truyền thống.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Tây Thượng Phạm Hồng Khuyến, quan điểm của địa phương là phát triển du lịch dựa vào văn hóa nhưng không biến văn hóa thành đạo cụ biểu diễn; tôn trọng không gian thiêng và quy tắc cộng đồng, không sân khấu hóa hay thương mại hóa tùy tiện. Người dân Ca Dong phải là chủ thể thực hành, truyền dạy và hưởng lợi từ chính những giá trị văn hóa của mình.

Cách tiếp cận này giúp hạn chế nguy cơ khai thác di sản theo hướng hình thức, đồng thời tạo động lực để cộng đồng chủ động gìn giữ phong tục, tập quán và truyền thống. Khi các hoạt động du lịch mang lại thu nhập thiết thực, người dân có thêm điều kiện và động lực duy trì những giá trị văn hóa vốn có.

Kết nối điểm đến, mở rộng không gian du lịch

Từ thực tiễn hai mô hình, Quảng Ngãi có cơ hội hình thành những tuyến du lịch nông thôn liên kết giữa vùng ven biển và miền núi. Sự khác biệt về cảnh quan, văn hóa và sản vật giữa hai khu vực tạo nên những trải nghiệm bổ trợ cho nhau, từ khám phá rừng ngập mặn, tìm hiểu đời sống cư dân ven biển đến trải nghiệm văn hóa Ca Dong và nông nghiệp vùng cao.

Định hướng này đang được xã Sơn Tây Thượng cụ thể hóa thông qua kế hoạch xây dựng chuỗi trải nghiệm gắn văn hóa Ca Dong với du lịch nông nghiệp, gồm các vùng trồng cà phê, chanh dây, dứa, khoai lang, vườn ươm và lưu trú cộng đồng.

Trong 2-3 năm tới, địa phương đặt mục tiêu hình thành sản phẩm du lịch hoàn chỉnh mang dấu ấn “Chạm đại ngàn - chạm bản sắc Ca Dong,” đồng thời kết nối với Măng Đen, xã Đặng Thùy Trâm, Lý Sơn, Vạn Tường và các điểm đến phía Tây của tỉnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu, việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại chỗ cần được quan tâm. Người dân cũng cần được hỗ trợ về kỹ năng làm du lịch, xây dựng sản phẩm, quảng bá trên nền tảng số và liên kết với doanh nghiệp lữ hành. Cùng với đó, các sản phẩm nông nghiệp, thủ công và OCOP cần được chuẩn hóa về chất lượng, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phát triển du lịch cũng cần đi đôi với kiểm soát tác động đến môi trường, bảo vệ cảnh quan, nguồn nước và không gian sinh hoạt của cộng đồng. Đối với những khu vực có giá trị sinh thái, văn hóa đặc thù, việc khai thác cần được thực hiện phù hợp với sức chịu tải của tài nguyên, tránh chạy theo số lượng khách mà ảnh hưởng đến chất lượng điểm đến.

Về lâu dài, kết nối các điểm du lịch nông thôn, sinh thái và văn hóa với những địa danh có sức hút như Lý Sơn, Măng Đen sẽ góp phần đa dạng hóa hành trình khám phá Quảng Ngãi, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Đây cũng là cơ hội để các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch, tạo thêm việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân.

Từ những cánh rừng ngập mặn được cộng đồng chung tay gìn giữ đến không gian chợ phiên đậm sắc màu văn hóa Ca Dong, Quảng Ngãi đang từng bước khai thác những lợi thế riêng để hình thành sản phẩm du lịch có chiều sâu. Khi tài nguyên thiên nhiên được bảo vệ, văn hóa truyền thống được phát huy và người dân thực sự trở thành chủ thể, du lịch không chỉ tạo thêm động lực cho kinh tế nông thôn mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của địa phương.

Quảng Ngãi: Giữ hồn di sản nghề muối Sa Huỳnh gắn với phát triển du lịch Với việc tái khởi động dự án bảo tồn đồng muối truyền thống gắn với phát triển du lịch, nghề làm muối Sa Huỳnh đứng trước cơ hội hồi sinh mạnh mẽ, vừa gìn giữ giá trị di sản, vừa tạo sinh kế bền vững.