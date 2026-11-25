Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 25/11, tại Bắc Kinh, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tổ chức “Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam” đến với doanh nghiệp, du khách Trung Quốc, với sự phối hợp, hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử và phong tục tập quán.

Trong mối quan hệ đó, du lịch không đơn thuần là một ngành kinh tế, mà còn là một nhịp cầu quan trọng kết nối con người, kết nối văn hóa, tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Trung Quốc luôn là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, tiềm năng trao đổi khách du lịch giữa hai nước còn rất lớn.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Việt Nam hiện đang dành sự quan tâm và quyết tâm chính trị rất cao cho phát triển du lịch. Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Đây là một định hướng chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tư duy và tầm nhìn mới của Việt Nam về vai trò của du lịch đối với phát triển đất nước. Định hướng này cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất hơn với các đối tác Trung Quốc, đặc biệt trong phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá điểm đến.

Ngoài ra, một dấu mốc rất đáng chú ý trong quan hệ hợp tác giữa hai nước là việc Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Trung Quốc chính thức khởi động Năm du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 vào tháng 4/2026. Đây không chỉ là một chương trình hoạt động trong hai năm, mà là cơ hội để tạo chuyển biến thực chất, mở ra một giai đoạn hợp tác mới, sâu rộng và hiệu quả về du lịch của hai nước.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết chính sách thị thực của Việt Nam cũng ngày càng thông thoáng, từ thị thực điện tử, miễn thị thực cho khách Trung Quốc đi theo đoàn đến Nha Trang cho đến chính sách miễn thị thực dành cho du khách đến Phú Quốc, cùng mạng lưới khoảng 50 đường bay thẳng, kết nối 5 sân bay của Việt Nam với 24 thành phố tại Trung Quốc, việc đi lại giữa hai nước ngày càng thuận tiện.

Đây là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy trao đổi khách hai chiều, mở rộng các chương trình tour, đa dạng hóa lựa chọn điểm đến và đưa Việt Nam trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những kỳ nghỉ của du khách Trung Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình nhấn mạnh thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hợp tác văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng tầm “Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện," xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược với nội hàm "6 hơn." Trong đó, hợp tác du lịch đã phát huy vai trò cầu nối quan trọng cho các hoạt động giao thương, đầu tư và là điểm sáng trong quan hệ hai nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc luôn đồng hành, phối hợp và đánh giá cao việc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại 3 thành phố lớn Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh của Trung Quốc, bên cạnh giới thiệu những chính sách, tài nguyên du lịch Việt Nam, phát huy hơn nữa tiềm năng du lịch hai nước, chương trình cũng mang tới những tiết mục nghệ thuật đặc sắc thể hiện nét đẹp văn hóa Việt Nam do các nghệ sỹ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình diễn, có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam," triển khai hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ “Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027," đây là cơ hội tốt để giới thiệu đến nhân dân Trung Quốc những điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn và những nét văn hoá tiêu biểu về đất nước, con người Việt Nam.

Trước đó, trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra chương trình kết nối, giao thương doanh nghiệp du lịch (B2B) giữa hai nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước và du khách Trung Quốc tìm hiểu, trao đổi những cơ hội hợp tác mới, những tiềm năng, sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam.

Với thông điệp “Việt Nam: Nhịp cầu kết nối - Trải nghiệm đa sắc - Chất lượng vượt trội," chương trình trở thành cầu nối giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân và doanh nghiệp hai nước, mang đến những trải nghiệm du lịch đa dạng, giàu bản sắc văn hóa Việt Nam với du khách Trung Quốc./.

Việt Nam thu hút khách Trung Quốc với trải nghiệm bản địa Xu hướng du lịch của khách Trung Quốc chuyển dần từ các tour đoàn quy mô lớn sang nhóm khách nhỏ, du lịch tự do và các chương trình trải nghiệm được thiết kế riêng, chú trọng chất lượng hơn số lượng.