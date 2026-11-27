Mỗi độ cuối Thu, khi những cơn gió se lạnh bắt đầu tràn về vùng núi Oyama thuộc tỉnh Kanagawa, chùa Oyama hay Oyama Temple lại khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của mùa lá đỏ. Nằm giữa khung cảnh núi rừng thanh bình, ngôi chùa hơn 1.200 năm tuổi này trở thành một trong những điểm ngắm lá đỏ đặc sắc, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp đặc trưng của mùa thu Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, điểm gây ấn tượng nhất tại Oyama Temple là cầu thang đá dẫn lên chính điện. Hai bên lối đi, những hàng cây phong chuyển dần từ sắc xanh sang vàng, cam và đỏ thẫm, tạo nên một khung cảnh đầy màu sắc.

Khi lá phong bước vào thời kỳ chuyển màu rực rỡ nhất, toàn bộ khu vực quanh cầu thang và cổng chùa như được bao phủ bởi một tấm thảm đỏ tự nhiên.

Những chiếc lá phong đỏ nổi bật trên nền kiến trúc gỗ cổ kính, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và không gian tâm linh truyền thống.

Đặc biệt, khi ánh nắng mùa Thu xuyên qua những tán cây, từng chiếc lá như bừng sáng, làm nổi bật những gam màu ấm áp giữa không gian núi rừng. Những chiếc lá đã rụng phủ kín các bậc đá càng khiến khung cảnh trở nên thơ mộng, mang đến cảm giác như đang bước vào một bức tranh mùa Thu rực rỡ.

Không quá rộng lớn hay náo nhiệt, Oyama Temple hấp dẫn bởi vẻ đẹp trầm mặc, gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là địa điểm lý tưởng dành cho những người yêu thích nhiếp ảnh, muốn lưu giữ khoảnh khắc mùa lá đỏ trong không gian cổ kính của Nhật Bản.

Giữa sắc đỏ vàng rực rỡ của núi rừng Kanagawa, Oyama Temple mang đến một trải nghiệm mùa thu vừa bình yên, vừa say đắm lòng người.

Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, mùa lá đỏ nổi tiếng của Nhật Bản đang bị đe dọa bởi tình trạng biến đổi khí hậu. Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia Nhật Bản (NIES) cho thấy nhiệt độ cao ảnh hưởng đến “thời điểm ra lá” - khi lá xanh bắt đầu mọc vào đầu mùa Xuân, yếu tố quyết định thời điểm lá rụng.

Khi hiện tượng nóng lên toàn cầu khiến mùa Đông ấm hơn, dẫn đến tuyết tan và lá mọc sớm hơn, lá cây thường có màu sắc kém rực rỡ hơn và đôi khi héo rụng trước khi chuyển sang màu đỏ.

Dự báo ở hầu hết các khu vực đến khoảng năm 2050, sự thay đổi sắc lá mùa Thu sẽ vẫn ở mức dưới 10% so với hiện tại. Tuy nhiên, trong kịch bản nóng lên toàn cầu nghiêm trọng hơn, độ đỏ của lá mùa Thu ở các vùng núi cao sẽ giảm trung bình khoảng 15% vào cuối thế kỷ này, từ năm 2081 đến năm 2100.

Ở các khu vực thấp hơn, có thể có khả năng giảm mạnh tới hơn 30%. Do đó, nhóm nghiên cứu cũng cho rằng cần có chiến lược bảo tồn thảm thực vật và khung cảnh ở những khu vực lạnh hơn để bảo vệ màu sắc lá mùa Thu, một nguồn tài nguyên du lịch quan trọng của Nhật Bản./.

Oyama Temple, thiên đường lá phong đỏ tuyệt đẹp giữa núi rừng Kanagawa Nằm giữa khung cảnh núi rừng thanh bình, ngôi chùa hơn 1.200 năm tuổi này trở thành một trong những điểm ngắm lá đỏ đặc sắc, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp đặc trưng của mùa thu Nhật Bản.