Giữa vịnh Vân Phong, một trong những vịnh biển đẹp của dải đất miền Trung, đảo Hòn Ông xinh đẹp được phủ rừng xanh, không có cư dân sinh sống thường trú, chỉ có một khu nghỉ dưỡng duy nhất nép mình bên bờ cát.

Hòn đảo giữa vịnh Vân Phong

Hòn Ông nằm trong vịnh Vân Phong, cách trung tâm Nha Trang gần 100km về phía bắc. Trước đây, đảo thuộc địa bàn xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Để ra đảo, du khách có thể đi đường bộ từ Nha Trang lên bến tàu Đầm Môn, rồi đi tàu thêm khoảng 15 đến 20 phút. Quãng đường không quá xa, nhưng đủ để người ta cảm thấy mình đã rời xa phố thị, bước vào một không gian hoang sơ hoàn toàn khác biệt và đáng đến.

Đảo Hòn Ông, còn được gọi là đảo Cá Voi, từng được tạp chí Forbes đưa vào danh sách 10 điểm lặn biển nên đến của năm 2020. Cái tên đảo Cá Voi gắn với việc cá voi và cá mập voi thường ghé vùng biển này để kiếm ăn vào một số thời điểm trong năm.

Nơi vẻ đẹp nguyên sơ làm say đắm lòng người

Điều làm nên sức hút của Hòn Ông trước hết là sự nguyên sơ. Phần lớn diện tích đảo vẫn là rừng tự nhiên. Không có khu dân cư, không có những dãy khách sạn cao tầng, hòn đảo giữ được vẻ hoang sơ hiếm thấy ở nhiều điểm du lịch biển hiện nay.

Bao quanh đảo là làn nước trong xanh, nhiệt độ trung bình khoảng 28 độ C, cùng hệ sinh thái san hô phong phú. Nhiều khu san hô vẫn giữ được mật độ tương đối cao vì ít chịu tác động của đô thị hóa và du lịch đại trà. Ở vùng nước nông, du khách có thể bắt gặp cá nhiệt đới, sao biển, nhím biển, còn dưới đáy sâu hơn là cá đuối và nhiều loài sinh vật biển khác.

Trên đảo, những khối đá granite lớn xếp chồng lên nhau ở khu vực Hòn Đá Lớn tạo nên cảnh quan độc đáo. Từ đây có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh vịnh Vân Phong mênh mông.

Hòn đảo được vinh danh ca ngợi

Hòn Ông khác biệt với nhiều điểm du lịch biển ở chỗ nơi đây chỉ có một cơ sở lưu trú duy nhất là khu nghỉ dưỡng Whale Island, hình thành từ cuối những năm 1990 và hoạt động theo mô hình nghỉ dưỡng sinh thái. Khu nghỉ có khoảng 30 căn bungalow, xây dựng chủ yếu bằng những vật liệu gần gũi với thiên nhiên như tre, gỗ, đá. Mật độ xây dựng được giữ ở mức thấp, số chỗ ở có hạn, nhờ vậy đảo không rơi vào cảnh đông đúc, quá tải.

Tạp chí Forbes từng đưa Hòn Ông vào danh sách những điểm lặn biển nên đến. Sự ghi nhận này đã giúp hòn đảo nhỏ ở Khánh Hòa được biết đến rộng rãi hơn với du khách quốc tế, đồng thời khẳng định giá trị của hệ sinh thái biển nơi đây.

Theo giới thiệu của Forbes, cá voi và cá mập voi thường ghé vùng biển này trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 7 để kiếm ăn sinh vật phù du. Dù vậy, việc có bắt gặp chúng hay không còn tùy vào điều kiện tự nhiên, không phải chuyến đi nào cũng may mắn được chứng kiến.

Trải nghiệm thú vị khi đến đảo Hòn Ông

Lặn biển là trải nghiệm nổi bật nhất ở đảo Hòn Ông. Du khách có thể chọn lặn ống thở ngay quanh bãi biển chính, hoặc lặn bình dưỡng khí để xuống sâu hơn ngắm các rạn san hô. Với lặn bình, người chưa có kinh nghiệm cần được hướng dẫn, huấn luyện trước khi xuống nước. Khi lặn hay tắm biển, du khách nên lưu ý nhím biển ở vùng nước nông để tránh giẫm phải.

Chèo kayak quanh đảo là một lựa chọn khác, giúp du khách khám phá những góc khuất, những bãi cát nhỏ yên tĩnh. Những ai thích vận động có thể đi bộ xuyên rừng theo các lối mòn trên đảo, lên khu Hòn Đá Lớn để ngắm vịnh Vân Phong từ trên cao.

Đơn giản hơn, du khách có thể dành trọn một ngày nằm trên bãi cát, nghe sóng vỗ, đọc sách dưới tán cây. Ở một nơi vắng người, không ồn ào như Hòn Ông, chính sự tĩnh lặng ấy cũng là một trải nghiệm đáng giá.

Thời điểm thích hợp để đến Hòn Ông là khoảng từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm, khi biển êm, ít mưa bão.

Giữ gìn vẻ đẹp thiên nhiên của viên ngọc quý

Sức hấp dẫn của Hòn Ông nằm ở sự nguyên sơ, nên giữ được sự nguyên sơ ấy cũng là điều quan trọng nhất. Hạn chế rác thải nhựa, không giẫm đạp hay bẻ san hô khi lặn, tôn trọng không gian tự nhiên của đảo là những việc mà mỗi du khách có thể góp phần.

Giữa lúc nhiều vùng biển đang đối mặt với áp lực của du lịch đại trà, Hòn Ông cho thấy một hướng phát triển khác: ít người hơn, chậm hơn, không gian thiên nhiên hơn. Có lẽ cũng chính vì vậy mà hòn đảo nhỏ giữa vịnh Vân Phong vẫn giữ được danh xưng "viên ngọc quý" của vùng biển miền Trung./.

Phát hiện cá voi Bryde xuất hiện tại vịnh Nha Trang Sáng 26/5, Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết lực lượng tuần tra đã phát hiện một cá thể cá voi Bryde xuất hiện tại khu vực Hòn Mun, tỉnh Khánh Hòa.