Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ Xây dựng), ngày 28/11, đơn vị nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu NEPTUNE HP66 (quốc tịch Panama) khi đang hoạt động trên vùng biển tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Lúc này, trên tàu có 1 thuyền viên (quốc tịch Việt Nam) có triệu chứng sốt cao cần được cấp cứu khẩn cấp. Tàu đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã khẩn trương triển khai nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, kết nối tư vấn y tế cho tàu hướng dẫn thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu cho tàu. Theo chẩn đoán của bác sỹ, thuyền viên có khả năng cao bị sỏi thận viêm bàng quang.

Với tình trạng bệnh của thuyền viên có chuyển biến xấu, đang có những triệu chứng tương đối nguy hiểm cần được cấp cứu khẩn cấp, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, lúc 1 giờ 6 phút, Trung tâm đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 631 chốt trực tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khẩn trương rời bến đi thực hiện nhiệm vụ.

Hồi 2 giờ 45 phút ngày 29/11/2026, lực lượng chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu NEPTUNE HP66. Tổ công tác của tàu SAR 631 đã tiến hành tiếp nhận bàn giao và sơ cấp cứu khẩn cấp nạn nhân ngay trên biển.

Đến 4 giờ 36 phút cùng ngày, thuyền viên bị nạn đã được tàu SAR 631 đưa về đến cầu cảng Hải đoàn Biên phòng 48 và bàn giao cho các cơ quan chức năng theo quy định. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn.

Trung tâm cấp cứu tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận và chuyển bệnh nhân vào bệnh viện địa phương để tiếp tục chữa trị./.

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