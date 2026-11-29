Những đống rơm rạ sau mùa gặt vốn chỉ để đốt bỏ hoặc chất góc vườn của bà con bản Chù Lìn (xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) nay đã trở thành nguồn nguyên liệu làm ra nấm thương phẩm sạch.

Không phải đi học xa nhà, chính những lớp dạy nghề "cầm tay chỉ việc" mở ngay tại bản đã giúp đồng bào vùng cao biết cách tận dụng phụ phẩm sẵn có để tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và tự lực vươn lên thoát nghèo.

Biến rơm rạ sau mùa gặt thành sinh kế mới nhờ lớp học nghề tại bản

Tại bản Chù Lìn, xã Tả Lèng, việc trồng nấm rơm trước đây vốn rất xa lạ với tập quán canh tác của bà con. Thế nhưng, từ khi địa phương mở lớp đào tạo nghề trồng nấm kéo dài 3 tháng cho 30 học viên ngay tại bản, nếp nghĩ của nhiều hộ dân đã thay đổi hẳn.

Thay vì dạy lý thuyết trên giấy, giảng viên trực tiếp hướng dẫn học viên thực hành từng công đoạn ngay tại lán trại: từ cách gom chọn rơm rạ khô sau vụ lúa, ủ nguyên liệu, đóng bầu, cấy phôi nấm cho đến cách giữ độ ẩm, vệ sinh khu vực nuôi trồng và thu hái, bảo quản sản phẩm. Trực tiếp tự tay làm ra những mẻ nấm đầu tiên, anh Tẩn A Tài - học viên lớp đào tạo nghề trồng nấm ở bản Chù Lìn phấn khởi chia sẻ: "Tôi thấy lớp dạy nghề trồng nấm này rất triển vọng. Nguyên liệu thì đơn giản, rơm rạ trên này nhà nào cũng sẵn có. Mùa gặt tới đây, thu hoạch lúa xong gia đình tôi sẽ tận dụng luôn rơm của nhà để tự làm nấm. Trồng nấm theo cách thầy cô hướng dẫn vừa bán được giá, vừa không dùng thuốc hóa học nên rất đảm bảo dinh dưỡng cho bữa ăn và bán ra thị trường."

Học viên bản Chù Lìn (xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) thực hành kỹ thuật xử lý rơm rạ, đóng bầu và cấy phôi nấm tại lớp đào tạo nghề nông thôn mở ngay tại bản.

Cùng tham gia lớp học và vận động bà con trong bản thực hành, anh Phàn A Diu - Trưởng Ban công tác Mặt trận bản Chù Lìn cho biết suốt 3 tháng học nghề, bà con rất chủ động gom rơm rạ và cùng nhau dựng lán thực hành.

Đáng mừng hơn, cùng thời điểm người dân bản Chù Lìn làm chủ nghề trồng nấm, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường trục bản Chù Lìn với tổng vốn đầu tư hơn 1,43 tỷ đồng cũng vừa hoàn thành 100% khối lượng và đưa vào sử dụng, giúp bà con vận chuyển vật tư và đưa nấm thương phẩm đi tiêu thụ thuận lợi hơn rất nhiều.

Xóa tâm lý trông chờ bằng những nghề gắn với đặc sản địa phương

Nhìn thẳng vào thực tế công tác giảm nghèo trên địa bàn, Đảng ủy và UBND xã Tả Lèng nhận định một trong những rào cản lớn khiến đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn là tâm lý trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, trong khi việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp còn chậm. Để khắc phục hạn chế này, xã xác định giải pháp căn cơ nhất là phải mở các lớp đào tạo nghề sát với thế mạnh đất đai của từng thôn, bản như trồng nấm, trồng rau an toàn, chăn nuôi gia súc, gia cầm và kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả ôn đới.

Ông Hoàng Văn Phưởng - Phó Chủ tịch UBND xã Tả Lèng cho biết, chính quyền xã đã chủ động phối hợp với các trung tâm dịch vụ việc làm và trung tâm dạy nghề của Hội Nông dân để đưa giáo viên về tận cơ sở hướng dẫn bà con:

"Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn của sở, ngành và Hội Nông dân để trực tiếp hướng dẫn người dân ngay tại nương vườn. Với cây trồng thì chỉ dẫn kỹ thuật chăm sóc, bón phân đúng kỳ, kỹ thuật cắt tỉa tạo tán; với chăn nuôi thì hướng dẫn cách phòng trừ dịch bệnh. Gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, xã đã xây dựng lộ trình cụ thể cho từng lớp học để nguồn vốn hỗ trợ phát huy hiệu quả thực chất."

Nhờ được đào tạo kỹ thuật canh tác bài bản, người dân Tả Lèng không chỉ duy trì tốt 1.057 ha lúa, 725 ha ngô, 115 ha dong riềng mà còn phát triển mạnh các cây trồng hàng hóa giá trị cao. Tính đến hết quý III/2026, toàn xã đã trồng mới thêm 9,51 ha Sâm Lai Châu (vượt 104% kế hoạch năm), nâng tổng diện tích sâm trên địa bàn lên 15,37 ha gắn với 6 cơ sở sản xuất giống sâm đã được cấp mã số; đồng thời giữ vững chất lượng 3 nhãn hiệu cây ăn quả ôn đới (Lê Tam Đường, Đào Tam Đường, Mận Tam Đường) và 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao gồm Trà Sâm núi Lai Châu, Trà Sâm lá sen, Lê Giang Ma và Du lịch cộng đồng bản Sì Thâu Chải.

Nâng chuẩn đào tạo nghề gắn với thu hẹp các chiều thiếu hụt ở vùng cao

Theo báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 của xã Tả Lèng, nhờ tổ chức 5 lớp đào tạo nghề ngắn hạn ngay tại các thôn, bản cho 150 học viên, xã đã giải quyết việc làm mới cho 255 lao động. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của toàn xã Tả Lèng đạt 61,1% (trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 27%), giúp địa phương hoàn thành vững chắc Tiêu chí số 4 về đào tạo nguồn nhân lực nông thôn.

Song song với việc dạy nghề tạo thu nhập, xã Tả Lèng đã lồng ghép các nguồn lực để giải quyết đồng bộ các chiều thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân: 99,83% đường nội xã đã được cứng hóa, 100% thôn, bản có đường xe máy, ô tô đi lại thuận lợi; hoàn thành 100% công trình nước sinh hoạt tại các bản San Tra Mán, Ngài Chù, Thèn Pả, Giang Ma và công trình thủy lợi Thèn Pả-Pho Lao Chải.

Ở lĩnh vực giáo dục, y tế và thông tin, xã đã sửa chữa xong các điểm trường Sì Thâu Chải, Chù Lìn, Hồ Thầu (duy trì 100% trẻ mẫu giáo và 99,8% học sinh tiểu học đến trường); nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế lên 98,2% và đầu tư 500 triệu đồng nâng cấp hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông để phổ biến kiến thức làm ăn đến từng bản.

Trong những tháng cuối năm 2026, thực hiện Kế hoạch số 1668/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026, xã Tả Lèng đang tiếp tục khảo sát nhu cầu học nghề thực tế của từng nhóm hộ khó khăn để mở thêm các lớp truyền nghề gắn với liên kết tiêu thụ nông sản, giúp người dân vùng cao làm chủ sinh kế và thoát nghèo đa chiều bền vững./.