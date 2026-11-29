Từ những gia đình từng chỉ biết đi làm thuê nhận công nhật như hộ bà Lê Thị Thơ ở xã Ea Súp hay hộ anh Trường ở xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk, nay đã nắm vững kỹ thuật nuôi bò sinh sản, đến những nông dân vùng biên thành thạo ghi nhật ký đồng ruộng trên điện thoại và bán gạo qua livestream, diện mạo các buôn làng đặc biệt khó khăn đang đổi thay từng ngày.

Chính các lớp tập huấn nghề thực hành do chính quyền và đoàn thể cơ sở tổ chức đã giúp đồng bào thay đổi nếp nghĩ, làm chủ sinh kế để thoát nghèo bền vững.

“Cầm tay chỉ việc” nuôi bò sinh sản

Không có đất sản xuất, cuộc sống của gia đình bà Lê Thị Thơ ở xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk trước đây chỉ trông chờ vào những ngày đi làm thuê thời vụ bấp bênh; trong nhà lại có bố là thương binh nặng (tỷ lệ thương tật 79%) nên cái nghèo cứ đeo bám. Năm 2024, gia đình bà được hỗ trợ hai con bò sinh sản trị giá khoảng 40 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Để hộ dân không lúng túng khi bắt tay vào chăn nuôi, UBND xã Ea Súp đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông phối hợp cùng Hội Nông dân, Hội Phụ nữ xã tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật trực tiếp cho gia đình từ cách dựng chuồng trại, trồng cỏ, ủ thức ăn đến phòng trừ dịch bệnh. Nhờ làm đúng kỹ thuật được hướng dẫn, đàn bò phát triển khỏe mạnh, giúp gia đình bà vươn lên thoát nghèo.

Bà Lê Thị Thơ phấn khởi chia sẻ: "Cán bộ xã vào tận nơi mở lớp tập huấn kỹ thuật cho gia đình nên đàn bò phát triển rất tốt. Được Nhà nước hỗ trợ con giống lại chỉ dạy cách nuôi để từ hộ nghèo vươn lên cận nghèo, ổn định cuộc sống là gia đình mừng lắm rồi."

Cách làm gắn trao vật nuôi với tập huấn tay nghề chăn nuôi cũng đang phát huy hiệu quả rõ nét tại buôn Kon Wang, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk. Đầu năm 2025, gia đình anh Trường (dân tộc Xơ Đăng) được hỗ trợ hai con bò sinh sản và được cán bộ chuyên môn cùng các đoàn thể xã kèm cặp quy trình chăm sóc bò mẹ, bò bê; chỉ sau gần một năm, gia đình anh đã chính thức ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Anh Trường bày tỏ: "Gia đình được nhận hai con bò từ năm 2025, nhờ được hướng dẫn cách chăm sóc cẩn thận nên bò lớn nhanh, sắp tới có thể nhân đàn mở rộng để thoát nghèo vững chắc."

Theo ông Tháng - Buôn trưởng buôn Kon Wang (xã Tân Tiến), trước khi triển khai hỗ trợ cho các hộ khó khăn trong buôn, Ban tự quản đều mời bà con họp bàn dân chủ để chọn đúng mô hình phù hợp với năng lực của từng nhà.

Khẳng định quyết tâm gắn hỗ trợ sinh kế với nâng cao năng lực tự sản xuất cho người dân, bà Hoàng Thị Như Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết: "UBND xã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm đúng người, đúng đối tượng, đồng thời phối hợp tập huấn kỹ thuật để mỗi mô hình sau khi trao hỗ trợ đều tạo ra việc làm thực tế, giúp người dân chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững."

Học nghề số ngay đầu bờ

Không dừng lại ở việc hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ thiếu đất, tại xã Ea Súp và các địa bàn nông nghiệp như xã Tân Tiến, chính quyền địa phương cùng Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên đặc biệt chú trọng mở các lớp tập huấn kỹ thuật canh tác tiên tiến, xây dựng mô hình trình diễn và tổ chức hội thảo đầu bờ ngay tại ruộng.

Thông qua các lớp tập huấn thực tế này, nông dân được hướng dẫn trực tiếp từ khâu chọn giống, bón phân cân đối, vận hành hệ thống tưới nhỏ giọt thông minh và thiết bị bay không người lái (drone) đến việc làm quen với công nghệ số. Dấu ấn rõ nét nhất là mô hình "Liên kết chuỗi giá trị lúa gạo Ea Súp trên nền tảng số" với sự tham gia đồng bộ của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, ngân hàng và đơn vị công nghệ.

Nông dân xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk được cán bộ chuyên môn và các đoàn thể hướng dẫn kỹ thuật canh tác tiên tiến, xây dựng mô hình trình diễn và tổ chức hội thảo đầu bờ ngay tại ruộng.

Khi tham gia chuỗi liên kết, người trồng lúa được cán bộ kỹ thuật và đoàn viên thanh niên hướng dẫn cách ghi nhật ký canh tác điện tử trên điện thoại thông minh, cập nhật dữ liệu đồng ruộng lên bản đồ số vùng trồng và dán tem mã QR truy xuất nguồn gốc.

Cùng với đó, các hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ nông dân còn được tập huấn kỹ năng livestream giới thiệu sản phẩm OCOP và đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử (như phiên livestream quảng bá tại xã Ea Súp đã kết nối tiêu thụ thành công khoảng 850 tấn gạo đặc sản ST24, ST25 với các doanh nghiệp thu mua. Việc được trang bị cả kỹ thuật canh tác hiện đại lẫn kỹ năng bán hàng qua mạng đã giúp nông dân vùng biên giảm chi phí nhân công và nâng cao thu nhập.

Tháo gỡ khó khăn từ gốc

Dù các mô hình đào tạo nghề gắn với trao sinh kế tại xã Ea Súp, xã Tân Tiến đã mang lại kết quả tích cực bước đầu, song thực tế giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều thách thức nhìn từ các con số thống kê.

Tại xã Ea Súp, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chiếm tới 27,6%; còn tại buôn Kon Wang (xã Tân Tiến), trong tổng số 781 hộ dân vẫn còn 107 hộ nghèo và 76 hộ cận nghèo. Tính chung toàn tỉnh Đắk Lắk, dù giai đoạn 2022–2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,49%/năm, nhưng hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chiếm tới 66,02% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.

Làm việc thực tế tại cơ sở trong đợt giám sát chuyên đề mới đây, bà Đỗ Thị Như Tình - Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát số 36 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, chỉ rõ: để khắc phục khó khăn về nguồn vốn đối ứng của hộ nghèo cũng như tình trạng cán bộ cơ sở sau sáp nhập phải kiêm nhiệm nhiều việc, các địa phương như xã Ea Súp, xã Tân Tiến cần tiếp tục rà soát cụ thể từng chiều thiếu hụt của người dân; đẩy mạnh mở các lớp đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật cho hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo đi đôi với bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thôn, buôn và kết nối doanh nghiệp bao tiêu đầu ra.

Trong giai đoạn 2026-2030, với tổng nhu cầu vốn dự kiến khoảng 17.000 tỷ đồng (trong đó Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa phân bổ hơn 4.522 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển cho các xã, phường, riêng năm 2026 là 540 tỷ đồng), tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa 51 xã và 449 thôn, buôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, giúp đồng bào các dân tộc vững tay nghề và thoát nghèo đa chiều bền vững./.