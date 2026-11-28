Chuyển từ thụ động tiếp nhận sang chủ động đề xuất chương trình, tìm kiếm đối tác phù hợp, tỉnh Quảng Trị đang tập trung vận động nguồn lực quốc tế vào bốn lĩnh vực ưu tiên, gồm khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển con người và bảo đảm an sinh xã hội, phát triển xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực phát triển.

Cách tiếp cận mới hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ, tạo tác động lâu dài, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chủ động xác định nhu cầu, định hướng hợp tác chiến lược

Trong bối cảnh nhu cầu nguồn lực phục vụ phát triển ngày càng lớn, việc khai thác hiệu quả các nguồn viện trợ quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với Quảng Trị.

Không chỉ bổ sung nguồn lực tài chính, các chương trình hợp tác còn mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản lý, góp phần giải quyết những vấn đề tồn tại, cải thiện đời sống người dân và nâng cao năng lực phát triển của địa phương.

Từ thực tiễn đó, Quảng Trị đang từng bước đổi mới phương thức vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, chuyển từ thụ động tiếp nhận các đề xuất hỗ trợ sang chủ động xác định nhu cầu, xây dựng danh mục chương trình, dự án và tìm kiếm đối tác quốc tế phù hợp.

Cách làm này nhằm nâng cao tính chủ động trong thu hút nguồn lực, đồng thời bảo đảm các khoản viện trợ được phân bổ đúng trọng tâm, hạn chế đầu tư dàn trải hoặc trùng lặp.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh xác định bốn nhóm lĩnh vực ưu tiên vận động nguồn lực quốc tế gồm: Khắc phục hậu quả chiến tranh; phát triển con người và bảo đảm an sinh xã hội; thúc đẩy phát triển xanh, thích ứng biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực phát triển.

Đây đều là những lĩnh vực gắn với yêu cầu phát triển và đặc thù của Quảng Trị. Hậu quả chiến tranh vẫn để lại những tác động lâu dài đến môi trường, đất đai và đời sống người dân. Trong khi đó, yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội, tạo sinh kế bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thích ứng biến đổi khí hậu ngày càng cấp thiết.

Các thành viên nhóm Cố vấn Bom mìn MAG tiến hành rà phá bom mìn tại xã Đại Trạch (tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Việc xác định các nhóm ưu tiên giúp tỉnh tập trung nguồn lực giải quyết những vấn đề có tính nền tảng, đồng thời tạo sự liên kết giữa các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

Điểm đáng chú ý trong định hướng mới là Quảng Trị không chỉ vận động từng dự án hỗ trợ đơn lẻ mà hướng tới xây dựng các chương trình hợp tác có tính chiến lược, liên kết nhiều lĩnh vực, có khả năng nhân rộng và tạo tác động lâu dài.

Theo đó, các chương trình hỗ trợ cần được thiết kế theo hướng giải quyết đồng thời nhiều vấn đề. Hoạt động rà phá bom mìn không chỉ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân mà còn phải gắn với quy hoạch sử dụng đất, phát triển hạ tầng và sản xuất. Tương tự, các dự án hỗ trợ sinh kế cần kết hợp chuyển giao kỹ thuật, cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước, tổ chức sản xuất và kết nối thị trường để người dân có thể duy trì hiệu quả sau khi chương trình kết thúc.

Cách tiếp cận này cho thấy tỉnh chú trọng hơn đến chất lượng và tính bền vững của viện trợ. Hiệu quả hợp tác không chỉ được đánh giá qua số lượng dự án hay tổng giá trị tài trợ mà còn ở những thay đổi thực chất trong đời sống cộng đồng, khả năng giải quyết các vấn đề phát triển và mức độ duy trì kết quả sau đầu tư.

Ưu tiên khắc phục hậu quả chiến tranh, thúc đẩy phát triển xanh

Trong bốn lĩnh vực ưu tiên, khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt đối với Quảng Trị. Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh vẫn còn nguy cơ ô nhiễm bom mìn, vật nổ, gây mất an toàn cho người dân và hạn chế khả năng khai thác đất đai phục vụ sản xuất, xây dựng hạ tầng.

Tỉnh đặt mục tiêu huy động, kết hợp hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế, hướng tới trở thành tỉnh an toàn về bom mìn, vật nổ vào năm 2035. Theo Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2026-2035, Quảng Trị định hướng triển khai đồng bộ các hoạt động khảo sát, dò tìm và rà phá bom mìn, vật nổ, gắn với quy hoạch sử dụng đất, phát triển hạ tầng, sản xuất và đời sống dân sinh.

Định hướng này xuất phát từ yêu cầu giải quyết hậu quả chiến tranh một cách toàn diện. Đất đai được giải phóng khỏi nguy cơ bom mìn không chỉ giúp bảo đảm an toàn mà còn mở ra cơ hội phát triển mới. Những khu vực trước đây bị hạn chế sử dụng có thể được đưa vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng công trình dân sinh hoặc phục vụ các dự án kinh tế. Vì vậy, hiệu quả rà phá bom mìn cần được nhìn nhận cả ở khả năng chuyển hóa diện tích đất được làm sạch thành nguồn lực phục vụ phát triển.

Công ty Hoàng Văn (xã Lệ Ninh, Quảng Trị) nuôi gà đẻ trứng theo công nghệ Đan Mạch và vận hành theo mô hình tự động hóa đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục chú trọng các chương trình hỗ trợ y tế, phục hồi chức năng, tạo sinh kế và hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bom mìn. Đây là hướng tiếp cận góp phần giải quyết những hệ lụy chiến tranh không chỉ trên phương diện môi trường mà còn ở các vấn đề sức khỏe, kinh tế và xã hội.

Thực tế hợp tác trong lĩnh vực này đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Giai đoạn 2020-2025, nguồn viện trợ quốc tế góp phần làm sạch hàng nghìn ha đất ô nhiễm bom mìn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận đất sản xuất và ổn định cuộc sống.

Đáng chú ý, dự án dò tìm và xử lý bom mìn, vật nổ tại phía Bắc Quảng Trị giai đoạn 2026-2030 do Tổ chức MAG tài trợ có tổng vốn hơn 22,4 triệu USD, dự kiến giải phóng hơn 38,8 triệu m2 đất. Đây là nguồn lực quan trọng giúp giảm diện tích đất bị hạn chế sử dụng do ô nhiễm bom mìn, tạo thêm điều kiện cho phát triển cộng đồng.

Bên cạnh khắc phục hậu quả chiến tranh, thúc đẩy phát triển xanh và thích ứng biến đổi khí hậu cũng được xác định là trọng tâm thu hút viện trợ quốc tế. Đây là lĩnh vực gắn trực tiếp với sinh kế của người dân, nhất là các cộng đồng ở khu vực nông thôn, miền núi và những địa bàn dễ bị tổn thương trước thiên tai.

Theo định hướng của tỉnh, nguồn lực quốc tế sẽ được ưu tiên cho các chương trình quản lý tài nguyên bền vững, phát triển nông nghiệp thích ứng, cải thiện sinh kế và bảo đảm nguồn nước cho cộng đồng. Các hoạt động hỗ trợ không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn giúp người dân nâng cao khả năng chủ động ứng phó với những biến động về môi trường, thời tiết và điều kiện sản xuất.

Một trong những dự án cụ thể là chương trình tăng cường sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu, cung cấp và quản lý nước sạch tại hai xã Kim Ngân và Lệ Ninh, sử dụng nguồn tài trợ của Chính phủ Trung Quốc thông qua Quỹ LMC, triển khai từ tháng 6/2026.

Dự án hướng đến hỗ trợ người dân phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, chuyển giao kỹ thuật, cải thiện nguồn nước và nâng cao thu nhập. Theo kế hoạch, hơn 5.800 người sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ chương trình.

Việc kết hợp các nội dung hỗ trợ về nguồn nước, kỹ thuật sản xuất và sinh kế góp phần giải quyết đồng thời những khó khăn về điều kiện tự nhiên và năng lực kinh tế của cộng đồng. Qua đó, người dân có thêm điều kiện duy trì sản xuất, nâng cao thu nhập và thích ứng tốt hơn với tác động của biến đổi khí hậu.

Nâng cao chất lượng hợp tác, phát huy hiệu quả nguồn viện trợ

Hai lĩnh vực còn lại là phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao năng lực phát triển cũng được Quảng Trị xác định là những nội dung quan trọng trong chiến lược vận động nguồn lực quốc tế giai đoạn 2026-2030.

Nếu các chương trình hỗ trợ hạ tầng, rà phá bom mìn và cải thiện điều kiện sản xuất góp phần tháo gỡ những rào cản trước mắt thì đầu tư cho con người và nâng cao năng lực phát triển sẽ tạo nền tảng để địa phương duy trì thành quả trong dài hạn.

Trong đó, phát triển con người và bảo đảm an sinh xã hội hướng tới cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, hỗ trợ nhóm yếu thế, nâng cao chất lượng cuộc sống và mở rộng cơ hội phát triển cho người dân. Các chương trình hợp tác cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của cộng đồng, chú trọng những địa bàn còn khó khăn và những nhóm dân cư chịu nhiều tác động từ thiên tai, biến đổi khí hậu, hậu quả chiến tranh.

Đối với nâng cao năng lực phát triển, việc thu hút các chương trình hỗ trợ quốc tế cần hướng tới tiếp nhận kinh nghiệm quản trị, chuyển giao tri thức, công nghệ và phương thức tổ chức thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, cơ quan quản lý và các tổ chức tham gia triển khai dự án, tăng khả năng chủ động của địa phương trong xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Quảng Trị xác định đổi mới phương thức kết nối, xúc tiến và điều phối viện trợ là yêu cầu quan trọng. Tỉnh cam kết cải thiện môi trường hợp tác, bảo đảm công khai, minh bạch trong vận động và sử dụng nguồn hỗ trợ; chủ động bố trí nguồn lực đối ứng, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Từ phía các tổ chức quốc tế, một số đề xuất được đưa ra nhằm tạo thuận lợi hơn cho quá trình hợp tác, trong đó có việc rút ngắn thủ tục thẩm định và tăng cường chia sẻ dữ liệu quy hoạch sau sáp nhập. Đây là những yêu cầu thiết thực trong bối cảnh không gian phát triển, địa giới hành chính và nhu cầu đầu tư của địa phương có những thay đổi. Việc cập nhật, chia sẻ thông tin đầy đủ sẽ giúp các đối tác xác định đúng địa bàn, đối tượng thụ hưởng và xây dựng chương trình phù hợp với định hướng phát triển mới của tỉnh.

Những định hướng trên được xây dựng từ nền tảng hợp tác quốc tế đã đạt được trong những năm qua. Giai đoạn 2020-2025, Quảng Trị vận động thành công 527 chương trình, dự án mới với tổng giá trị cam kết 160,55 triệu USD. Giá trị giải ngân đạt 149,09 triệu USD, chiếm gần 11% tổng giá trị giải ngân viện trợ phi chính phủ nước ngoài của cả nước.

Nguồn lực này đã góp phần tạo việc làm ổn định cho khoảng 1.500 lao động, làm sạch hàng nghìn ha đất ô nhiễm bom mìn, xây dựng hạ tầng cộng đồng và cải thiện sinh kế cho các nhóm yếu thế. Những kết quả đó cho thấy viện trợ quốc tế đã trở thành nguồn lực bổ trợ quan trọng, góp phần giải quyết nhiều vấn đề phát triển mà ngân sách địa phương còn hạn chế.

Đáng chú ý, trong 10 tháng năm 2026, tỉnh vận động được 75 chương trình, dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị cam kết 128,79 triệu USD, gần đạt mục tiêu 130 triệu USD đặt ra cho cả giai đoạn 5 năm 2026-2030. Kết quả này cho thấy khả năng huy động nguồn lực quốc tế của địa phương, đồng thời phản ánh dư địa hợp tác còn lớn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, giá trị cam kết mới là điều kiện ban đầu. Để nguồn lực quốc tế phát huy hiệu quả, Quảng Trị cần tiếp tục chú trọng chất lượng xây dựng dự án, năng lực tổ chức thực hiện, tiến độ giải ngân và cơ chế giám sát, đánh giá. Đặc biệt, cần tăng cường sự tham gia của chính quyền cơ sở và cộng đồng thụ hưởng, bảo đảm các chương trình hỗ trợ xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Với định hướng chủ động xác định nhu cầu, lựa chọn đối tác và nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, Quảng Trị kỳ vọng nguồn viện trợ quốc tế thời gian tới không chỉ bổ sung tài chính mà còn mang đến tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản lý. Qua đó, góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết, củng cố nền tảng về con người, môi trường và năng lực quản trị, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững của địa phương./.

Quảng Trị phê duyệt dự án rà phá bom mìn với tổng kinh phí 14,2 triệu USD Dự án đặt mục tiêu rà phá hơn 42,21 triệu m2 đất ô nhiễm bom mìn, xử lý 1.200 trường hợp phát hiện bom mìn khẩn cấp và tổ chức 1.334 hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn.