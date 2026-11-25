Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu dành tối thiểu 20% tổng chỉ tiêu tuyển dụng mới hằng năm để thu hút nhân tài. Đáng chú ý, tỉnh định hướng mở rộng việc sử dụng chuyên gia, nhà khoa học ngoài biên chế, giao nhiệm vụ cụ thể và đánh giá người tài bằng sản phẩm, kết quả thực tế thay vì chỉ dựa vào bằng cấp hay hồ sơ thành tích.

Đây là nội dung trong kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhằm cụ thể hóa Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững thời gian tới.

Theo kế hoạch, các lĩnh vực ưu tiên thu hút nhân tài ở tỉnh Quảng Trị gồm khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục và đào tạo, công nghiệp, năng lượng, logistics.

Nguồn nhân lực được tìm kiếm không giới hạn trong khu vực công hay tại địa phương mà mở rộng đến chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ, vận động viên, người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị ở tỉnh Quảng Trị có thể huy động chuyên gia thông qua hợp đồng, tư vấn, kiêm nhiệm, biệt phái hoặc tham gia theo chương trình, dự án trên địa bàn. Việc thu hút nhân tài theo nhiệm vụ trong khu vực công không tính vào chỉ tiêu biên chế. Đây là hướng tiếp cận nhằm khai thác nguồn chất xám bên ngoài bộ máy hành chính, nhất là đối với những nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn.

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Trị yêu cầu khi giao nhân tài chủ trì nhiệm vụ phải xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra, thời hạn, nguồn lực, chế độ đãi ngộ và tiêu chí đánh giá. Người được giao nhiệm vụ được trao quyền chủ động tương xứng với năng lực, đồng thời chịu trách nhiệm giải trình. Kết quả đánh giá căn cứ vào chất lượng sản phẩm và giá trị thực tế tạo ra.

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu 100% nhân tài được công nhận tiếp tục ở lại làm việc sau 5 năm được thu hút, trọng dụng; tỷ lệ nhân tài được đào tạo, bồi dưỡng đạt 60% vào năm 2030 và 100% vào năm 2050.

Về chính sách đãi ngộ, tỉnh định hướng nghiên cứu cơ chế ưu đãi về tiền lương, tiền thưởng, thuế, đất đai, nhà ở, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ phù hợp quy định pháp luật và khả năng ngân sách của địa phương.

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị được giao chủ trì xây dựng chính sách cụ thể sau khi Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn, dự kiến trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ quản lý hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu nhân tài, theo dõi việc thực hiện chính sách; các sở, ngành, địa phương chủ động xác định nhu cầu, đề xuất nhiệm vụ, dự án cần chuyên gia và phương án tuyển chọn, sử dụng.

Quảng Trị cũng yêu cầu khắc phục tư tưởng cào bằng, cục bộ, khép kín, tạo môi trường làm việc công bằng, minh bạch để người có tài, có năng lực phát huy khả năng và gắn bó lâu dài với địa phương./.

Kết luận 105-KL/TW về thu hút, trọng dụng nhân tài các ngành, lĩnh vực mũi nhọn Xây dựng hệ thống quản trị nhân tài quốc gia hiện đại, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế; hình thành đội ngũ nhân tài chất lượng cao, đủ mạnh, có cơ cấu hợp lý trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.