Chiều 27/11, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một học sinh mất tích khi tắm biển.

Thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, nhóm 6 học sinh Trường Trung học cơ sở An Phú 2 (xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) rủ nhau đến khu vực bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê để tắm. Sau khi tắm xong, 5 em lên bờ, riêng em B.V.T.M. (sinh năm 2012, trú tại thôn Tây Hà, xã An Phú) quay trở xuống biển để rửa cát thì không may bị sóng lớn cuốn trôi, mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng hai xã Tịnh Khê, An Phú cùng người dân địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Theo ông Phạm Quốc Vương, khu vực nhóm học sinh xuống tắm nằm ngoài phạm vi quản lý bãi tắm của xã và đã được cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo cấm tắm. Đặc biệt, trong chiều 27/11, khu vực vùng biển này có sóng to, biển động nên chính quyền địa phương đã đưa ra khuyến cáo người dân và du khách không xuống tắm biển để bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, ngay trong ngày 27/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trực tiếp chỉ đạo rà soát, thống kê các khu vực ven biển, bãi tắm tự phát có nguy cơ mất an toàn; thực hiện cắm biển cảnh báo, rào chắn, bố trí lực lượng nhắc nhở, kiểm soát và vận động gia đình quản lý chặt chẽ, không để trẻ tự ý đi tắm, bơi tại những khu vực nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa, bão, lũ.

Hiện công tác tìm kiếm em B.V.T.M. vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai./.

Quảng Ngãi: Cảnh báo liên tiếp xảy ra đuối nước khi tắm biển Quảng Ngãi đang bước vào cao điểm nắng nóng nên các học sinh sau giờ học thường xuyên đến ao, hồ, sông, suối, biển để nô đùa, tắm, từ đó rất dễ xảy ra nguy cơ đuối nước.