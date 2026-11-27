Trong 3 tuần của tháng 11, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra tại Trung tâm Inner Space - Số 10A, ngách 1, ngõ 34 Âu Cơ, phường Hồng Hà, Hà Nội, đó là Không gian Trải nghiệm “Chạm Vào Bình Yên” Mùa 7.

Khoảng lặng để tái tạo nội lực trong nhịp sống hiện đại

Với chủ đề “PAUSE n RESET” (Gác lại vội vã - Tái tạo an nhiên), những người tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ giúp cộng đồng có cơ hội bứt khỏi guồng quay áp lực số.

Nhằm khám phá nội tâm bằng ngôn ngữ nghệ thuật và trải nghiệm cá nhân hóa, các hoạt động chính không đi theo lối mòn thuyết giảng lý thuyết, mà đưa người tham gia bước vào một không gian mở đậm chất nghệ thuật, nơi giao hòa giữa thiên nhiên, văn chương, âm nhạc và những khoảng lặng bình yên, tĩnh tại.

Không gian trải nghiệm đa giác quan, người tham dự trải nghiệm không gian bài trí theo tốc độ của riêng mình qua các chặng chủ đề: Một mình bình yên, Bình yên thiền định, Bình yên chuyển động và Quán thời gian. Mỗi chặng được thiết kế tỉ mỉ để người tham gia từng bước bóc tách những âu lo vô hình, nhận diện và buông bỏ gánh nặng.

Tái tạo nội lực đích thực, không gian đánh thức lòng tự trắc ẩn, nạp lại năng lượng tích cực thông qua những chuyển động nhẹ nhàng, những cảm nhận chân thực và những thông điệp gợi mở giá trị sống cốt lõi.

Thiền Sáng tạo - “Kẻ lữ hành thông tuệ,” góc nhìn độc đáo biến người tham gia thành một lữ khách bước vào thế giới nội tâm - nơi vô hình nhưng chi phối mọi suy nghĩ, quyết định và số phận. Từ đó, mỗi người tự tay “chạm khắc” lại cuộc đời mình với sự dịu dàng và sáng suốt.

Theo đại diện Trung tâm Inner Space, trong thời đại số hóa và áp lực bủa vây, con người dễ rơi vào trạng thái quá tải: tất bật giữa việc công sở chất đống, lo âu về tài chính, rối ren trong các mối quan hệ, hay kiệt quệ vì những kỳ vọng xã hội.

“Tốc độ mang lại cho ta quãng đường, nhưng chỉ có dừng lại mới giúp ta nhìn rõ phương hướng.” Chạm Vào Bình Yên Mùa 7 ra đời từ thông điệp ấy - một lời mời gọi chân thành để mỗi người can đảm bấm nút “PAUSE” (Tạm dừng), dọn dẹp những xáo trộn bên trong và tiến hành “RESET” (Cài đặt lại) một phiên bản thông tuệ, vững vàng và an yên.

Toàn bộ chuỗi trải nghiệm được tổ chức hoàn toàn không thu phí, trao tặng như một món quà tinh thần giá trị cho cộng đồng.

Thời gian: Các ngày Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật – 3 tuần liên tiếp của tháng 11 (Từ 13/11/2026 đến hết 29/11/2026) Địa điểm: Trung tâm Inner Space - Số 10A, ngách 1, ngõ 34 Âu Cơ, phường Hồng Hà, Hà Nội Đối tượng tham dự: Dành cho tất cả mọi người, trên 16 tuổi (người đi làm, sinh viên, người cao tuổi, các gia đình đang đối diện với căng thẳng và mong muốn tìm kiếm sự tĩnh tại, bình an, cân bằng, sáng tỏ) Hình thức tham gia: Hoàn toàn KHÔNG THU PHÍ (Ưu tiên đăng ký trước do số lượng chỗ mỗi khung giờ có giới hạn)

Các hoạt động trải nghiệm cùng Inner Space Hà Nội. (Nguồn: Inner Space HN)

Những cuộc đồng hành nhiều ý nghĩa

Inner Space Hà Nội cũng đồng hành tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm miễn phí tại các trường đại học Hà Nội, giúp sinh viên giảm căng thẳng, khám phá bản thân và rèn luyện kỹ năng tinh thần.

Các hoạt động phổ biến gồm: Các dạng workshop và chuyên đề tâm lý - tinh thần giúp giải tỏa stress, khơi sáng tinh thần, quản lý cảm xúc, xây dựng thói quen tích cực và phát triển nội lực; Chương trình trải nghiệm thực hành giúp khám phá bản thân, vượt qua giới hạn, thực hành thiền định hoặc “spa tinh thần” giúp thư giãn và phục hồi năng lượng; Góc trải nghiệm và ngày hội sức khỏe tinh thần như các gian hàng tương tác, hoạt động sáng tạo hoặc ngày hội well-being tổ chức trong khuôn viên trường hoặc phối hợp cùng câu lạc bộ, khoa chuyên ngành.

Với tinh thần đó, tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Inner Space tổ chức chương trình trải nghiệm mang tên “Khám phá chính mình - Vượt qua giới hạn bản thân,” tại trường Đại học Dược là sự kiện “Inner Space - Trạm sạc Bình yên,” còn tại Đại học Xây dựng, Inner Space đồng hành cùng chương trình “Sinh viên Huce khám phá chính mình – vượt qua giới hạn cùng InnerSpace.” Cùng tiêu chí đó, tại Đại học Bách Khoa, các sinh viên tham gia trải nghiệm “Khám phá bản thân vượt qua chính mình”

Đặc biệt, tại sự kiện văn hóa cộng đồng GHÉ DAYS 2026 diễn ra trong 21-22/11 tại Hà Nội, không gian giáo dục của Inner Space Việt Nam nhận được sự quan tâm của các gia đình và những người mong muốn khám phá, phát triển các giá trị bên trong mỗi cá nhân.

GHÉ DAYS 2026 thu hút hơn 35.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm, tạo điểm nhấn trong hoạt động văn hóa cộng đồng với những màn trình diễn di sản, nghệ thuật đương đại và các hoạt động lan tỏa lối sống xanh.

Bà Nguyễn Vũ Diệu Oanh, Trưởng ban Đối ngoại và các Chương trình Cộng đồng Inner Space, cho biết lượng người đến trải nghiệm liên tục trong suốt thời gian mở cửa, vượt kỳ vọng của đơn vị.

Theo bà, đây là tín hiệu tích cực đối với những hoạt động giáo dục trải nghiệm được tổ chức trong không gian mở./.

Các hoạt động trải nghiệm cùng Inner Space Hà Nội. (Nguồn: Inner Space HN)

Inner Space Hà Nội là tổ chức giáo dục trực thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, thành lập năm 2005. Với sứ mệnh lan tỏa những giá trị tốt đẹp thông qua các khoá học và hoạt động không thu phí, Inner Space đã đồng hành cùng cộng đồng và các tổ chức trong hành trình nuôi dưỡng sức mạnh nội tại, xây dựng thái độ sống lành mạnh, từ đó làm hài hoà các mối quan hệ, và nâng cao chất lượng sống. Hơn 20 năm phát triển, bằng phương pháp học tập, trải nghiệm thực tế và rèn luyện, Inner Space đã truyền cảm hứng cho hàng chục ngàn học viên và nhân sự từ các tổ chức, thay đổi bền vững từ bên trong đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và môi trường làm việc.