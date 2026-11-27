Nhu cầu tuyển dụng lao động có kỹ năng nghề tại Đồng Nai đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường kết nối giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp.

Cùng với phát triển thị trường lao động, địa phương chú trọng tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ học nghề và kết nối việc làm, qua đó mở rộng cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai cho thấy trong quý 3/2026, có 2.352 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng với tổng số 30.514 lao động. Nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu ở nhóm lao động phổ thông và lao động đã qua đào tạo nghề ở trình độ sơ cấp.

Cụ thể, nhu cầu tuyển lao động phổ thông, không có bằng cấp hoặc chứng chỉ là 17.654 người, chiếm 57,86%; lao động có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp là 10.202 người, chiếm 33,43%. Nhu cầu tuyển lao động trình độ trung cấp là 974 người, cao đẳng 530 người và đại học, trên đại học 1.154 người.

Xét theo nhóm ngành nghề, nhu cầu tuyển dụng tập trung nhiều ở các lĩnh vực gỗ, thủ công mỹ nghệ, nhựa với 9.476 lao động, chiếm 31,05%; may mặc, giày da với 6.611 lao động, chiếm 21,67%. Các nhóm ngành điện, điện lạnh, điện tử, điện cơ và bảo trì máy có nhu cầu tuyển 1.579 lao động; in, bao bì có 1.766 lao động.

Những con số trên cho thấy thị trường lao động Đồng Nai có nhu cầu lớn đối với lao động trực tiếp sản xuất, trong đó có bộ phận lao động cần được trang bị kỹ năng nghề phù hợp. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu, cập nhật chương trình đào tạo theo yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, hạn chế tình trạng đào tạo chưa sát nhu cầu tuyển dụng.

Báo cáo cũng ghi nhận sự chênh lệch giữa nguồn cung và nhu cầu tuyển dụng ở một số nhóm trình độ. Trong khi nhu cầu tuyển lao động có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp là 10.202 người thì nguồn cung được thống kê ở nhóm này là 544 người; ở trình độ trung cấp, nguồn cung là 345 người, trong khi nhu cầu tuyển dụng là 974 người. Số liệu cho thấy yêu cầu tăng cường đào tạo nghề, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho người lao động để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp.

Để kết nối cung-cầu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động cho 39.595 lượt người và giải quyết việc làm cho 4.666 lao động. Các hoạt động kết nối được triển khai thông qua phiên giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến, nền tảng số và mạng lưới phối hợp tại cơ sở.

Việc mở rộng phối hợp với các xã, phường, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế và cơ sở giáo dục nghề nghiệp là một trong những giải pháp nhằm đưa thông tin tuyển dụng đến gần hơn với người lao động. Mô hình “Góc Việc làm” tại các trường cao đẳng, trung cấp cũng được định hướng triển khai để tăng cường tư vấn nghề nghiệp, cung cấp thông tin tuyển dụng và hỗ trợ kết nối việc làm cho người học.

Chú thích ảnh: Góc việc làm tại các trường Cao đẳng, Trung cấp.

Thực tế này đặt ra yêu cầu gắn hoạt động đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp ngay từ khâu khảo sát, tuyển sinh và xây dựng chương trình.

Việc phối hợp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp cần hướng tới xác định rõ ngành nghề, kỹ năng cần đào tạo, điều kiện thực hành và cơ hội tuyển dụng sau khóa học. Qua đó, người học không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng mà còn có thêm thông tin về vị trí việc làm, yêu cầu tuyển dụng và khả năng phát triển nghề nghiệp.

Đối với lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người có thu nhập thấp, đào tạo nghề có ý nghĩa thiết thực khi giúp họ có thêm cơ hội tiếp cận việc làm, chuyển đổi nghề hoặc phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Tuy nhiên, để việc học nghề thực sự đem lại hiệu quả, quá trình tổ chức đào tạo cần xuất phát từ nhu cầu của người học và điều kiện việc làm tại địa phương; đồng thời quan tâm tư vấn lựa chọn nghề, hỗ trợ tiếp cận chính sách và kết nối với đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động.

Để đào tạo nghề phát huy hiệu quả, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai sẽ chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, kết nối sau đào tạo, tạo điều kiện để người học nghề tiếp cận thông tin tuyển dụng hoặc vận dụng kiến thức vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng, điều kiện phát triển kinh tế địa phương và khả năng tạo việc làm của người học sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội việc làm và hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững./.