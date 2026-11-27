Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án hai tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa hai công trình khai thác tạm, phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2027.

Đề xuất đưa một số đoạn tuyến khai thác dịp Tết Nguyên đán

Tại dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng, theo báo cáo của Doanh nghiệp dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng, toàn công trường đang tổ chức 71 mũi thi công, huy động 548 máy móc, thiết bị và 1.280 nhân sự. Giá trị sản lượng đạt 7.020,45 tỷ đồng, tương đương 82% giá trị hợp đồng điều chỉnh. Các lực lượng tập trung thi công móng cấp phối đá dăm, thảm bêtông nhựa, gia cố taluy và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Tại đoạn tuyến Tân Thanh-Cốc Nam, phạm vi hai làn xe cơ bản đã thảm xong hai lớp bê tông nhựa. Phần mở rộng bốn làn xe cơ bản hoàn thành cấp phối đá dăm; 7 cầu mở rộng theo quy mô giai đoạn 2 đang thi công mố, trụ và đúc dầm bêtông cốt thép dự ứng lực. Lũy kế giải ngân của dự án đạt 6.446,189/7.680,274 tỷ đồng, tương đương 83,93%.

Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh hiện huy động 132 mũi thi công, 897 máy móc, thiết bị và khoảng 2.000 nhân sự. Giá trị sản lượng giai đoạn 1 đạt 9.133/11.663 tỷ đồng, tương đương 78,31%; giai đoạn 2 đạt 1.425/8.742 tỷ đồng, tương đương 16,3%.

Trên đoạn tuyến chiều dài 93km, công tác nền đường và cấp phối đá dăm đã hoàn thành; khối lượng thảm bêtông nhựa đạt 78/80 km, không bao gồm phạm vi cầu, hầm. Toàn bộ 64/64 cầu đã hoàn thành. Các hầm số 1 và số 2 đã hoàn thành 1.353m; nhóm hầm số 3, số 3A và số 4 đã đào 362/1.203m.

Công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đã hoàn thành. Đối với giai đoạn 2, địa phương đang bàn giao mặt bằng phần mở rộng, ưu tiên các vị trí có khối lượng đào, đắp lớn. Trên đoạn làm mới dài 27,7km, địa phương đã bàn giao 25,5km theo quy mô nền đường 17m, song nhiều vị trí còn xen kẽ, chưa liên tục, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công đồng bộ.

Tập đoàn Đèo Cả cùng các nhà thầu huy động máy móc, nhân sự để đẩy nhanh tiến độ 2 dự án cao tốc trọng điểm qua Lạng Sơn và Cao Bằng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị tỉnh Lạng Sơn hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các vị trí đường gom và trạm dừng nghỉ cho dự án Hữu Nghị-Chi Lăng trước ngày 15/12/2026.

Riêng tại các vị trí trạm dừng nghỉ, ông Hoàng đề nghị địa phương sớm bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư bố trí nhân lực, thiết bị triển khai thi công, đồng bộ với kế hoạch đưa tuyến đường vào khai thác.

Đối với dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng sớm bố trí 7.714 tỷ đồng vốn ngân sách còn thiếu, bảo đảm nguồn lực hoàn thành dự án theo quy mô bốn làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m.

Nhấn mạnh cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh là dự án đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP), ông Hoàng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng sớm giải quyết việc bố trí vốn, thực hiện trách nhiệm với nhà đầu tư.

“Nếu chưa giải quyết được yêu cầu về nguồn vốn, dù công trình hoàn thành thi công cũng chưa thể đi vào khai thác,” ông Hoàng khẳng định.

Về phương án phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2027, đại diện nhà đầu tư đề xuất Bộ Xây dựng và ủy ban nhân dân 2 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng xem xét cho phép đưa một số đoạn tuyến của hai dự án vào khai thác tạm, phục vụ người dân miễn phí.

Nhà đầu tư đề xuất xem xét cho phép đưa một số đoạn tuyến của hai dự án vào khai thác tạm, phục vụ người dân miễn phí dịp Tết Nguyên đán 2027. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phạm vi đề xuất tại dự án Hữu Nghị-Chi Lăng dài 36,5km, từ Chi Lăng tại Km45+130, qua nút giao IC03 đến nút giao trung chuyển tại Km5+325. Tại dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh đề nghị xem xét khai thác tạm đoạn Tân Thanh-Đông Khê dài 62km, từ Km0-Km62, trong thời gian dự kiến 30 ngày.

Để chuẩn bị cho việc khai thác tạm, nhà đầu tư đề nghị các cơ quan chức năng của 2 tỉnh phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, doanh nghiệp dự án và đơn vị hỗ trợ vận hành sớm thống nhất phương án tổ chức giao thông, cơ chế quản lý, vận hành và kịch bản diễn tập xử lý sự cố.

Các lực lượng cần huy động nhân sự, phương tiện, thiết bị, tổ chức diễn tập trước khi đưa các đoạn tuyến vào khai thác. Riêng đoạn Tân Thanh-Đông Khê, các công việc chuẩn bị được đề nghị triển khai trong tháng 12/2026.

Gỡ vướng mắc mặt bằng, xây trạm dừng nghỉ

Trong chuyến kiểm tra hai dự án cao tốc này vào chiều ngày 26/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị chính quyền tỉnh Lạng Sơn giải quyết dứt điểm những vướng mắc mặt bằng trước ngày 15/12/2026 Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng.

“Các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị hoàn thành các hạng mục cục bộ còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng trước ngày 31/12/2026, làm cơ sở nghiệm thu, tổ chức thông xe phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2027,” Bộ trưởng Trần Hồng Minh nói.

Đối với dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện những vị trí còn dang dở, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết mặt bằng phần mở rộng, bảo đảm các đoạn hoàn thành được kết nối liên tục.

Để phát huy hiệu quả tuyến cao tốc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng sớm hoàn thành đầu tư hai tuyến đường kết nối từ cao tốc đến cửa khẩu Tà Lùng và đến các phường trung tâm tỉnh Cao Bằng. Trường hợp chưa thể đầu tư xây mới ngay thì ưu tiên nguồn vốn nâng cấp đường cũ, bảo đảm các tuyến đều có 4 làn xe chạy để đồng bộ với cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về tổ chức giao thông trên hai tuyến cao tốc, Bộ trưởng giao Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn các địa phương thực hiện trình tự, thủ tục để xem xét nâng tốc độ khai thác lên 90km/h, phù hợp với quy chuẩn và điều kiện thực tế của từng tuyến đường.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với 2 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng đẩy nhanh thủ tục xây dựng trạm dừng nghỉ, ưu tiên tạo điều kiện cho nhà đầu tư PPP triển khai xây dựng và vận hành, tránh tình trạng cao tốc đưa vào khai thác nhưng thiếu công trình phục vụ người tham gia giao thông./.

Phó Thủ tướng: Tăng tốc thi công cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các vị trí còn lại trong tháng 10 để tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh trước Tết.