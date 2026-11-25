Chiều 25/11, Ban Quản lý dự án Thăng Long tổ chức Lễ ký kết hợp đồng Gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể - FEED, lập hồ sơ mời thầu) Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai một dự án đường sắt tốc độ cao có quy mô đặc biệt lớn và yêu cầu kỹ thuật, công nghệ phức tạp. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư, trọng tâm là khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; và thiết kế FEED giữ vai trò then chốt, quyết định trực tiếp đến chất lượng, tính khả thi và hiệu quả đầu tư của toàn dự án.

“Lễ ký kết hôm nay là dấu mốc chuyển sang giai đoạn triển khai thực chất của Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam,” Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhận định và đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm đối với: Liên danh tư vấn thực hiện Gói thầu TV-02, Ban Quản lý Thăng Long với vai trò chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Xây dựng và đơn vị liên quan.

Đối với liên danh tư vấn, ngay sau khi ký hợp đồng, liên danh tư vấn phải khẩn trương huy động đầy đủ nhân sự chủ chốt, thiết lập bộ máy điều hành chuyên nghiệp, kế hoạch kiểm soát tiến độ chặt chẽ theo từng sản phẩm. Công tác này phải bảo đảm 3 yêu cầu cốt lõi về: khảo sát, báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED, phương án đầu tư và hồ sơ mời thầu.

Cụ thể, công tác khảo sát phải đặt chất lượng lên hàng đầu; số liệu phải đầy đủ, chính xác, tin cậy làm cơ sở vững chắc cho phương án tuyến, thiết kế và tổng mức đầu tư.

Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED cần nghiên cứu đồng bộ giữa các chuyên ngành; lựa chọn công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, phù hợp thực tiễn Việt Nam, bảo đảm an toàn và hiệu quả vận hành, bảo trì lâu dài.

Phương án đầu tư và hồ sơ mời thầu phải tính toán tổng mức đầu tư, phân chia gói thầu hợp lý, bảo đảm tính cạnh tranh, minh bạch về tuân thủ nghiêm pháp luật Việt Nam.

"Liên danh tư vấn phải phát huy thực chất vai trò của các chuyên gia trong nước, chú trọng chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý nhằm từng bước làm chủ kỹ thuật cho đội ngũ kỹ sư Việt Nam," Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị.

Về phía Ban Quản lý dự án Thăng Long, Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu phát huy cao nhất trách nhiệm của chủ đầu tư. "Ban không chỉ dừng lại ở việc theo dõi, đôn đốc mà phải trực tiếp điều phối, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, khối lượng, chất lượng và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện hợp đồng," Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng và đơn vị liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý dự án Thăng Long và tư vấn.

“Các ý kiến chuyên môn phải được giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền và thống nhất cao giữa các chuyên ngành, kiên quyết không để sự thiếu đồng bộ làm ách tắc tiến độ dự án,” Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói và lưu ý các cơ quan, đơn vị liên quan phải siết chặt kỷ luật tiến độ và chất lượng.

Tiến độ Gói thầu TV-02 là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, phải được cụ thể hóa thành các mốc sản phẩm gắn với trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân và cơ chế giám sát định kỳ.

Các bên phải thực hiện nghiêm cam kết hợp đồng, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm; Đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với giữ vững chất lượng. Mọi sản phẩm tư vấn phải có cơ sở khoa học, tuân thủ pháp luật và bảo đảm tính khả thi cao khi triển khai thực tế.

"Thước đo thành công của Gói thầu TV-02 chính là một báo cáo nghiên cứu khả thi chất lượng cao, thiết kế FEED đồng bộ và hệ thống hồ sơ mời thầu chuẩn mực làm nền tảng vững chắc cho các bước tiếp theo. Các bên cần bắt tay ngay vào công việc, không có thời gian chờ đợi, khẩn trương hiện thực hóa các cam kết hợp đồng thành kết quả cụ thể. Bộ Xây dựng sẽ sát sao chỉ đạo, đồng hành tháo gỡ khó khăn và yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc trách nhiệm được giao," Thứ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định.

Về phía chủ đầu tư, ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có quy mô đặc biệt lớn, ý nghĩa chiến lược và vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Dự án có điểm đầu tại ga Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội. Điểm cuối tại ga Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541 km, đi qua địa bàn 15 tỉnh, thành phố, được đầu tư đường đôi, khổ đường 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/giờ, tải trọng trục 22,5 tấn, với 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa.

Đây là dự án có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ đặc biệt phức tạp, phạm vi triển khai rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên ngành. Vì vậy, công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng và quyết định chất lượng cho các bước triển khai tiếp theo.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long, các sản phẩm của Gói thầu TV-02 là cơ sở quan trọng nhất để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư, xác định giải pháp công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án tổ chức thực hiện, tổng mức đầu tư và chuẩn bị các điều kiện lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu tiếp theo.

Với tính chất và yêu cầu như trên, Gói thầu TV-02 đòi hỏi sự tham gia của đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao; đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia quốc tế và các đơn vị tư vấn trong nước, bảo đảm các giải pháp nghiên cứu vừa tiếp cận công nghệ tiên tiến của thế giới, vừa phù hợp với điều kiện thực tế, quy định pháp luật và yêu cầu phát triển của Việt Nam.

"Với trách nhiệm là đơn vị được Bộ Xây dựng giao tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án, Ban Quản lý dự án Thăng Long cam kết sẽ tập trung cao nhất nguồn lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với liên danh tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan; thực hiện tốt công tác quản lý hợp đồng, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và sản phẩm tư vấn," Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long khẳng định.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long cũng đề nghị Liên danh tư vấn ngay sau khi ký kết hợp đồng, khẩn trương huy động đầy đủ nhân sự, chuyên gia, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ; phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm quốc tế, bảo đảm các sản phẩm tư vấn có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tiến độ và tính khả thi của dự án.

Đại diện Liên danh tư vấn Gói thầu TV-02, ông Patrick Desforges cam kết sát cánh với Ban Quản lý dự án Thăng Long và Bộ Xây dựng và các bên liên quan, các tỉnh, thành phố dọc tuyến trong quá trình ra quyết định.

"Phương thức làm việc của chúng tôi sẽ được xây dựng trên tinh thần hợp tác ngay từ những bước đầu tiên. Những yêu cầu đặt ra là rất lớn. Tuyến đường dài, các vấn đề kỹ thuật phức tạp, và dự án cần được hoạch định, phối hợp chặt chẽ giữa nhiều địa phương và nhiều lĩnh vực chuyên môn. Vì vậy, chúng tôi sẽ đặc biệt chú trọng đến an toàn, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, cũng như độ tin cậy và hiệu quả vận hành lâu dài của tuyến đường sắt. Chúng tôi cũng sẽ tập trung lập kế hoạch triển khai sát với thực tiễn, đánh giá chi phí chặt chẽ và quản lý cẩn trọng ngân sách cũng như tiến độ của dự án,” ông Patrick Desforges cho biết.

Theo vị đại diện này, nhiệm vụ của Liên danh tư vấn không chỉ đơn thuần là thực hiện các nghiên cứu và thiết kế, mà còn là góp phần xây dựng những giải pháp vững chắc về kỹ thuật, phù hợp với điều kiện Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành của Việt Nam.

Liên danh tư vấn sẽ xem xét kỹ lưỡng các phương án, sớm nhận diện rủi ro và cung cấp cho các cấp có thẩm quyền những ý kiến tham mưu rõ ràng, có cơ sở vững chắc.

“Một một ưu tiên cần được đặc biệt nhấn mạnh là chuyển giao tri thức và công nghệ,” vị đại diện này nói và cho biết thêm, thông qua hợp tác chặt chẽ, đào tạo thực tiễn và sự tham gia thực chất của các chuyên gia, tổ chức Việt Nam, Liên danh tư vấn mong muốn góp phần nâng cao năng lực của ngành đường sắt Việt Nam. Những kinh nghiệm chuyên môn được tích lũy qua dự án sẽ góp phần củng cố nền công nghiệp đường sắt của chính Việt Nam và hỗ trợ các thế hệ dự án đường sắt trong tương lai.

Theo quyết định của Ban Quản lý dự án Thăng Long về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế FEED và lập hồ sơ mời thầu) dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, liên danh tư vấn được lựa chọn gồm 8 thành viên.

Trong đó SYSTRA (Pháp) là đơn vị đứng đầu. Ba nhà thầu Hàn Quốc tham gia liên danh gồm Sambo Engineering Co., Ltd (SAMBO), Yooshin Engineering Corporation (Yooshin) và Korea National Railway (KNR).

Bốn thành viên còn lại đến từ Việt Nam gồm: Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI), Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI SOUTH), Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải (TRICC) và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Hoàng Long (HOANG LONG)./.

Liên danh Việt-Pháp-Hàn trúng thầu tư vấn dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam Liên danh gồm các nhà thầu Việt Nam, Pháp và Hàn Quốc trúng thầu gói tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam với giá hơn 10.240 tỷ đồng, thời gian thực hiện 30 tháng.

