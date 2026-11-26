Ngày 26/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư phục vụ việc giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng, hiện các đơn vị đang triển khai 8 khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam với tổng diện tích hơn 28 ha, với quy mô 1.465 lô đất; trong đó, nhu cầu tái định cư là 1.150 hộ dân. Tổng mức đầu tư xây dựng khu tái định cư khoảng 445 tỷ đồng.

Cụ thể, khu tái định cư tại phường Bình Thuận 2,74 ha; khu tái định cư tại xã Tuy Phong 2,35 ha; khu tái định cư tại xã Bắc Bình 3,33 ha; khu tái định cư tại xã Lương Sơn 4,93 ha; khu tái định cư tại xã Hồng Sơn 4,93 ha; khu tái định cư tại xã Hàm Liêm 4,94 ha; khu tái định cư tại xã Hàm Kiệm 3,3 ha và khu tái định cư tại xã Tân Lập 1,93 ha.

Tất cả 8 khu tái định cư trên địa bàn tỉnh đã bàn giao xong mặt bằng phục vụ thi công. Các đơn vị đang huy động tối đa lực lượng triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các công trình trong năm 2026.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, với trách nhiệm là chủ đầu tư các khu tái định cư, Ban đang chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các khu tái định cư đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Các khó khăn về nguồn vật liệu tại một số khu vực từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đến nay, một số khu đạt tiến độ cao như: Khu tái định cư Tuy Phong cơ bản hoàn thành; các khu tái định cư đạt trên 70% tiến độ: Lương Sơn, Bắc Bình, Hồng Sơn, Hàm Liêm... Nhiều hạng mục san nền, cấp nước, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật đã cơ bản hoàn tất.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua địa bàn ven biển tỉnh Lâm Đồng dài 156,5 km với 2 nhà ga gồm: ga Phan Rí thuộc xã Bắc Bình, ga Phan Thiết thuộc phường Bình Thuận và 4 trạm bảo dưỡng.

Phạm vi dự án đi qua địa bàn với tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến 1.046 ha; tổng số hộ gia đình bị ảnh hưởng 2.476 hộ và 36 tổ chức. Tổng nhu cầu vốn thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án là 9.145 tỷ đồng.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam là công trình hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia, có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội.

Với quy mô lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, các khu tái định cư đóng vai trò then chốt, quyết định tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai dự án. Việc hoàn thành đưa vào hoạt động tuyến đường sắt tốc độ cao giúp thúc đẩy kinh tế-xã hội ven biển Lâm Đồng có điều kiện phát triển mạnh./.

Đà Nẵng triển khai tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam Đà Nẵng đẩy nhanh tái định cư và giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, với tổng mức đầu tư hơn 19.551 tỷ đồng từ 2026-2029.