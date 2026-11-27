Ngày 27/11, tại xã Mỹ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công Dự án đường Tân An-Bình Hiệp.

Tuyến đường dài 62,7km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 9.318 tỷ đồng.

Đối với vùng Đồng Tháp Mười, đây là dấu mốc lịch sử quan trọng khi lần đầu tiên một trục giao thông quy mô lớn được triển khai, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng kéo dài nhiều năm, mở ra không gian phát triển mới cho vùng sản xuất nông nghiệp và khu vực cửa khẩu biên giới của tỉnh.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, dự án Đường Tân An-Bình Hiệp đi qua địa bàn 9 xã, phường, gồm 6 dự án thành phần, được thực hiện trong giai đoạn 2026-2031.

Việc khởi công tuyến đường với quy mô 4 làn xe đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang triển khai xây dựng trên thực địa. Sau năm 2031, tuyến đường sẽ tiếp tục được hoàn chỉnh theo quy mô 10 làn xe.

Công trình kết nối trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh với vùng Đồng Tháp Mười và Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, đồng thời tăng cường liên kết với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, Quốc lộ N2 và các tuyến giao thông liên vùng.

Việc khởi công đường Tân An-Bình Hiệp đánh dấu bước tiến trong tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, tạo động lực khai thác tiềm năng Khu kinh tế cửa khẩu Long An (xã Bình Hiệp, Tây Ninh) và thúc đẩy giao thương biên giới. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh việc đầu tư tuyến đường thể hiện quyết tâm của tỉnh trong hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vùng Đồng Tháp Mười, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Theo ông Nguyễn Minh Lâm, đây không đơn thuần là việc xây dựng thêm một tuyến đường mà còn thể hiện quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, kết nối các vùng sản xuất, trung tâm kinh tế với khu vực biên giới, tạo điều kiện thu hút đầu tư.

Với người dân, ý nghĩa của dự án được thể hiện qua từng chuyến vận chuyển nông sản, từng hành trình đi lại hằng ngày. Qua nhiều năm, người dân mong muốn có một tuyến giao thông thuận lợi hơn để việc đi lại, vận chuyển và giao thương không còn là trở ngại.

Ông Dương Văn Út, người dân xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi tuyến đường được khởi công. Người dân mong công trình sớm hoàn thành để đi lại thuận tiện, vận chuyển nông sản nhanh hơn, doanh nghiệp có điều kiện đến đầu tư, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.”

Mong muốn đó cũng được thể hiện qua sự đồng thuận của người dân ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án. Đến ngày 25/11/2026, tại 8 xã, phường, công tác bàn giao mặt bằng và chi trả bồi thường đã đạt 92,96%, với tổng số tiền 1.276,69 tỷ đồng.

Riêng xã Mỹ An đã hoàn thành chi trả bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự ủng hộ của người dân đối với công trình có ý nghĩa quan trọng của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm phát biểu tại lễ khởi công Dự án đường Tân An-Bình Hiệp. Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh, cho biết địa phương xác định đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của khu vực nên đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ chủ trương, lợi ích của dự án, đồng thời phối hợp thực hiện về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Theo ông Nguyễn Hữu Đông, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp kết nối thuận lợi hơn giữa khu dân cư, vùng sản xuất với trung tâm tỉnh và các đầu mối giao thương.

Địa phương sẽ rà soát quy hoạch, kết nối các tuyến đường hiện hữu với trục giao thông chính, định hướng phát triển thương mại, dịch vụ phù hợp với lợi thế địa bàn. Qua đó, khi tuyến đường hoàn thành, người dân và doanh nghiệp có thể chủ động nắm bắt cơ hội phát triển mới, tránh tình trạng hạ tầng được đầu tư nhưng các hoạt động kinh tế chưa theo kịp.

Để kỳ vọng của người dân trở thành hiện thực, trước hết cần bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công công trình.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và các địa phương phối hợp chặt chẽ, tập trung nguồn lực bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả dự án.

Việc giải phóng mặt bằng, tái định cư cần được thực hiện tốt, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất trong quá trình thi công./.

Tây Ninh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm Tây Ninh yêu cầu xử lý những trường hợp tồn đọng, hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 11/2026 đối với nhiều dự án giao thông trọng điểm, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng tiến độ công trình.