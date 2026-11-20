Ngày 20/11, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết từ 0 giờ ngày 22/12 sẽ điều tiết phương tiện lưu thông trên làn đường mới mở, đồng thời đóng làn đường cũ tại dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành (thuộc cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) để nâng cấp.

Đoạn tuyến nêu trên dài gần 12km (từ Km14+000 đến nút giao Quốc lộ 51), thuộc gói thầu số 2.

Để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông trên làn đường mới và thi công nâng cấp làn đường cũ, các đơn vị sẽ phối hợp, tăng cường lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông.

VEC khuyến nghị phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến cần chú ý quan sát hệ thống biển báo, vạch sơn tạm, tuân thủ tốc độ quy định và hướng dẫn của lực lượng điều tiết.

Theo VEC, đến nay gói thầu số 2 đã hoàn thành thi công phần đường, cầu mở rộng; cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra, đánh giá và cho phép đưa vào khai thác, chuyển làn xe chạy và thi công nâng cấp phần đường hiện hữu.

Quá trình nâng cấp đường hiện hữu các đơn vị sẽ huy động khoảng 1.500 nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo hoàn thành toàn bộ gói thầu số 2 trong tháng 12/2026.

Cầu Long Thành 2 trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành đang xây dựng. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Dự án dự mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành từ 4 làn xe lên 8-10 làn xe (tùy từng đoạn) dài gần 22km với 2 gói thầu. Trong đó, gói thầu số 2 đi qua địa bàn thành phố Đồng Nai; gói thầu số 1 (chủ yếu thi công cầu cạn và cầu chính), đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến nay, phần cầu cạn thuộc gói thầu số 1 đã cơ bản hoàn thành kết cấu phần dưới (bệ, thân, xà mũ), đang thi công bản mặt cầu, tháng 12 tới bắt đầu thảm nhựa; cầu Long Thành và cầu Sông Tắc đã hoàn thành cọc khoan nhồi, bệ, thân trụ và khối K0 (khối dầm đỉnh trụ cầu), đang thi công các đốt đúc hẫng (xây dựng kết cấu nhịp cầu bằng cách đúc bêtông cốt thép từng đoạn nối tiếp nhau từ đỉnh trụ lan rộng ra hai phía) và đúc dầm; phấn đấu hợp long 2 cầu trong tháng 12 năm nay.

Đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành là dự án giao thông chiến lược kết nối các khu vực với cửa ngõ phía Đông của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, đoạn tuyến này trở thành huyết mạch giao thông trong kết nối giữa sân bay Long Thành với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh./.

Hoàn thành mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, đoạn qua Đồng Nai Dự án dự mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành dài gần 22 km, trong đó gói thầu số 2 dài gần 12 km, đi qua địa bàn thành phố Đồng Nai.