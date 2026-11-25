Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp mưa kéo dài trên địa bàn tỉnh Lào Cai, ngày 25/11, tại Km131+900, Quốc lộ 279, đoạn qua xã Minh Lương đã xảy ra sạt lở taluy dương vùi lấp mặt đường khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc, ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện giao thông.

Sạt lở bắt đầu xảy ra rải rác từ đêm 24/11 thuộc khu vực Pom Khén, thôn 2 Minh Hạ. Ban đầu, các phương tiện vẫn có thể lưu thông tạm thời qua một nửa mặt đường.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Huy Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Lương cho biết, đến 18h ngày 25/11 tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn với tổng khối lượng đất đá lên tới khoảng 1.500m3, vùi lấp hoàn toàn mặt đường. Sự cố khiến tuyến giao thông kết nối xã Văn Bàn, Minh Lương (tỉnh Lào Cai) với tỉnh Lai Châu bị chia cắt.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Lương, ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động máy móc hỗ trợ khắc phục. Tuy nhiên, khu vực đỉnh đồi phía trên điểm sạt lở vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt do đất đá ngậm no nước, để bảo đảm an toàn, Ủy ban Nhân dân xã Minh Lương phối hợp với đơn vị bảo trì đường bộ cắm biển cảnh báo, giăng dây khoanh vùng nguy hiểm, đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực sạt lở; khuyến cáo người dân theo dõi thông tin cảnh báo và tuân theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại khu vực.

Hiện tại, trên địa bàn xã Minh Lương không còn mưa. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Lương, các lực lượng đang sẵn sàng ứng trực để khắc phục hậu quả sạt lở. Sau đêm 25//11, nếu tình trạng sạt lở chấm dứt thì dự kiến khoảng trưa mai 26/11 tuyến đường sẽ thông xe./.

Lào Cai: Sạt lở trên 5.000m3 đất đá ở xã Tân Hợp, gần 40 hộ dân bị cô lập Đất đá từ taluy dương sạt xuống lòng đường, thuộc thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai với khối lượng trên 5.000m3 khiến 37 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu bị cô lập.