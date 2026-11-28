Dù cơ bản hoàn thành tuyến chính và đã cho phép phương tiện khai thác từ cuối tháng 8/2026, Dự án cao tốc La Sơn-Hòa Liên vẫn đang phải triển khai những hạng mục bổ sung với thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Tuy nhiên, dự án đang gặp phải “nút thắt” mặt bằng tại nhiều vị trí sạt trượt.

Chưa thể thi công nhiều vị trí sạt trượt

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư), Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn-Hòa Liên, dự án gồm 2 gói thầu xây lắp. Trong đó, Gói thầu XL1 (Km0+00-Km66+00) được khởi công ngày 29/5/2025 đến nay đã đạt 94,72% sản lượng và cơ bản hoàn thành tuyến chính.

Hiện, gói thầu đang thi công triển khai các hạng mục bổ sung của Bộ Xây dựng về các vị trí sạt trượt mái taluy dương, nút giao Khe Tre, đơn nguyên cầu.

Cụ thể, các nhà thầu đã thi công xong tường chắn, đang thi công đường đầu cầu và gia cố tứ nón tại đường đầu cầu Vực Tròn; thi công 5 vị trí tường chống ồn, lắp đặt hoàn thiện được khoảng 3,2/3,6km.

Tại cầu Km50+700, nhà thầu và các đơn vị liên quan đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để thi công cầu cạn trong điều kiện địa hình hiểm trở, với một bên là sườn núi dốc, một bên là vực sâu, đồng thời phải bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trên tuyến đường hiện hữu.

Hiện, nhà thầu đã thi công cơ bản hoàn thành thông xe đơn nguyên 1, đang triển khai thi công cọc khoan nhồi và trụ đơn nguyên còn lại, cố gắng phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Sau các đợt mưa lớn cuối năm 2025, toàn tuyến xuất hiện tới 18 vị trí sạt trượt mái taluy dương, nhà thầu đang triển khai thi công 9 vị trí, còn 9 vị trí đang vướng mặt bằng. Chủ đầu tư đang tiếp tục làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, các sở, ban ngành của địa phương để hỗ trợ đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Một vị trí sạt trượt trên đoạn tuyến cao tốc mở rộng La Sơn-Hòa Liên. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Gói thầu xây lắp XL2, TB1 (hạ tầng hệ thống giao thông thông minh, thu phí không dừng và trạm kiểm soát tải trọng xe) đã bắt đầu triển khai thi công nhà trực thu phí và lắp đặt hệ thống kỹ thuật, dự kiến sẽ hoàn thành ngày 31/12/2026.

Ông Dương Đức Nam, Tư vấn giám sát trưởng Dự án mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên (thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2-TECCO 2) cho biết hiện có 9 vị trí sạt trượt trong địa phận Đà Nẵng tập trung ở Km39- Km46, liên quan đến đất rừng Bạch Mã.

“Theo thiết kế phải ngả mái taluy dương, đồng thời giải phóng thêm mặt bằng. Tuy nhiên đến hiện tại, các vị trí này vẫn chưa giải phóng bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu để triển khai thi công, dẫn đến công tác khắc phục sạt trượt gặp nhiều khó khăn,” ông Nam thừa nhận.

Tháo gỡ “nút thắt” mặt bằng

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đến nay, dự án chỉ còn lại 9 vị trí xử lý sạt trượt (9,06ha) và 2 vị trí trạm dừng nghỉ (6ha) thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng cần giải phóng mặt bằng bổ sung để triển khai thi công.

Với các vị trí sạt trượt cần khẩn cấp giải phóng mặt bằng để triển khai thi công nhằm đảm bảo cho chủ xe và phương tiện lưu thông an toàn trên tuyến, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã có kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho phép phối hợp với Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng để thống nhất phương án đền bù và tổ chức triển khai thi công ngay khoảng 3,4ha đối với đất rừng.

Các vị trí sạt trượt vẫn đang vướng mắc về giải phóng mặt bằng do liên quan đến đất rừng. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Với đất rừng nghèo chức năng là rừng sản xuất (khoảng 4ha), chủ đầu tư kiến nghị đồng ý chủ trương cho thuê đơn vị tư vấn chuyên ngành thống kê lâm sản bị ảnh hưởng, tính toán giá trị và phối hợp các bên liên quan thống nhất phương án xử lý tài sản (nếu có) để sớm có mặt bằng triển khai thi công.

Đối với đất rừng giao cho dân trồng cây (khoảng 1,7ha), chủ đầu tư đề nghị cho phép Hội đồng giải phóng mặt bằng của dự án tổ chức thực hiện kiểm đếm, áp giá đền bù để thương thảo đền bù cho các hộ dân song song với quá trình hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng theo quy định./.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn-Hòa Liên có tổng chiều dài tuyến 65km, mở rộng từ 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, tổng mức đầu tư điều chỉnh là 3.217,75 tỷ đồng. Tuyến có điểm đầu nối cao tốc Cam Lộ-La Sơn tại xã Hưng Lộc (thành phố Huế), điểm cuối nối với cao tốc Hòa Liên-Túy Loan tại phường Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng). Dự án đã thông tuyến chính quy mô 4 làn xe vào ngày 31/8/2026 đối với các hạng mục hợp đồng ban đầu và đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục bổ sung, xử lý sạt trượt để kết thúc toàn bộ dự án vào ngày 31/12/2026.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Xây cầu cạn xử lý điểm nóng sạt lở, lùi thời gian hoàn thành dự án Bộ Xây dựng vừa chính thức phê duyệt điều chỉnh dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên, trong đó, thống nhất phương án xây cầu cạn xử lý sạt trượt nguy hiểm và lùi thời gian hoàn thành đến tháng 12/2026.