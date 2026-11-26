Với chủ đề “Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững,” sáng 26/11, Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững (GEOTEC HANOI 2026) có sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu đến từ hơn 50 quốc gia, bao gồm các giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia tư vấn, kỹ sư, nhà thầu, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức chuyên ngành đã diễn ra tại Hà Nội.

Các chuyên đề tại GEOTEC HANOI 2026 tập trung vào những lĩnh vực thiết thực đối với định hướng phát triển hạ tầng của Việt Nam như: đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, hầm và công trình ngầm, phòng chống trượt lở và xói mòn, kỹ thuật nền móng công trình ven biển, điện gió ngoài khơi và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế, thi công, vận hành công trình.

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên môn là khu triển lãm với hơn 75 gian hàng giới thiệu thiết bị khảo sát, công nghệ nền móng, giải pháp thi công, đo đạc và quan trắc. Đây là không gian để các đơn vị nghiên cứu, tư vấn thiết kế, nhà thầu và doanh nghiệp công nghệ gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đưa giải pháp mới vào thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định địa kỹ thuật công trình giữ vai trò đặc biệt quan trọng, việc nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học-công nghệ, chủ động nhận diện, dự báo và kiểm soát rủi ro trong suốt vòng đời công trình sẽ góp phần bảo đảm chất lượng, an toàn, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng chỉ ra những thách thức địa kỹ thuật Việt Nam đang phải đối mặt, từ sạt lở đất tại miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên; sụt lún, sạt lở, xử lý nền đất yếu tại Đồng bằng sông Cửu Long và các vùng ven biển, đến yêu cầu phát triển, quản lý và khai thác không gian ngầm tại các đô thị lớn.

Đặc biệt, các dự án hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đường sắt đô thị, công trình hạ tầng ven biển và điện gió ngoài khơi đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về trình độ khoa học, công nghệ và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực địa kỹ thuật.

Theo ông Minh, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Việt Nam đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ công nghệ tiên tiến; chuyển từ tư duy xử lý sự cố sang chủ động dự báo, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro ngay từ khâu quy hoạch, chuẩn bị đầu tư.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh phát biểu tại phiên khai mạc GEOTEC HANOI 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Do đó, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và các địa phương chủ động tiếp thu những thành tựu khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo sáng kiến và kinh nghiệm quốc tế để nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, tạo thuận lợi cho việc chuyển giao, ứng dụng, làm chủ công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tối ưu hóa về chi phí, bảo đảm phát triển hạ tầng bền vững.

Nhấn mạnh việc kết nối tri thức và công nghệ quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển hạ tầng tại Việt Nam, ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FECON, Trưởng Ban tổ chức GEOTEC HANOI 2026 cho rằng doanh nghiệp Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc kết nối nguồn lực khoa học-công nghệ, thúc đẩy hợp tác quốc tế và đưa những kinh nghiệm, giải pháp phù hợp của thế giới vào các dự án hạ tầng trong nước.

“GEOTEC HANOI được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn, góp phần đưa tiến bộ công nghệ vào giải quyết những vấn đề kỹ thuật trên công trường Việt Nam,” ông Khoa tin tưởng./.

Ứng dụng AI, đường sắt tốc độ cao là bài toán đặt ra với ngành địa kỹ thuật Các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu thế giới cùng trao đổi những tiến bộ trong thiết kế địa kỹ thuật, xây dựng công trình ngầm và kiểm soát rủi ro địa chất, hướng tới phát triển hạ tầng bền vững.