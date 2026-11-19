Dự kiến quy tụ hơn 1.200 đại biểu đến từ hơn 50 quốc gia, Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về “Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững” (GEOTEC HANOI 2026) sẽ diễn ra trong hai ngày 26-27/11 tại Hà Nội, là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu thế giới cùng trao đổi những tiến bộ trong thiết kế địa kỹ thuật, công nghệ nền móng, xây dựng công trình ngầm và kiểm soát rủi ro địa chất, hướng tới phát triển hạ tầng bền vững.

Điểm mới nổi bật của GEOTEC HANOI 2026 là bên cạnh 6 chủ đề truyền thống gồm: móng sâu, hầm và không gian ngầm, gia cố nền đất yếu, sạt lở và sói mòn, điện gió ngoài khơi và địa kỹ thuật ven biển, mô hình số và quan trông minh, hội nghị bổ sung 2 lĩnh vực đang được thế giới và Việt Nam đặc biệt quan tâm, đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong địa kỹ thuật và địa kỹ thuật cho đường sắt tốc độ cao.

GEOTEC HANOI 2026 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị và triển khai nhiều chương trình phát triển hạ tầng có quy mô lớn. Tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục chuẩn bị đầu tư, triển khai mạng lưới đường sắt đô thị.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô 2026 và dự thảo quy hoạch tầm nhìn 100 năm Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều định hướng mạng lưới đường sắt đô thị dài khoảng 1.000km, riêng giai đoạn 2026-2035 Hà Nội dự kiến đầu tư khoảng 500km và Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 355 km. Những công trình đó không chỉ đặt ra bài toán về vốn và tiến độ mà còn đòi hỏi trình độ thiết kế, xử lý nền móng, kiểm soát lún và quản lý rủi ro cao hơn.

Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FECON, Trưởng Ban tổ chức GEOTEC HANOI 2026, nhận định trên thế giới có những kiến thức, công nghệ và phải nhanh chóng kết nối, đưa những thành tựu đó vào giải quyết các bài toán cụ thể tại Việt Nam. GEOTEC HANOI, với vai trò giao lưu khoa học công nghệ giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu trong nước và đối tác quốc tế, là một trong những cách đi nhanh nhất để tiếp cận các công nghệ tiên tiến.

Ông Khoa cũng nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc kết nối nguồn lực khoa học-công nghệ, thúc đẩy hợp tác quốc tế và đưa những kinh nghiệm, giải pháp phù hợp của thế giới vào các dự án hạ tầng trong nước. Vì vậy, GEOTEC HANOI được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa học thuật và ứng dụng, giữa những ứng dụng tiến bộ khoa học thế giới với các quyết định kỹ thuật trên công trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, khu triển lãm với trên 75 gian hàng, mở ra không gian giới thiệu thiết bị khảo sát, công nghệ nền móng, giải pháp thi công, đo đạc và quan trắc. Đây là điểm gặp gỡ giữa nghiên cứu khoa học, đơn vị thiết kế và doanh nghiệp triển khai công nghệ tại công trường./.

Khởi đầu năm 2011 với 450 đại biểu từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, sau 15 năm, điểm đáng chú ý của GEOTEC HANOI không chỉ là quy mô tăng lên mà còn ở khả năng duy trì một diễn đàn khoa học công nghệ quốc tế uy tín ngay tại Việt Nam, nơi các nhà khoa học trong nước có thể đối thoại trực tiếp với những chuyên gia hàng đầu thế giới, đồng thời thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào giải quyết những bài toán của ngành xây dựng.

Đề xuất tuyến đường sắt đô thị đi ngầm qua phía Nam hồ Hoàn Kiếm Tuyến số 2 có ga ngầm C9; tuyến số 2A được định hướng đi ngầm dưới các phố Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền và Lê Thánh Tông, với phạm vi 32,51 ha, thuộc địa giới phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam.