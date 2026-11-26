Theo Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, từ đầu tháng 11 đến nay, Sở phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát, họp bàn về việc hoàn thiện các tuyến đường và phương án tổ chức giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Qua rà soát, các đơn vị đánh giá, phần lớn dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số vướng mắc. Trong số đó, Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu cần tiếp tục xử lý một số hạng mục. Trọng tâm là ổn định nền đường đoạn qua khu vực sông Buông (phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) và khắc phục các tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng khai thác trên tuyến.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu xây dựng kế hoạch chi tiết xử lý dứt điểm các hạng mục còn lại tại dự án; phối hợp cùng các đơn vị kiểm tra hiện trạng tuyến đường, đồng thời lấy ý kiến các bên liên quan để lập phương án tổ chức giao thông trên tuyến trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đưa dự án vào khai thác theo quy định.

Với Dự án đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua thành phố Đồng Nai và đường 25B, đường 25C, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc đẩy mạnh thi công để bù tiến độ, hoàn thành 3 dự án trong tháng 12 năm nay.

Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đề nghị chủ đầu tư các dự án (thành phần 2, thành phần 3, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành) chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án; tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức giao thông trên các tuyến đường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Mục tiêu là bảo đảm hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành đồng bộ, an toàn, thông suốt trong tháng 12/2026.

Theo quy hoạch, sân bay Long Thành có hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, đa dạng. Dự án có 2 tuyến đường (T1, T2) với chiều dài gần 8km trực tiếp nối từ Quốc lộ 51 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây dẫn vào sân bay.

Ngoài ra, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Bến Lức-Long Thành, đường 25B, 25C đều có sự kết nối liên thông với tuyến T1 và T2.

Hiện Đồng Nai đang xây dựng cao tốc Dầu Giây-Tân Phú và các tuyến đường (đường 770B, 769, 773) nhằm tăng năng lực kết nối giữa sân bay với khu vực miền Trung, Tây Nguyên; phối hợp cùng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tuyến đường sắt Thủ Thiêm-sân bay Long Thành và kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) đến sân bay Long Thành./.

Các tuyến đường bộ sẽ kết nối với Sân bay Long Thành khi đưa vào khai thác Với việc dự kiến khai thác thương mại Sân bay Long Thành vào cuối năm nay, các tuyến đường bộ cao tốc sẽ phải đảm bảo kết nối thuận tiện cho phương tiện và người dân đi lại.