Liên quan đến phản ánh của người tham gia giao thông về hai biển hạn chế tốc độ 70km/h và 50km/h đặt gần nhau trên cao tốc Bắc-Nam đoạn Vân Phong-Nha Trang, các đơn vị quản lý đường bộ đã tháo dỡ, đồng thời rà soát, xử lý các bất cập trong hệ thống biển báo tốc độ trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc.

Theo báo cáo của Văn phòng Quản lý đường bộ III, qua kiểm tra, trên hướng Nam-Bắc, biển hạn chế tốc độ 70km/h tại Km1389+260 được bố trí phục vụ khai thác trạm dừng nghỉ. Biển hạn chế tốc độ 50km/h tại Km1389+250, cách biển 70km/h với khoảng cách 10m là biển báo tạm phục vụ thi công.

Nhà thầu đã bỏ sót biển 50km/h khi tháo dỡ hệ thống biển báo tạm sau khi đường kết nối trạm dừng nghỉ được đưa vào khai thác. Tại thời điểm kiểm tra, nhà thầu đang tháo dỡ biển này để hoàn trả hiện trạng. Đoàn kiểm tra ghi nhận các bất cập về tổ chức giao thông tại khu vực đã được xử lý.

Vào lúc 14h ngày 29/11/2026, đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ III.2, cùng lãnh đạo liên danh nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên và đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Khánh Hoà KH, nhà thầu thi công trạm dừng nghỉ, có mặt tại hiện trường để kiểm tra. Qua kiểm tra, các bên xác nhận biển hạn chế tốc độ 50km/h đã được tháo dỡ và biển hạn chế tốc độ 70km/h tiếp tục được duy trì.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Khánh Hoà KH chịu trách nhiệm trực tiếp về việc không tháo dỡ ngay biển báo tạm 50km/h sau khi đường kết nối trạm dừng nghỉ được đưa vào khai thác. Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Khánh Hoà KH duy trì các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công các hạng mục còn lại của trạm dừng nghỉ.

Đối với liên danh nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên, cụ thể là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Bắc Nam, Công ty chịu trách nhiệm về việc không kịp thời phát hiện biển báo tạm còn sót lại trong quá trình tuần đường để báo cáo cơ quan chức năng.

Khu Quản lý đường bộ III cũng vừa có yêu cầu về việc rà soát, xử lý các bất cập trong hệ thống biển báo tốc độ trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc.

Theo đó, các văn phòng quản lý đường bộ chủ trì, trực tiếp tổ chức kiểm tra hiện trường, phối hợp với các doanh nghiệp dự án và đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên rà soát toàn bộ hệ thống biển báo tốc độ trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc thuộc phạm vi được giao quản lý.

Cụ thể, các biển báo được rà soát gồm biển báo tốc độ bố trí chưa phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn và phương án tổ chức giao thông được duyệt; biển báo thiếu, thừa, trùng lặp, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc thay đổi tốc độ đột ngột, không có biển báo chuyển tiếp phù hợp; vị trí, khoảng cách bố trí biển báo chưa hợp lý, gây khó khăn cho người tham gia giao thông trong việc nhận biết và chấp hành; tốc độ ghi trên biển báo chưa phù hợp với điều kiện hình học, kết cấu mặt đường, tầm nhìn, địa hình và điều kiện khai thác thực tế.

Biển báo bị hư hỏng, mờ, mất khả năng phản quang, bị che khuất hoặc không bảo đảm khả năng nhận biết; các bất cập khác liên quan đến hệ thống biển báo tốc độ và sự đồng bộ với các báo hiệu đường bộ trên tuyến.

Đối với từng vị trí phát hiện bất cập, các văn phòng đường bộ phải xác định cụ thể lý trình, chiều đường, hiện trạng, nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý. Riêng với các trường hợp cần điều chỉnh tốc độ khai thác, phương án tổ chức giao thông hoặc vượt thẩm quyền, văn phòng quản lý đường bộ tổng hợp, báo cáo Khu xem xét, chỉ đạo hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết; không tự ý thay đổi phương án tổ chức giao thông đã được chấp thuận./.

Rà soát, tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ “bủa vây” đường ven biển Nghệ An Đường ven biển tỉnh Nghệ An (đoạn từ Khu kinh tế Nghi Sơn đến điểm giao với cầu Cửa Hội) vẫn còn tình trạng biển báo công trường, biển hạn chế tốc độ 40km/h được cắm dày đặc.