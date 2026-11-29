Trước tình hình sạt lở tại điểm đường sắt thuộc xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai), đến 7 giờ sáng 29/11, ngành đường sắt đã huy động hơn 20 phương tiện xe khách để chuyển hàng nghìn hành khách từ ga Tuy Hoà (tỉnh Đắk Lắk) đến ga Diêu Trì (tỉnh Gia Lai).

Tại ga Tuy Hòa, từ chiều 28 đến ngày 29/11, ngành đường sắt đã bố trí ôtô trung chuyển hành khách. Riêng trong ngày 28/11, có 646 hành khách được chuyển tiếp giữa các đoàn tàu SE8, SE3, SE6 và SE1.

Trong ngày 29/11, ngành đường sắt tiếp tục tổ chức chuyển tải hành khách từ các tàu SE22, SE10, SE4, SE2 và SE48; đồng thời bố trí các đoàn tàu SE7, SE5, SE9 và SE21 xuất phát từ ga Tuy Hòa đi Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến gần 1.000 khách.

Ông Trần Vĩnh Duy, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, đơn vị huy động nhân lực từ các khu gian để cố gắng hỗ trợ hành khách tốt nhất có thể; cử lực lượng giúp đỡ người già, trẻ em, người khuyết tật… Việc khẩn trương tổ chức trung chuyển nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hành trình của hành khách, bảo đảm an toàn chạy tàu trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp.

Ngày 29/11, tình hình mưa lũ tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn còn diễn biến phức tạp. Một số tuyến đường liên thôn, liên xã và bờ sông tại các xã miền núi vẫn đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng huy động phương tiện và nhân lực khẩn trương khắc phục.

Ghi nhận tại sông Kỳ Lộ đoạn dưới chân cầu Đồng Hội (thuộc thôn Kỳ Lộ, xã Phú Mỡ), mưa lũ trong những ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ tả với chiều dài hơn 500 m, ăn sâu vào diện tích đất nông nghiệp của người dân.



Theo ông Bùi Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỡ, các điểm sạt lở sông Kỳ Lộ qua địa bàn có khối lượng rất lớn, ảnh hưởng gần 80 hộ dân, vượt ngoài khả năng khắc phục của xã. Về lâu dài, địa phương hỗ trợ người dân trồng tre để giữ bờ sông, suối và tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy sông Kỳ Lộ.

Trong ngày 29/11, Ủy ban Nhân dân xã Phú Mỡ cũng đã chỉ đạo các lực lượng huy động phương tiện, máy móc và nhân lực khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường ĐT647 đoạn qua địa bàn. Các điểm sạt lở này xảy ra từ đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, nay lại tiếp tục sạt lở do mưa lũ trong những ngày qua.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đã đi kiểm tra các điểm sạt lở tuyến đường, bờ sông tại xã Phú Mỡ sáng 29/11 và chỉ đạo địa phương khẩn trương khắc phục để người dân đi lại bảo đảm.

Hiện, tình hình mưa lũ vẫn còn phức tạp nên địa phương phải ưu tiên hàng đầu công tác chủ động phòng tránh, kịp thời sơ tán người dân. Lãnh đạo xã phải xuống địa bàn tuyên truyền người dân không chủ quan trước mưa lũ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk nhận định, đợt mưa lớn lần này diễn ra ngay sau đợt mưa lũ giữa tháng 11/2026, khiến đất đã ngấm nước, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và chia cắt giao thông, nhất là tại khu vực miền núi và vùng hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Bàn Thạch. Bên cạnh đó, nhiều hồ chứa đồng thời điều tiết xả nước, tạo áp lực lớn đối với vùng hạ du.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, sáng 29/11, lũ trên các sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch và sông Ba đang giảm dần. Tuy nhiên, trong 24 giờ tới, lũ trên các sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch và sông Ba tiếp tục duy trì, dao động ở mức báo động 1; các sông khác ở dưới mức báo động 1. Lũ và nguy cơ ngập lụt có thể ảnh hưởng đến các địa phương, gồm: Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Đức Bình, Sơn Hòa, Suối Trai, Phú Hòa 1, phường Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Đông Hòa, Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Phú Mỡ, Xuân Lãnh và Xuân Phước./.

Ngày 29/11: ​Mưa lớn vẫn tiếp diễn ở miền Trung, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn vẫn tiếp diễn ở miền Trung và cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở 6 tỉnh, thành phố thuộc khu vực này.