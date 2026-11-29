Theo báo cáo mới nhất từ Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ gửi Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động, mức thưởng dự kiến cao nhất cho người lao động trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 đạt 94,6 triệu đồng/người.

Cụ thể, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đã tiến hành tổng hợp báo cáo từ 1.266 doanh nghiệp trên địa bàn với tổng số 36.890 lao động.

Cụ thể, có 56 doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung (với 32.132 lao động) và 1.210 doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp (với 4.758 lao động).

Kết quả khảo sát cho thấy tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tại thủ phủ miền Tây trong năm 2026 duy trì sự ổn định, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Mức tiền lương thực trả bình quân chung tại các doanh nghiệp có báo cáo đạt 11,69 triệu đồng/người/tháng.

Xét theo từng loại hình doanh nghiệp, khối Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ dẫn đầu về mức thu nhập bình quân với 19,52 triệu đồng/tháng (cao nhất 81,63 triệu đồng và thấp nhất 6,30 triệu đồng).

Tiếp đến là khối doanh nghiệp dân doanh với mức bình quân 12,42 triệu đồng/tháng; nhóm công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước đạt bình quân 11,69 triệu đồng/tháng; và khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt bình quân 9,99 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, mức tiền lương thực trả cao nhất năm 2026 trên địa bàn thành phố lên tới 130 triệu đồng/tháng, thuộc về một doanh nghiệp dân doanh hoạt động trên địa bàn phường Hưng Phú. Trong khi đó, mức lương thấp nhất được ghi nhận là 4,0 triệu đồng/tháng, cũng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh.

Về kế hoạch thưởng dịp Tết Dương lịch năm 2027, tính đến thời điểm báo cáo, đã có 840 doanh nghiệp xây dựng dự kiến thưởng cho 12.958 lao động; 413 doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng. Mức thưởng bình quân chung dịp này đạt 7,87 triệu đồng/người.

Mức thưởng cao nhất là 94,6 triệu đồng/người thuộc về một công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước trong khu công nghiệp; mức thấp nhất là 200 nghìn đồng/người (ghi nhận tại doanh nghiệp dân doanh và công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước). Đối với dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 đã có 788 doanh nghiệp công bố kế hoạch thưởng cho 26.371 lao động, còn 349 doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng. Mức thưởng bình quân chung toàn thành phố đạt 9,68 triệu đồng/người.

Công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn TKG Tae Kwang Cần Thơ trong giờ làm việc. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Phân tích chi tiết theo từng khu vực doanh nghiệp cho thấy sự phân hóa rõ nét về mức thưởng Tết cổ truyền: Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng bình quân cao nhất với 11,30 triệu đồng/người. Đây cũng là khối ghi nhận mức thưởng cao nhất toàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán 2027 với 94,6 triệu đồng/người (tại doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp); mức thấp nhất của nhóm này là 6,47 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp dân doanh với 764 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng cho 17.510 lao động, mức thưởng bình quân đạt 10,47 triệu đồng/người. Mức cao nhất ở khối này đạt 44,67 triệu đồng/người và thấp nhất là 0,5 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có 21 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 8.086 lao động với mức bình quân 8,40 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất khối FDI đạt 31,69 triệu đồng/người và thấp nhất là 4,91 triệu đồng/người.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng dự kiến bình quân, cao nhất và thấp nhất đều ở mức 2 triệu đồng/người.

Bên cạnh các con số về lương, thưởng, báo cáo của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho thấy bức tranh quan hệ lao động trên địa bàn trong năm 2026 cơ bản giữ vững sự ổn định. Qua ghi nhận từ các cơ quan, đơn vị chức năng, các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn không để xảy ra tình trạng nợ lương của người lao động.

Năm 2026, toàn thành phố đã tiếp nhận 360 hồ sơ đăng ký nội quy lao động và 402 bản thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp (gồm 9 doanh nghiệp nhà nước, 368 doanh nghiệp dân doanh và 25 doanh nghiệp FDI). Hoạt động đối thoại tại nơi làm việc được chú trọng với 635 doanh nghiệp tổ chức đối thoại (trong đó có 588 doanh nghiệp đối thoại định kỳ, 38 doanh nghiệp đối thoại theo yêu cầu và 9 doanh nghiệp đối thoại vụ việc).

Tính đến hết tháng 10/2026, trên địa bàn thành phố không phát sinh bất kỳ cuộc tranh chấp lao động tập thể hay đình công nào. Đối với 126 vụ tranh chấp lao động cá nhân phát sinh (100% tại doanh nghiệp dân doanh), các hòa giải viên lao động đã tiếp nhận giải quyết và hòa giải thành 20 vụ.

Cụ thể, có 92 vụ liên quan đến tiền lương, tiền thưởng và nợ bảo hiểm xã hội; nguyên nhân nhiều vụ hòa giải không thành chủ yếu do người sử dụng lao động đã giải thể, phá sản, bỏ trốn hoặc mất khả năng chi trả. Trước thực tế này, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để theo dõi, hướng dẫn người lao động thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Nhằm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động và giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp cuối năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng như Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn đến năm 2030, kiện toàn đội ngũ 36 hòa giải viên lao động nhiệm kỳ 2026-2031.

Thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cùng Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường giám sát tình hình sản xuất, kinh doanh và biến động lao động tại doanh nghiệp.

Các cơ quan chức năng cũng đề nghị doanh nghiệp chủ động trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở để rà soát hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, xây dựng phương án thưởng dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 theo đúng quy định của Bộ luật Lao động và thông báo công khai để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài./.

Bắc Ninh: Lương cao nhất 690 triệu đồng, thưởng Tết cao nhất hơn 564 triệu đồng Bắc Ninh ghi nhận mức lương cao nhất tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 690 triệu đồng/tháng. Mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 cao nhất là hơn 564 triệu đồng/người.