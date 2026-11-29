Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đến những lớp đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước hình thành các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện của người dân.

Khi có vốn đầu tư, có kiến thức và kỹ năng sản xuất, người dân không chỉ cải thiện thu nhập mà còn nâng cao khả năng tự chủ vươn lên thoát nghèo.

Trong 10 tháng năm 2026, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của xã Đồng Hỷ ước giảm còn 1,58%, đạt kế hoạch đề ra. Kết quả này được tạo nên từ nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất và tạo sinh kế cho người dân.

Khi đồng vốn được tiếp sức bằng kiến thức và kỹ năng

Từ một hộ nghèo, gia đình ông Vũ Trí Long, ở xóm 18, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã vươn lên trở thành hộ sản xuất, kinh doanh có thu nhập khá nhờ mạnh dạn thay đổi hướng phát triển kinh tế.

Những ngày đầu lập nghiệp, ông Long cho biết, gia đình còn thuộc diện hộ nghèo, nguồn lực sản xuất gần như không có. Với mong muốn thay đổi cuộc sống, ông đã mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, vay 3 triệu đồng để đầu tư phát triển chăn nuôi. Sau đó, ông tiếp tục tìm tòi những hướng đi mới, từ chăn nuôi bò, lợn rừng đến lựa chọn mô hình nuôi hươu sao phù hợp với điều kiện tự nhiên và khả năng của gia đình.

Đến nay, mô hình nuôi hươu đã trở thành hướng phát triển kinh tế chủ lực. Theo ông Long, đây là vật nuôi có sức đề kháng khá tốt, nguồn thức ăn đa dạng, có thể tận dụng các loại cây cỏ, cây ngô, lá mít, lá tre sẵn có tại địa phương. Đặc biệt, nhung hươu là sản phẩm có giá trị kinh tế, tạo thêm động lực để gia đình duy trì và mở rộng quy mô chăn nuôi.

Trước đó, ông Long đã tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn hạn do địa phương tổ chức, trong đó có những nội dung về chăn nuôi thú y, kỹ thuật nuôi lợn, nuôi gà và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Các lớp học kéo dài khoảng 3 tháng giúp ông có thêm kiến thức thực tế, hiểu rõ hơn quy trình chăm sóc vật nuôi và chủ động phòng ngừa rủi ro trong sản xuất.

Ông Vũ Trí Long chia sẻ: “Trước đây tôi đã từng tham gia lớp học nghề của xã, lớp chuyển đổi khoa học kỹ thuật ngắn hạn như chăn nuôi thú y, nuôi lợn, nuôi gà. Tôi thấy rất hiệu quả. Khi nắm được khoa học kỹ thuật thì mình mới dám đầu tư lớn để đưa vào sản xuất, chăn nuôi của hộ gia đình”. Hiện mô hình nuôi hươu của gia đình đang duy trì quy mô hàng chục con, mang lại nguồn thu đáng kể. Doanh thu từ mô hình đạt khoảng 600–700 triệu đồng mỗi năm.

Theo ông Chu Quốc Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đồng Hỷ, thời gian qua, Hội đã phối hợp với các cấp, ngành tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên; hướng dẫn kỹ thuật lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, gắn kiến thức được trang bị với những mô hình sản xuất cụ thể. Điều này giúp hội viên thay đổi tư duy sản xuất, từ quy mô nhỏ lẻ sang tổ chức sản xuất có tính toán, phù hợp với điều kiện thực tế và có khả năng mở rộng. Khi người dân vừa được tiếp cận nguồn vốn, vừa được hướng dẫn kỹ thuật, hiệu quả đầu tư được nâng lên, tạo cơ sở để phát triển sinh kế ổn định hơn.

Học nghề, nâng cao kỹ thuật giúp người dân sản xuất bài bản, và phát triển sinh kế bền vững.

Từ học nghề đến liên kết sản xuất, mở rộng sinh kế

Nếu câu chuyện của ông Vũ Trí Long cho thấy hiệu quả của việc kết hợp vốn vay với kiến thức chăn nuôi, thì trường hợp chị Mai Thị Vân ở xóm 18 lại phản ánh một hướng tiếp cận khác: đa dạng hóa sinh kế, tận dụng tư liệu sản xuất sẵn có và từng bước mở rộng cơ hội việc làm.

Từng là hộ nghèo trong thời gian dài, chị Vân không nghĩ có ngày gia đình mình có thể ổn định cuộc sống và xây dựng được ngôi nhà khang trang. Từ việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng, gia đình chị đã cải tạo đất, phát triển diện tích trồng chè. Hiện mỗi tháng, đồi chè cho sản lượng khoảng 1 tạ chè khô. Sau khi trừ chi phí, gia đình còn khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng từ cây chè. Nguồn thu nhập ổn định giúp gia đình chị thoát nghèo, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Điều đáng chú ý bên cạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chị Vân còn chủ động tham gia lớp học nghề may do Hội Nông dân xã tổ chức. Kiến thức đã giúp chị có thêm một nghề phụ trong lúc nông nhàn, nhằm đa dạng nguồn thu nhập.

Tại Đồng Hỷ, Hợp tác xã Tân Hoàng Trà là một trong những mô hình hướng đến kết nối người trồng chè với hoạt động tập huấn kỹ thuật, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Theo ông Hoàng Xuân Thủy, Giám đốc Hợp tác xã Tân Hoàng Trà, hiện Hợp tác xã có 7 thành viên chính thức và 69 thành viên liên kết. Bên cạnh hoạt động sản xuất, tiêu thụ chè, Hợp tác xã còn tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng và chế biến chè, giúp người dân nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Thủy cho rằng, người nông dân có đất đai, có tư liệu sản xuất nhưng nếu thiếu kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến thì giá trị sản phẩm khó được nâng cao. Khi được hướng dẫn bài bản và tham gia vào chuỗi liên kết, người dân có thêm điều kiện nâng cao chất lượng chè, mở rộng khả năng tiêu thụ và cải thiện thu nhập. Tính đến thời điểm 10 tháng đầu năm 2026, sản lượng chè búp tươi trên địa bàn xã Đồng Hỷ ước đạt 14.053 tấn, bằng 106,7% kế hoạch.

Hợp tác xã Tân Hoàng Trà tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chế biến chè, đồng thời liên kết tiêu thụ sản phẩm, giúp người dân nâng cao giá trị cây chè, phát triển sinh kế bền vững.

Thực tế tại Đồng Hỷ cho thấy, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước và chính quyền địa phương, ý chí và sự chủ động của người dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Ông Nguyễn Hữu Trung - Chủ tịch UBND xã Đồng Hỷ - cho biết địa phương tiếp tục rà soát, xác định chính xác các hộ nghèo, hộ cận nghèo, phân tích nguyên nhân dẫn đến khó khăn của từng nhóm đối tượng để xây dựng giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Cùng với đó là việc lồng ghép, huy động các nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia, tín dụng chính sách và các tổ chức đoàn thể; tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách giảm nghèo, khuyến khích người dân chủ động học nghề, tìm kiếm việc làm, phát triển sản xuất, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại.