Qua các lớp đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, người dân Lâm Đồng có thêm kiến thức để lựa chọn sinh kế, cải tiến cách sản xuất và tiếp cận thị trường.

Từ thanh niên khởi nghiệp đến các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, tinh thần chủ động học hỏi đang mở thêm cơ hội để cải thiện đời sống.

Học để lựa chọn hướng sản xuất phù hợp

Trước khi trồng tre tứ quý, anh Phạm Văn Tâm, đoàn viên thanh niên thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng, từng thử nhiều công việc nhưng thu nhập vẫn bấp bênh. Tìm một hướng sản xuất phù hợp với điều kiện gia đình là điều anh trăn trở.

Biết đến cây tre tứ quý, anh Tâm bắt đầu tìm hiểu kỹ thuật, trồng thử và từng bước xây dựng vườn ươm. Quá trình gây dựng mô hình cũng là thời gian anh học cách chăm sóc cây, theo dõi khả năng sinh trưởng và tìm hiểu nhu cầu thị trường.

Anh Tâm cho biết bên cạnh tự tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm, các lớp tập huấn tại địa phương giúp anh bổ sung kiến thức để điều chỉnh cách làm. Những điều được học được đưa vào thực tế vườn cây, rồi tiếp tục rút kinh nghiệm qua quá trình chăm sóc.

“Khi cây cho thu hoạch và có thương lái đến mua, tôi có thêm động lực để tiếp tục phát triển,” anh Tâm chia sẻ.

Theo anh, năm đầu tiên vườn tre cho thu hoạch khoảng một tạ măng, giá bán dao động từ 20.000-25.000 đồng/kg. Thương lái đến trực tiếp tại vườn thu mua. Đây là nguồn thu bước đầu, giúp anh có thêm cơ sở đánh giá khả năng tiêu thụ và tính toán hướng phát triển mô hình.

Với người trẻ khởi nghiệp ở nông thôn, khó khăn thường nằm ở vốn, kinh nghiệm và khả năng tiếp cận thị trường. Bởi vậy, sự mạnh dạn cần đi cùng việc học kỹ thuật, tính toán chi phí và lựa chọn quy mô phù hợp. Câu chuyện của anh Tâm cho thấy quá trình học nghề, học kinh nghiệm sản xuất có thể bắt đầu từ nhu cầu rất cụ thể của mỗi gia đình.

Tại Hải Ninh, các lớp tập huấn, đào tạo về trồng trọt tạo điều kiện để lao động nông thôn trao đổi kiến thức, tiếp cận kỹ thuật và nâng kỹ năng chăm sóc cây trồng. Với người đang tìm hướng sinh kế, đây là cơ hội bổ sung hiểu biết trước khi đầu tư. Với người đã có mô hình sản xuất, kiến thức được học giúp họ xem xét, điều chỉnh những khâu còn hạn chế.

Đưa kỹ thuật và công nghệ vào vườn cây

Tại xã Nhân Cơ, nâng cao năng lực sản xuất cho người lao động được địa phương gắn với đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật và trang bị kiến thức số. Nội dung hỗ trợ mở rộng từ chăm sóc cây trồng, vật nuôi đến quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và quảng bá nông sản.

Theo Hội Nông dân xã, trong năm 2025 và năm 2026, Hội đã mở 9 lớp tập huấn khoa học-kỹ thuật cho 498 lượt hội viên, phối hợp tổ chức mô hình nuôi bò bằng vỏ chanh dây lên men. Hội cũng cử 10 nông dân tiêu biểu tham gia tập huấn về mã vùng trồng có truy xuất nguồn gốc và tham gia quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản địa phương.

Thông qua mô hình “Nông dân số,” người lao động được hỗ trợ tiếp cận công nghệ, thương mại điện tử và cách quản lý sản xuất hiện đại. Những kỹ năng này gắn với yêu cầu ngày càng cụ thể của thị trường về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.

Anh Nguyễn Viết Cường, thôn 14, xã Nhân Cơ, cho biết việc tham gia nhiều lớp tập huấn giúp anh tiếp cận, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào vườn sầu riêng. Quá trình thay đổi cách làm đem lại hiệu quả trong nâng cao năng suất, chất lượng và xây dựng uy tín sản phẩm.

Theo anh Cường, sầu riêng của gia đình đã đáp ứng nhiều đợt kiểm tra của đối tác để phục vụ xuất khẩu. Nhiều hoạt động quản lý đầu vào, đầu ra của vườn hiện được anh thực hiện qua điện thoại thông minh.

Từ kỹ thuật canh tác đến quản lý thông tin sản xuất, kiến thức được học giúp người nông dân chủ động hơn trong công việc. Việc đáp ứng yêu cầu của đối tác cũng tạo thêm cơ sở để duy trì đầu ra, nâng giá trị nông sản.

Nâng năng lực sản xuất cho đồng bào vùng khó

Ở bon Pi Nao, xã Nhân Cơ, 125 hộ dân đều là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Bởi vậy, khả năng chăm sóc cây trồng, vật nuôi có ý nghĩa trực tiếp đối với sinh kế của từng gia đình.

Theo bà H’Yon, Trưởng bon Pi Nao, việc nâng kỹ năng thực hành trong trồng cà phê, hồ tiêu và chăn nuôi là một trong những điều kiện giúp bà con cải thiện kinh tế. Bon chú trọng vận động người dân tham gia các mô hình, chương trình tập huấn, đào tạo để tăng khả năng ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất.

Việc học gắn với cây trồng, vật nuôi quen thuộc giúp bà con có điều kiện vận dụng kiến thức vào công việc hằng ngày. Qua đó, người dân từng bước chủ động hơn trong chăm sóc, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế gia đình.

Theo số liệu địa phương cung cấp, bon Pi Nao còn 10 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó có 4 hộ nghèo. Các hộ nghèo đã được lập danh sách, chuẩn bị điều kiện tiếp cận chính sách hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ông Vũ Trọng Tài, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Nhân Cơ, cho biết toàn xã còn 169 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó có 65 hộ nghèo. Địa phương đang tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh kế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2026.

Từ thực tế tại Hải Ninh và Nhân Cơ, đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật cần gắn với nhu cầu và điều kiện sản xuất của người dân. Người mới bắt đầu cần kiến thức để chọn hướng làm ăn phù hợp. Người đã có vườn cây, đàn vật nuôi cần nâng kỹ năng để cải thiện hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thị trường.

Khi được hỗ trợ tiếp cận kiến thức, thực hành và vận dụng vào sinh kế, người dân có thêm khả năng tự tổ chức công việc, nâng chất lượng sản phẩm và tìm kiếm đầu ra. Đây là những điều kiện để phát huy tinh thần chủ động, từng bước cải thiện thu nhập và vươn lên thoát nghèo./.