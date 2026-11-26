Ngày 26/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Siberian Health quốc tế (đại diện chính thức của thương hiệu toàn cầu Siberian Wellness tại Việt Nam) tổ chức chương trình trao 540 phần quà cho học sinh người Tày, Nùng, Dao và các hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã miền núi biên giới Ba Sơn (Lạng Sơn), tổng trị giá 475 triệu đồng.

Theo Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn Trần Thị Phương Trinh, những năm gần đây, Lạng Sơn chịu tác động lớn của mưa lũ, ngập lụt, sạt lở, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4 diễn ra vào cuối tháng 8/2026, trên địa bàn có hàng nghìn ngôi nhà bị ảnh hưởng, ngập lụt, sạt lở, tốc mái. Thiệt hại về tài sản, hoa màu của người dân đặc biệt lớn.

Trước tình hình đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kết nối các đoàn nhằm cứu trợ kịp thời tại 25 địa phương bị thiệt hại nặng, hỗ trợ gần 5.000 suất quà, trị giá trên 600 triệu đồng. Sự hỗ trợ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Siberian Health quốc tế có ý nghĩa thiết thực trong việc tiếp tục giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai mưa lũ. Đặc biệt, 3 xuồng cứu hộ được công ty bàn giao cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh góp phần bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn tại địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Sơn Hoàng Thị Huyền cho biết, Ba Sơn là xã vùng cao, biên giới, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn; điều kiện học tập, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe của các em nhỏ còn nhiều thiếu thốn. Các suất quà dành cho trẻ em và suất sản phẩm chăm sóc sức khỏe được trao tặng trong dịp này là sự hỗ trợ thiết thực cho người dân địa phương...

Là một trong những người dân có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà trong đợt này, chị Đặng Thị Múi (dân tộc Dao, xã Ba Sơn) chia sẻ: "Đối với chúng tôi, mỗi phần quà hôm nay không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần rất lớn. Đó là tình cảm, sự sẻ chia và nguồn khích lệ để những gia đình còn nhiều khó khăn có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống; các học sinh có thêm động lực cố gắng học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng những ước mơ tốt đẹp".../.

Lạng Sơn: Hàng trăm chiến sỹ xuyên đêm khắc phục hậu quả mưa lũ Tối 24/8, hàng trăm chiến sỹ quân đội, công an cùng lực lượng của phường Kỳ Lừa đã tổ chức khắc phục hậu quả sau bão lũ tại chợ Giếng Vuông để giúp người dân, tiểu thương sớm ổn định cuộc sống.