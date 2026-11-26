Nhằm khắc phục triệt để tình trạng đào tạo lý thuyết khiến người nghèo học xong không làm được việc, hàng nghìn nghệ nhân và công nhân lành nghề đã được huy động trực tiếp cầm tay chỉ việc, giúp hơn 70% người học có việc làm đúng ngành nghề để tự chủ thoát nghèo.

Trong công tác giảm nghèo đa chiều, việc nâng cao chất lượng thực hành tại các lớp dạy nghề là yếu tố then chốt để người lao động yếu thế có thể tự tạo sinh kế hoặc đáp ứng ngay tiêu chuẩn của nhà tuyển dụng.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, bên cạnh đội ngũ 83.000 nhà giáo đã đạt chuẩn đào tạo 100% (với khoảng 50% có khả năng dạy tích hợp lý thuyết và thực hành ngay tại xưởng), các địa phương trên cả nước đã đẩy mạnh thu hút lực lượng nghệ nhân, chuyên gia và thợ bậc cao từ doanh nghiệp tham gia truyền nghề.

Tại các trung tâm công nghiệp và làng nghề vùng Đồng bằng sông Hồng, thành phố Bắc Ninh đã huy động tới 4.908 nghệ nhân, chuyên gia và người dạy nghề; tỉnh Hưng Yên thu hút khoảng 1.500 nghệ nhân và công nhân lành nghề trực tiếp hướng dẫn kỹ năng cho người lao động.

Tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 1.371 nghệ nhân và chuyên gia nông- thủy sản (Cần Thơ 498 người, Cà Mau 433 người, Vĩnh Long 341 người) đã cùng đứng lớp với 906 giảng viên chuẩn quốc tế ASEAN-4, G20 để truyền dạy kỹ thuật canh tác mới cho nông dân.

Phương pháp cầm tay chỉ việc tại xưởng thực hành giúp đồng bào dân tộc thiểu số nắm vững kỹ thuật sản xuất để tự tạo sinh kế thoát nghèo bền vững.

Đáng chú ý, tại các địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao ở Tây Nguyên và miền núi phía Bắc, mô hình nghệ nhân truyền nghề tại chỗ đã phát huy hiệu quả rõ rệt với 725 nghệ nhân, chuyên gia tại Lâm Đồng; 494 người tại Gia Lai; 251 người tại Tuyên Quang; 234 người tại Phú Thọ; 189 người tại Lào Cai; cùng hàng trăm chuyên gia tại Điện Biên và Quảng Trị.

Nhờ được những người thợ giỏi trực tiếp "cầm tay chỉ việc", từ 70% đến 75% học viên trên cả nước sau khi tốt nghiệp đã tìm được việc làm đúng với ngành nghề đào tạo (nhiều trường uy tín đạt từ 85% đến 90%), giúp các hộ nghèo tạo lập sinh kế vững chắc và chặn đứng nguy cơ tái nghèo./.