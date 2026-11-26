Hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tối 26/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Long Đọi Sơn, phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra chương trình “Long Đọi Sơn-Ngàn năm cổ tự” với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Chương trình góp phần lan tỏa giá trị di sản đến công chúng thông qua những hình thức thể hiện mới, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và công nghệ hiện đại, qua đó tôn vinh chiều sâu lịch sử, văn hóa của di tích, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn nghệ thuật 3D Mapping tái hiện gần 1.000 năm lịch sử vùng đất Long Đọi Sơn trên Tháp Bia Sùng Thiện Diên Linh. Thông qua công nghệ trình chiếu hiện đại, các đường nét chạm khắc, biểu tượng nghệ thuật cùng những câu chuyện lịch sử được tái hiện sinh động, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận di sản bằng hình thức trực quan, giàu cảm xúc.

Bên cạnh đó, màn trình diễn ánh sáng với sự kết hợp của 350 thiết bị bay không người lái (Drone) và các biểu tượng văn hóa bản địa tạo nên không gian nghệ thuật đặc sắc trên bầu trời, đồng thời truyền tải những câu chuyện về vùng đất, con người và các giá trị di sản được trao truyền qua nhiều thế hệ. Việc ứng dụng công nghệ 3D Mapping và trình diễn Drone không chỉ tạo sức hấp dẫn cho chương trình mà còn mở ra phương thức tiếp cận mới, đưa những câu chuyện lịch sử vốn được lưu giữ trên bia đá, trong kiến trúc cổ và các tư liệu truyền thống đến gần hơn với công chúng hôm nay, góp phần làm sống động giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tiên Sơn Ngô Đức Dũng khẳng định, chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm kết nối quá khứ với hiện tại, là dịp để trở về với những giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động nghệ thuật dân gian được tổ chức, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu, góp phần gắn kết cộng đồng, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa của nhân dân và du khách. Các hoạt động gồm trình diễn múa rối nước, trống hội Đọi Tam, múa sạp, các tiết mục văn hóa dân gian; biểu diễn những loại hình nghệ thuật truyền thống như hát xoan, hát xẩm, chèo và trình diễn nhạc cụ dân tộc.

Đặc biệt, màn trình diễn nghệ thuật nhảy lửa của đồng bào dân tộc Pa Thẻn mang đến trải nghiệm văn hóa độc đáo, góp phần giới thiệu, tôn vinh sự phong phú, đa dạng trong bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Cùng với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn tổ chức trưng bày hình ảnh, cổ vật và các bảo vật quốc gia gắn với di tích, trong đó có bia Sùng Thiện Diên Linh và 6 pho tượng Kim Cương thời Lý.

Qua việc kết hợp hài hòa các giá trị truyền thống với phương thức biểu đạt hiện đại, chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào về di sản, lan tỏa ý thức gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, để di sản tiếp tục trở thành nguồn lực tinh thần, nền tảng văn hóa cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.

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