Việc giải quyết di dời các chung cư cũ, xuống cấp sẽ phải đảm bảo quyền lợi của Nhà nước và từng người dân và mỗi hộ gia đình cũng có lợi.

Đây là ý kiến của ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường An Đông, phường Chợ Lớn, phường Chợ Quán tổ chức chiều 26/11.

Trả lời mối băn khoăn của cử tri Nguyễn Thị Sâm, phường An Đông về việc giải quyết các chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn Thành phố, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết, Thành phố đang ưu tiên xử lý các chung cư cấp D là những chung cư đang ở tình trạng xuống cấp, nguy hiểm.

Tuy nhiên, theo quy hoạch mới của Thành phố thì rất khó tái định cư tại chỗ cho các hộ chung cư cũ tại khu vực trung tâm vì yêu cầu giảm bớt độ nén dân cư, để hạn chế tắc đường, kẹt xe, ô nhiễm môi trường…

Vì vậy, Thành phố sẽ phải đưa người dân ra xa khỏi trung tâm Thành phố. Tại đó người dân có nhà cửa rộng rãi, thoải mái hơn và những khu vực đó sẽ được kết nối với hệ thống giao thông như đường sắt đô thị, đường kết nối mở rộng… Phần đất của chung cư có thể dùng để làm công trình công cộng, trường học, trạm y tế, thậm chí công viên, bãi đậu xe…

Cử tri phường Sài Gòn phát biểu trực tuyến tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chia sẻ mối quan tâm của cử tri với vấn đề thu gom, xử lý rác, ông Trần Lưu Quang cho biết, Thành phố đang chuẩn bị khởi công bốn trạm trung chuyển rác đầu tiên của thành phố và kế hoạch tới năm 2030 sẽ có khoảng 36 trạm trung chuyển rác với tổng kinh phí khoảng 10.000 tỷ đồng.

Các trạm trung chuyển rác sẽ được xây tường cao kín đáo, có mái che, có khử mùi, khử khuẩn. Rác sau khi được gom lại sẽ được ép thành khối chở tới nơi xử lý rác, giúp hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và có thể vận chuyển với khối lượng lớn hơn.

Bí thư Thành ủy Thành phố cho biết thêm, Thành phố cũng đang triển khai xây dựng các nhà máy đốt rác phát điện sử dụng kỹ thuật xử lý rác tiên tiến, hiện đại và định hướng tới đến cuối nhiệm kỳ, tất cả các nhà máy rác của Thành phố không còn phương án xử lý rác là chôn lấp nữa.

Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hiển, đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ghi nhận kiến nghị của cử tri phường Chợ Lớn về vấn đề chuyển đổi phương tiện giao thông cá nhân, ông Trần Lưu Quang khẳng định, tinh thần chung là Thành phố không cấm đột ngột việc sử dụng xe xăng, mà sẽ dùng đòn bẩy kinh tế để người dân cân nhắc quyết định nếu thấy chuyển từ xe xăng sang xe điện có lợi hơn và trước mắt Thành phố sẽ hỗ trợ chuyển đổi để đặc khu Côn Đảo sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng thành đảo “xanh.”

Liên quan đến kiến nghị của cử tri về xây dựng thêm các khu trông giữ xe, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu không có gì thay đổi, tháng 12 sẽ khởi công xây dựng bãi xe ngầm ở công viên Lê Văn Tám với 6-7 tầng hầm, trong đó 4 tầng dưới dành làm bãi xe thông minh. Và tới đây sẽ phát triển thêm theo các tuyến đường sắt đô thị như tại Bến xe Miền Đông cũ, Công viên Tao Đàn, Công viên 23 Tháng 9…

Tại Hội nghị, ông Trần Lưu Quang cũng đã trả lời ý kiến của các cử tri liên quan đến công tác kết nối ôtô buýt với nhà ga Metro; phát hành trái phiếu địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật; chính sách thuế đối với hộ kinh doanh cá thể, xây dựng nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng cho khu phố…

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại các phường Chợ Quán, Chợ Lớn, Bình Tây, Diên Hồng, Bình Phú, Hòa Hưng, Vườn Lài, Xuân Hòa, Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Bình Tiên./.

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