Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 62/2026/QH16 về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Quốc hội quyết nghị điều chỉnh diện tích tự nhiên là 40,06 km² và quy mô dân số là 1.057 người tại khu vực của xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; ổn định tổ chức, hoạt động của các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Giao Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức bàn giao, tiếp nhận địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án, hồ sơ, dữ liệu và các nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan, trong đó hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, dữ liệu trực tiếp phục vụ quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính, quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước liên tục, thông suốt; hoàn thiện hồ sơ địa giới đơn vị hành chính; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật.

Văn bản, giấy tờ có nội dung liên quan đến khu vực được điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, cấp trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến khu vực được điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương đã được tiếp nhận hợp lệ mà đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành chưa giải quyết xong thì được chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật, không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, chế độ, chính sách áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội được áp dụng đối với khu vực được điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội. Trường hợp chế độ, chính sách đang được thực hiện đối với khu vực này có mức hưởng cao hơn hoặc thành phố Hà Nội chưa có chế độ, chính sách tương ứng thì tiếp tục được thực hiện cho đến hết thời hạn áp dụng hoặc đến khi cơ quan có thẩm quyền quyết định chế độ, chính sách thay thế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

* Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng ký ban hành Nghị quyết số 478/NQ-UBTVQH16 về việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh diện tích tự nhiên là 13,38 km² và quy mô dân số là 1.057 người của xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ về xã Ba Vì, thành phố Hà Nội quản lý.

Điều chỉnh diện tích tự nhiên là 8,33 km² của xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ về xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội quản lý.

Điều chỉnh diện tích tự nhiên là 7,42 km² của xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ về xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội quản lý.

Điều chỉnh diện tích tự nhiên là 10,93 km² của phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ về xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội quản lý.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027./.

Thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính Hà Nội và Phú Thọ Quốc hội khóa XVI thông qua nghị quyết chuyển 40,06km2 cùng 1.057 dân tại một số khu vực của Phú Thọ về Hà Nội quản lý, có hiệu lực từ 1/1/2027.