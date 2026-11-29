Tối 29/11, vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh đồ gỗ thuộc phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên (địa bàn xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ). Bước đầu xác định, vụ cháy không có thiệt hại về người.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa như gỗ nguyên liệu và hàng thành phẩm, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng và tạo cột khói lớn. Khu vực này tập trung nhiều cửa hàng, cơ sở sản xuất nằm sát nhau nên nguy cơ cháy lan rất cao.

Trước diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cùng người dân đã khẩn trương di dời tài sản, hàng hóa của các hộ lân cận ra khu vực an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) đã điều động cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng phối hợp với lực lượng tại chỗ tiếp cận hiện trường; triển khai nhiều mũi phun nước khoanh vùng, ngăn chặn lửa lan sang các cơ sở liền kề.

Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, dập tàn lửa để xử lý triệt để, chống bùng phát trở lại.

Nguyên nhân vụ việc và thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ./.

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