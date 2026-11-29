Tối 29/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa huy động lực lượng và phương tiện kịp thời dập tắt đám cháy bùng phát tại khu vực Phòng xét nghiệm hóa sinh thuộc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhận được tin báo cháy lúc 16 giờ 5 phút chiều 29/11. Đơn vị đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sỹ đến dập lửa. Đến khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, vụ cháy được khống chế.

Đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cũng xác nhận vụ cháy xảy ra tại phòng xét nghiệm hóa sinh của đơn vị. Khi xảy ra vụ việc, khói nhanh chóng lan rộng khiến nhiều người trong bệnh viện lo lắng, hoảng hốt. Vụ việc không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê, đánh giá.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lãnh đạo Bệnh viện cùng các bộ phận liên quan đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để kịp thời tiếp cận, xử lý và kiểm soát đám cháy, không để cháy lan sang các khu vực khác, hạn chế thiệt hại phát sinh.

Chiều cùng ngày, Ban Giám đốc Bệnh viện đã tổ chức cuộc họp khẩn để đánh giá tình hình và triển khai các phương án khắc phục, bảo đảm duy trì hoạt động khám, chữa bệnh.

Bệnh viện cũng đã điều phối sử dụng hệ thống trang thiết bị xét nghiệm hiện có tại khu vực Khám bệnh và Trung tâm Bảo vệ sức khỏe cán bộ trực thuộc Bệnh viện./.

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