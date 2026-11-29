Sáng 29/11, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực. Chính quyền các địa phương đang triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Tại khu vực Nha Trang, người dân được cảnh báo cần đề phòng tình trạng tái ngập cục bộ trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng, 2 Tháng 4, Phạm Tu, Phú Xương, Điện Biên Phủ, Lương Định Của và một số khu dân cư vùng trũng thấp.

Chị Hoàng Thị Lâm, người dân đường Nguyễn Khuyến, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết rút kinh nghiệm từ đợt mưa lũ năm trước, ngay khi nghe thông báo về mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, gia đình đã chủ động kê cao đồ đạc, chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các vật dụng thiết yếu để ứng phó với mưa lũ.

Mưa lớn khiến khu vực đèo Lương Sơn, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang) xảy ra sạt lở đá. Lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, cảnh báo nguy hiểm.

Tại tổ 15 Ngọc Sơn (phường Tây Nha Trang), sạt lở đất khiến chính quyền phải di dời 2 hộ dân với 9 nhân khẩu đến nơi an toàn. Phường Nam Nha Trang cũng đã tổ chức sơ tán 63 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Tại khu vực Ninh Hòa, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất vẫn hiện hữu, nhất là các khu dân cư ven sông, suối, chân đồi núi. Trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên sông Dinh Ninh Hòa được dự báo dao động quanh mức báo động 2.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lớn kéo dài đến sáng 30/11. Tổng lượng mưa dự báo từ chiều tối 28/11 đến sáng 30/11 tại khu vực phía Bắc tỉnh phổ biến từ 70-140mm, có nơi trên 170mm; phía Nam tỉnh từ 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản khẩn yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ; rà soát, chủ động sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm; bố trí lực lượng chốt chặn tại những vị trí ngập sâu, nước chảy xiết và có nguy cơ sạt lở.

Tại Khánh Hòa, ở nhiều khu vực hiện vẫn tiếp tục có mưa lớn. Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua các tuyến đường ngập sâu, khu vực đèo dốc, ven sông, suối; tuyệt đối không đi qua những vị trí đã được lực lượng chức năng rào chắn./.

Ngày 29/11: ​Mưa lớn vẫn tiếp diễn ở miền Trung, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn vẫn tiếp diễn ở miền Trung và cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở 6 tỉnh, thành phố thuộc khu vực này.