Tại Cà Mau, những ngày này, hàng trăm kỹ sư, công nhân tăng ca kíp, nỗ lực thi công xuyên đêm tại công trường dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau, mục tiêu đảm bảo dự án về đích đúng tiến độ và đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 18/12/2026. Cảng hàng không Cà Mau đưa vào hoạt động không chỉ góp phần phục vụ việc đi lại, giao thương hàng hóa. Đây còn là cơ hội để vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc cất cánh.

Siết tiến độ về đích đúng hẹn

Hơn một năm triển khai mở rộng và nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau, đến nay, các hạng mục chính gồm: Gói thầu số 12 thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ và gói thầu số 20 thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ đã cơ bản hoàn thành.

Tại hạng mục gói thầu số 20 về xây dựng nhà ga sân bay, đến thời điểm này, công trình cơ bản đã hoàn thành, còn một số hạng mục phụ trợ đang được triển khai, dự kiến hoàn thành gói thầu vào ngày 30/11/2026.

Anh Phạm Công Danh, Công ty cổ phần Xây dựng Lưu Nguyễn (Chỉ huy trưởng gói thầu số 20) cho biết, đơn vị đang tập trung vận hành chạy thử; đồng thời đẩy nhanh các công việc như dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp trang thiết bị, sơn kẻ mặt đường, vận hành thử hệ thống thu phí tự động, hệ thống âm thanh trong nhà ga và phối hợp với Cảng hàng không Cà Mau triển khai bàn giao để đưa vào khai thác.

Còn đối với gói thầu số 12 xây dựng hạng mục đường băng cất hạ cánh sân bay đang gấp rút thi công các hạng mục phụ trợ như sơn kẻ mặt đường, dọn dẹp vệ sinh và triển khai thực hiện các hạng mục phụ trợ nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện bay hiệu chuẩn vào đầu tháng 12/2026.

Ông Nguyễn Lê Tú, Giám đốc quản lý Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau thông tin, dự án với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện nay, tổng giá trị thực hiện đạt theo tiến độ kế hoạch đề ra trong đó cơ bản hoàn thành các hạng mục chính như nhà ga sân bay, đường cất hạ cánh.

"Chúng tôi tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công triển khai các công việc như dọn vệ sinh, cắt rãnh hãm trượt và hoàn thành sân đỗ máy bay. Dự kiến đến đầu tháng 12 chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục để bàn giao và đưa vào khai thác vào ngày 18/12/2026" - ông Nguyễn Lê Tú, Giám đốc quản lý Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau cho biết thêm.

Khu vực nhà ga Cảng hàng không Cà Mau cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không Cà Mau đạt cấp 4C, công suất 1 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác là Code C (A320, A321 hoặc tương đương), với phương thức tiếp cận hạ cánh CAT I đầu 27 và giản đơn đầu 09. Tầm nhìn đến năm 2050, cảng hàng không được định hướng nâng công suất lên 3 triệu hành khách/năm và 3.000 tấn hàng hóa/năm, tiếp tục duy trì là sân bay cấp 4C.

Cơ hội vùng đất cực Nam Tổ quốc cất cánh

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng. Để hoàn thành đưa vào khai thác hiệu quả, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã làm việc với các hãng hàng không như: Vietnam Airlines, VASCO, Vietravel Airlines và Hãng hàng không Vietjet… về khôi phục tuyến bay Thành phố Hồ Chí Minh-Cà Mau và nghiên cứu mở đường bay thẳng Hà Nội-Cà Mau.

Đây là điều kiện để kết nối giao thương, rút ngắn khoảng cách giữa tỉnh Cà Mau với các trung tâm kinh tế lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Đồng thời, Cảng hàng không Cà Mau đạt cấp 4C sẽ là một cú huých về phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ để thu hút khách du lịch, giao thương hàng hóa của Cà Mau đi các nơi cũng như các nơi về Cà Mau.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Lê Trọng Nguyên (xã Phan Ngọc Hiển) cho hay, việc hoàn thành đưa vào khai thác Cảng hàng không Cà Mau là một tin vui cho người dân mũi Cà Mau nói riêng và cả tỉnh nói chung. Bởi việc di chuyển từ Cà Mau đến Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian. Đây cũng là điều kiện quan trọng để giúp các doanh nghiệp đến với Cà Mau tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển, từ đó mở ra cơ hội cho người dân địa phương hợp tác và phát triển dựa vào tiềm năng lợi thế sẵn có.

Còn theo ông Lê Tùng Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau cho hay, Cảng hàng không Cà Mau đưa vào khai thác sẽ tạo lợi thế rất lớn để phát triển du lịch sinh thái rừng ngập mặn ở địa phương. Bởi từ nay du khách từ miền Bắc, miền Trung đến với tỉnh Cà Mau tham quan nghỉ dưỡng sẽ rất thuận lợi.

"Chúng tôi kỳ vọng rất lớn về việc đưa vào khai thác Cảng hàng không Cà Mau sẽ tạo sức hút rất lớn đối với ngành du lịch của tỉnh nói chung và Khu du lịch Đất Mũi nói riêng. Để đảm bảo việc đón khách trong thời gian tới, Ban quản lý Khu du lịch Đất Mũi cũng tăng cường các hoạt động quảng bá hình ảnh, chú trọng xây dựng các mô hình liên kết du lịch sinh thái để du khách tham gia trải nghiệm và chỉnh trang các hạng mục trong khu du lịch" - ông Lê Tùng Cường chia sẻ.

Đại diện Công ty Du lịch Sinhsaigon Nguyễn Xuân Mai cho rằng, Cà Mau với nhiều tiềm năng phát triển du lịch về hệ sinh thái ngập mặn và ngập ngọt độc đáo, đây là điều du khách trong và ngoài nước quan tâm. Bên cạnh đó, các lễ hội đặc sắc như: Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc, Lễ hội Vía Bà Thủy Long, Lễ hội Kỳ Yên, Lễ Tri ân Đức Quốc tổ Lạc Long Quân; Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương… Đây là điều kiện thu hút rất lớn đối với du khách trong và ngoài nước.

Hệ thống đèn tín hiệu bay cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Phó Giám đốc Công ty Du lịch Sinhsaigon Nguyễn Xuân Mai cho hay, việc đưa vào khai thác Cảng hàng không Cà Mau sẽ giảm áp lực di chuyển từ các tỉnh, thành miền Bắc, miền Trung khi đến với Cà Mau tham quan nghỉ dưỡng. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để du lịch Cà Mau bứt phá trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cho hay, Cảng hàng không Cà Mau đưa vào sử dụng là điều kiện để kết nối giao thương, rút ngắn khoảng cách giữa tỉnh Cà Mau với các địa phương trong cả nước, đặc biệt là các trung tâm kinh tế trong cả nước.

Tỉnh đang mời gọi các doanh nghiệp tham gia hoàn thiện chuỗi giá trị thủy sản, từ giống, vùng nuôi công nghệ cao đến chế biến sâu, bảo quản sản phẩm; đồng thời nghiên cứu cơ hội trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, du lịch, dịch vụ cảng biển và logistics.

Tỉnh Cà Mau tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công khai minh bạch thông tin về quy hoạch, danh mục dự án và chính sách đầu tư, chủ động hướng dẫn rút ngắn thời gian xử lý công việc, hồ sơ cho doanh nghiệp. Cà Mau luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, tạo động lực cho tăng trưởng hai con số./.

Cảng hàng không Cà Mau sẵn sàng đón tàu bay từ ngày 29/11 Cảng hàng không Cà Mau dự kiến sẽ đón chuyến bay thương mại trở lại từ ngày 29/11, rút ngắn khoảng cách giữa địa phương với các trung tâm kinh tế lớn, hứa hẹn tạo bứt phá cho tăng trưởng hai con số.