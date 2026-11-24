Ngày 24/11, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 25/11 thực hiện phương án tổ chức giao thông đoạn từ ngõ 541 đường Cổ Linh đến nút giao cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, phường Long Biên (Hà Nội), để phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Cụ thể, đóng nút đèn dải phân cách giữa trên đoạn nút giao ngõ 541 đường Cổ Linh. Các phương tiện tham gia giao thông lưu thông đi thẳng liên tục qua nút đèn tín hiệu theo cả hai chiều và quay đầu tại điểm mở tiếp.

Đồng thời, rào chắn cố định dải phân cách giữa và một phần đường bên trái và bên phải đường Cổ Linh (đoạn từ ngõ 541 đường Cổ Linh đến nút giao đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng), chiều dài khoảng 360m để thi công hạng mục công trình, mặt đường còn lại bên trái và bên phải tuyến đường Cổ Linh sau khi rào chắn trung bình 9,0m để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn.

Cũng theo phương án tổ chức giao thông được Sở Xây dựng Hà Nội chấp thuận, các phương tiện phục vụ thi công dự án chỉ được phép ra ngoài phạm vi rào chắn vào buổi tối từ 22h tối ngày hôm trước đến trước 5h sáng ngày hôm sau, trước 5h sáng ngày hôm sau, các phương tiện phục vụ thi công của dự án phải di chuyển về nơi tập kết và không được dừng đỗ trên phạm vi thi công gây ùn tắc giao thông.

Trong các ngày Lễ, Tết, các ngày diễn ra lễ hội trên địa bàn đang thi công hoặc khi có yêu cầu của đơn vị chức năng để đảm bảo an toàn giao thông, chủ đầu tư phải chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn máy thi công, vật liệu xây dựng, đất đá thải,… tại công trường và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông.

Đáng chú ý, để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp Ban quản lý hạ tầng phường Long Biên hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Cùng với đó, phối hợp Ban quản lý hạ tầng phường Long Biên điều chỉnh phương án tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu giao thông tại đoạn 541 đường Cổ Linh và các nút giao xung quanh để thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân phường Long Biên chỉ đạo lực lượng chức năng bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Song song với đó, tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Đối với Ban quản lý dự án Hạ tầng phường Long Biên, đơn vị thi công có trách nhiệm bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông tại phạm vi thi công và hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông tại các vị trí thi công.

Tại khu vực thi công bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang, lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, bố trí 3 lớp cảnh báo trước rào chắn chỉ dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, nếu để xảy ra tai nạn chủ đầu tư, nhà thầu thi công chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng giao Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội phối hợp với Ban quản lý hạ tầng phường Long Biên để thống nhất phương án di chuyển cây xanh, chiếu sáng, thảm cỏ theo phương án tổ chức giao thông điều chỉnh và tổ chức bàn giao mặt bằng, tiếp nhận quản lý sau khi hoàn thành công trình.

Trung tâm quản lý điều hành giao thông thành phố Hà Nội phối hợp với Ban quản lý hạ tầng phường Long Biên để thống nhất phương án di chuyển nhà chờ xe buýt phù hợp phương án tổ chức giao thông điều chỉnh đảm bảo không ảnh hưởng người dân tham gia sử dụng hệ thống giao thông công cộng./.

Điều chỉnh rào chắn đường Cổ Linh kết nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng từ ngày 20/11 Đoạn từ ngõ 206 Cổ Linh đến ngõ 216 Cổ Linh rào chắn cố định làn phương tiện sát vỉa hè bên trái và làn phương tiện sát vỉa hè bên phải đường để thi công hạng mục xén vỉa hè, mở rộng mặt đường.