Theo yêu cầu điều hành khai thác chiều 24/11, các chuyến bay đi, đến sân bay Nội Bài có thể phải cất cánh chậm hoặc bay chờ, dẫn đến lịch khai thác của một số chuyến bay có thể bị ảnh hưởng.

Vietnam Airlines thông báo có thể phát sinh trường hợp phải thay đổi kế hoạch khai thác. Đồng thời cho biết đang nỗ lực để sớm đưa lịch bay trở lại ổn định, đảm bảo an toàn cho các chuyến bay và phục vụ hành khách tốt nhất.

Trong thời gian này, để được hỗ trợ trực tiếp 24/7, hành khách có thể liên hệ tổng đài 1900 1100, Facebook Fanpage chính thức Vietnam Airlines hoặc Zalo Vietnam Airlines. Ngoài ra, hành khách có thể liên hệ các phòng vé, đại lý chính thức của hãng để biết thêm thông tin./.

Sân bay Nội Bài cho xe biển vàng đón trả, khách trước sảnh tại Nhà ga T1 Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã khẩn trương làm việc và thống nhất cùng Công an cửa khẩu điều chỉnh làn đón khách dành cho xe dịch vụ.