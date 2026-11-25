Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (VNR) vừa chính thức tiếp nhận lô đầu máy diesel thế hệ mới D19E, kịp thời bổ sung năng lực sức kéo nhằm phục vụ kế hoạch vận tải hành khách và hàng hóa dịp cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới.

Đây là lô đầu máy tiếp theo thuộc Dự án đầu tư đầu máy giai đoạn đến năm 2030. Trước đó, vào ngày 29/8/2026 tại Ga Yên Viên (Hà Nội), VNR đã tiếp nhận lô đầu máy đầu tiên.

Sau quá trình kiểm tra kỹ thuật, chạy thử nghiệm nghiêm ngặt, lô đầu máy đầu tiên này đã chính thức được đưa vào vận dụng kéo tàu trên mạng lưới đường sắt quốc gia, hoạt động ổn định và đáp ứng tốt các tiêu chuẩn an toàn.

Theo thống kê sơ bộ, lô máy đợt 1 có tổng số km vận dụng đến nay khoảng 25.000km. Các hạng mục cải tiến từ kinh nghiệm vận dụng thực tế góp phần giúp đầu máy vận hành ổn định khi kéo tàu khách và tàu hàng trên tuyến Thống Nhất.

“Việc liên tiếp bổ sung các đầu máy mới có công suất và độ tin cậy cao không chỉ giúp ngành Đường sắt từng bước thay thế các đầu máy đã khai thác lâu năm, sắp hết niên hạn sử dụng mà còn là bước tiến quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa phương tiện của ngành. Bên cạnh đó, đầu máy mới với công suất lớn, độ ổn định cao, giúp nâng cao chất lượng kéo tàu, đảm bảo an toàn, đúng giờ, hiệu quả,” lãnh đạo VNR đánh giá.

So với các thế hệ đầu máy D19E (Đổi mới) trước đây, dòng đầu máy mới được nâng cấp toàn diện với hơn 40 hạng mục cải tiến kỹ thuật. Các phương tiện này sử dụng động cơ diesel, truyền động điện với 6 động cơ điện kéo, đạt vận tốc thiết kế tối đa 120km/h.

Nhiều trang bị hiện đại được tích hợp nhằm tối ưu hóa hiệu suất và độ an toàn như hệ thống máy tính điều khiển thế hệ mới, khoang lái gia cường chống va chạm, máy nén gió trục vít giúp giảm tiếng ồn và độ rung, cùng kết cấu vật liệu thép cường độ cao, chống gỉ./.

Phó Thủ tướng: Những đoàn tàu sẽ chở khát vọng hùng cường, thịnh vượng Ngành Đường sắt đang đứng trước vận hội lớn và trách nhiệm rất nặng nề trong việc xây dựng hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.