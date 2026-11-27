Ngày 27/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác video clip và infographic về phòng, chống tác hại thuốc lá trên ứng dụng TikTok, nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc.

Cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng với mẫu mã bắt mắt, hình thức quảng bá ngày càng tinh vi đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, Quốc hội khóa XVI, tại Kỳ họp thứ 2, vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, với nhiều quy định mới về kiểm soát các sản phẩm thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị và bảo vệ người chưa đủ 18 tuổi.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh, sự xuất hiện của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng những hình thức quảng bá ngày càng tinh vi đang đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền.

Trong thời đại số, mạng xã hội không chỉ là nơi thông tin sai lệch có thể lan truyền nhanh chóng, còn là không gian để phổ biến kiến thức khoa học, những thông điệp tích cực và lối sống lành mạnh.

Theo Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, cuộc thi lần này không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn là đợt truyền thông sâu rộng về phòng, chống tác hại thuốc lá.

Trung ương Đoàn kỳ vọng cuộc thi sẽ có kết quả nổi bật hơn các lần tổ chức trước, cả về quy mô, số lượng người tham gia, chất lượng tác phẩm và sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đại diện WHO tại Việt Nam, bà Mimi Melles-Brewer, Trưởng Nhóm Lối sống Lành mạnh và Môi trường đánh giá cao sáng kiến góp phần phát huy thế mạnh của TikTok và sự sáng tạo của thanh niên trong lan tỏa thông tin y tế đáng tin cậy, phản bác thông điệp sai lệch về thuốc lá và nicotine.

Theo bà Mimi Melles-Brewer, bên cạnh pháp luật và chính sách, thay đổi bền vững còn phụ thuộc vào lựa chọn, tiếng nói và hành động của thanh niên trong cộng đồng.

Một video, hình ảnh hay ý tưởng có thể tiếp cận hàng nghìn người, góp phần thay đổi nhận thức về các sản phẩm thuốc lá và nicotine.

Thanh niên cần tiếp tục chia sẻ thông tin chính xác, hỗ trợ bạn bè lựa chọn lành mạnh và duy trì hoạt động sau cuộc thi. Họ không chỉ là đối tượng của các nỗ lực kiểm soát thuốc lá, còn là đối tác tạo ra thay đổi.

Cuộc thi được phát động trên phạm vi toàn quốc, dành cho đoàn viên, thanh thiếu niên Việt Nam trong và ngoài nước; các tập thể, nhóm sáng tạo nội dung, câu lạc bộ, đội, nhóm truyền thông hoạt động tại Việt Nam.

Nội dung tác phẩm tập trung vào tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; ảnh hưởng của khói thuốc thụ động; nhận diện nguy cơ từ các sản phẩm thuốc lá mới; kỹ năng từ chối thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc.

Thí sinh có thể dự thi bằng video clip hoặc infographic. Video có thời lượng từ 20 đến 90 giây, đăng công khai trên TikTok, theo định dạng dọc 9:16; infographic gồm một trang hoặc bộ từ 2 đến 5 trang, đăng dưới dạng bài ảnh. Tác phẩm cần có nội dung chính xác, sáng tạo, dễ tiếp cận và phù hợp với giới trẻ.

Mỗi cá nhân hoặc nhóm được gửi tối đa 3 tác phẩm có nội dung, ý tưởng khác nhau. Bài dự thi đăng trên tài khoản TikTok ở chế độ công khai, kèm hashtag do Ban Tổ chức công bố.

Cuộc thi diễn ra trong 3 tuần kể từ ngày phát động. Tác phẩm phải bảo đảm tính nguyên gốc, không vi phạm bản quyền, không quảng cáo hoặc cổ vũ sử dụng thuốc lá.

Việc chấm giải kết hợp đánh giá chuyên môn, hiệu quả truyền tải thông điệp và mức độ lan tỏa; không công nhận tương tác gian lận./.

Hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tác hại của thuốc lá Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định để cụ thể hóa các quy định về cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng theo tinh thần của Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội.